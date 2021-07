Baueingabe «Nicht der richtige Standort»: Gegen Wasserstoff-Anlage in Augst hagelt es Einsprachen Das Baugesuch für die Wasserstoff-Produktionsanlage beim Kraftwerk Augst ist eingereicht. Doch wie schon bei der geplanten Schwester-Anlage in Birsfelden kommt es zu Widerstand.

Benjamin Wieland 30.07.2021, 05.00 Uhr

Im Maschinenraum sollen die Apparaturen zur Wasserstoff-Produktion zu stehen kommen: Kraftwerk Augst. Juri Junkov

Beim Kraftwerk Augst will ein Konsortium eine Wasserstoff-Produktionsanlage mit Abfüllstation erstellen. Das Baugesuch ist am 20. Juli publiziert worden. Einsprachen sind bis zum 2. August möglich. Wie angekündigt machen etliche Anwohner von diesem Instrument Gebrauch.

Die Kritiker hoffen, dass gleich entschieden wird wie beim Schwesterprojekt wenige Kilometer rheinabwärts: Beim Kraftwerk Birsfelden soll ebenfalls Wasserstoff produziert werden. Das Baselbieter Bauinspektorat wies am 3. Juni zwar alle Einsprachen zu den Themen Lärm, Umweltschutz, Verkehr und Gefahren für die Anwohner ab. Trotzdem hat es das Baugesuch abgelehnt – mit der Begründung, das Vorhaben sei in der vorliegenden Form nicht zonenkonform. Der Fall liegt jetzt bei der Baurekurskommission.

Sorge um Lärm, der bei Notablass entsteht

«Wir sind nicht gegen die Produktion von Wasserstoff als umweltfreundliche Energieform», sagt Harald Reinprecht, der den Widerstand im Augster Rheingartenquartier koordiniert. «Aber wir sind der Meinung, dass das hier nicht der richtige Standort ist für eine solche Pilotanlage.» Die Wasserstoffproduktion berge für die Anwohner, aber auch für Passagierschiffe grosses Gefährdungspotenzial.

«Hinzu kommen der Mehrverkehr wegen der Lastwagen und der Lärm, der etwa bei notfallmässigem Ablassen von Wasserstoff entsteht.»

Auf der anderen Rheinseite, beim Kraftwerk Wyhlen, hat bereits 2019 eine Power-to-Gas-Anlage ihren Betrieb aufgenommen. Eine Bürgerinitiative, die das Projekt von Beginn an bekämpft, warnte die Augster vor den Emissionen. Erst im Juni trat in der Wyhler Wasserstofffabrik Kalilauge aus. Niemand wurde verletzt, doch laut «Badischer Zeitung» entstand ein Sachschaden von 100 000 Euro.

Harald Reinprecht sagt, in Augst käme die Anlage näher bei Wohngebäuden zu stehen als in Wyhlen und Birsfelden. Vorgesehen ist, die Apparaturen in der Maschinenhalle unterzubringen. Von ihr sind es 100 Meter bis zu den nächsten Wohnungen.

Im Fall Birsfelden wird die Trägerschaft kritisiert

Hinter dem Projekt in Augst stehen die IWB, die AEW Energie AG, die Fritz Meyer AG und die Kraftwerk Augst AG, die als Bauherrin fungiert. AEW-Sprecher Nicola Ruch sagt auf Anfrage, es handle sich beim eingegebenen Baugesuch noch nicht um das eigentliche Projekt:

«Beim Vorentscheid geht es nur um die Frage, ob eine solche Anlage zonenkonform ist oder nicht.»

Alle anderen Fragen würden später geklärt. Wie in Birsfelden ist auch in Augst die Anlage in der Spezialzone Kraftwerk vorgesehen. In ihr sind eigentlich nur Bauten und Anlagen erlaubt, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Energiewirtschaft und dem Schiffsbetrieb zusammenhängen, in Birsfelden kommt der Zweck Erholung hinzu.

Beim Birsfelder Vorhaben gaben die IWB und die Fritz Meyer AG das Baugesuch ein. Sie sind der Meinung, das Spalten und Abfüllen von Wasserstoff gehöre auch zur öffentlichen Energiewirtschaft. Das Bauinspektorat urteilte jedoch, die Öffentlichkeit sei nicht gegeben bei dieser Anlage aufgrund ihrer «industriellen, privaten Ausgestaltung».

Auch Gemeinde Birsfelden lässt nicht locker

Gegen den Entscheid haben die IWB Beschwerde erhoben. Die Baurekurskommission hat die ursprünglich über 30 Einspracheparteien, darunter die Gemeinde Birsfelden, dazu aufgefordert, bis zum 31. August eine gemeinsame Vertretung zu ernennen. Die Gemeinde bietet an, diese Aufgabe zu übernehmen. Weil sie sich jedoch auf die Zonenfrage fokussieren möchte, haben andere Einsprecher bereits durchscheinen lassen, sie würden eine eigene, separate Vertretung bevorzugen.

Der Augster Gemeinderat teilt mit, er sehe seine Aufgabe vorerst darin, zu prüfen, ob Vorschriften eingehalten werden und alle erforderlichen Nachweise erbracht worden seien.