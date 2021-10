Keine Rekurse: Basel hebt weitere Parkplätze auf, um Verkehrssicherheit zu erhöhen

Das Bau- und Verkehrsdepartement hebt weitere 222 Parkplätze auf. So soll das Velofahren in diversen Strassen sicherer werden. Unter anderem auch in der Allschwilerstrasse. In Seitenstrassen werden hier als Kompensation allerdings fünf Kurzzeitparkplätze eingerichtet.

Laura Pirroncello 27.10.2021, 09.55 Uhr