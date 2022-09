Bauarbeiten Bahnhof Liestal: Schon bald hält der letzte Zug auf Gleis 1 Weil die Umbauarbeiten im und um den Bahnhof Liestal weiter voranschreiten, haben die SBB nun weitere Sperrungen und Einschränkungen bekanntgegeben. Matteo Calonder 12.09.2022, 18.13 Uhr

Blick mit der Drohne auf die Bahnhofsbaustelle in Liestal. Benjamin Wieland

Schon seit Anfang Juni 2019 wird gebaut am Bahnhof Liestal. Die SBB streben eine Neugestaltung des gesamten Bahnhofsareals an. So sind etwa ein neues Bahnhofsgebäude, ein Wohn- und Geschäftshaus sowie ein Verbindungsbau im Bau. Ebenfalls von den umfangreichen Bauarbeiten betroffen ist der Zugverkehr. 380 Millionen Franken investieren die SBB im Auftrag und mit Geldern des Bundes in den Ausbau der Schienen in und um den Bahnhof Liestal.

Der Ausbau der Gleise auf durchgehend vier Spuren soll laut den Verantwortlichen der SBB dabei helfen, dass sich Züge, die im Bahnhof Liestal halten oder diesen passieren wollen, nicht gegenseitig ausbremsen und es zu Kreuzungskonflikten kommt. Ein Vierspurausbau sorge für mehr Pünktlichkeit und sei eine der Voraussetzungen für einen Viertelstundentakt auf der S-Bahn-Linie zwischen Liestal und Basel.

Gleis 1 schon bald gesperrt

Für die weiteren Bauarbeiten werden ab dem kommenden Samstag, 17. September, das Gleis 1 und das dazugehörende Perron gesperrt. Züge fahren nur noch auf den Gleisen 3 und 4. Das neue Gleis 1 und sein Perron sollen im Juli 2024 wieder in Betrieb gehen, schreiben die SBB in einer Mitteilung.

Die laufenden Änderungen der Perron- und Querungssituation am Bahnhof Liestal. zvg

Ab Sonntag, 25. September, wird der nördliche Zugang zur Unterführung Oristal zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Palazzo gesperrt. Dieser soll gemäss den Verantwortlichen voraussichtlich im Dezember 2023 wieder in Betrieb genommen werden. Als Ersatz dient der Steg östlich des Palazzo in der Poststrasse.

Ebenfalls wird der provisorische Bushof auf dem Emma Herwegh-Platz in Betrieb genommen. Die Bushaltestellen vor dem Bahnhofsgebäude werden in der Folge aufgehoben. Über den provisorischen Bushof ist der westliche Steg erreichbar, der zu den Zügen führt.

Neue barrierefreie Zugänge

Neu gibt es auf der Stedtli-Seite zwei provisorische, barrierefreie Zugänge, die ebenerdig über die ausser Betrieb genommenen Gleise 1 und 2 zum neuen Mittelperron führen, von wo Passagiere in die neuen Unterführungen Sichtern und Oristal gelangen können.

Ab Montag, 3. Oktober, wird das provisorische Trottoir in der Strassenunterführung Oristal gesperrt. So könnten «in deren nördlichen Teil die Arbeiten zur statischen Verstärkung der Unterführung termingerecht» ausgeführt werden, schreiben die SBB in ihrer Mitteilung weiter. Ab 2023 sind in der Unterführung ein neuer, erhöhter Veloweg sowie ein unterirdischer Zugang zur künftigen Velostation der Stadt Liestal geplant.

Voraussichtlich Ende 2023 gehen das neue Gleis 2 und dessen Perron in Betrieb. Ab dann verbindet zudem die neue Personenunterführung Sichtern das Sichternquartier mit dem Bahnhof und dem Stedtli.