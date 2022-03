Bauernfasnacht In Pratteln werden alle Fasnachtsventile geöffnet Viele lokale Sujets prägen den Umzug am Sonntagnachmittag in Pratteln. Im Umzug gab es fast keine Lücken. Fabian Schwarzenbach 06.03.2022, 19.46 Uhr

Nach langer Pause zogen die Wagencliquen und Guggenmusiker am Sonntag wieder durch Pratteln. Im Bild: Die FC Waggis Pratteln Kenneth Nars Die Schnuderbeeri aus Muttenz: D’Schnuderbeeri im Exil z’Prattele. Kenneth Nars Die Lauch-Waggis. Kenneth Nars Die Guggemusik Nachtfalter-Schränzer. Kenneth Nars Die Guggemusik Nachtfalter-Schränzer. Kenneth Nars Die Schnabelgass-Chustis. Kenneth Nars Die Rumpelpfyffer: «Lang hei mir müesse warte, jetzt sie au mir in dr Schwyzergarde.» Kenneth Nars Die Rumpelpfyffer. Kenneth Nars Ein «Schyssdräggziigli»: Diä Wilde Süess Winkler. Kenneth Nars Die Guggenmusik Ventilatore: «d’Wält isch ä Zirkus.» Kenneth Nars Die Gugge Fägi-Musig. Kenneth Nars

Ein lauter Böller-Knall signalisierte den Start der Prattler Fasnacht. Das Publikum füllte die Strassen des Dorfes und strahlte mit der Sonne um die Wette.

Die Güllargugger kündigten an: «Mir si parat!» Hingegen wussten die Schäreniggeli nicht mehr, wie Fasnacht geht. Sie spazierten mit unfertigen Requisiten umher.

Die meisten Formationen freuten sich einfach, oder um es mit der Barbara Clique zu sagen: Es ging ums «zämme sy». Auch wenn ein Virus und ein Krieg keine Stimmungsheber sind. «Was für e Wy-Russ het dr Putin befalle? Mir duet die Variante gar nid gfalle!», vermischten D’Fasnachtstrynkler die beiden top aktuellen Sujets auf ihre Weise und meinten: «Bevor die 32. Wälle chunnt, triebe mir’s jetzt no chli bunt!». Und das setzten die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auch um.

Denkwürdiger Abstimmungskampf ums Salina-Raurica-Tram

Grosses Thema war der «Kampf um Salina Raurica», wie es die Sagg Ladärne ausdrückte. Auch die Ufgeweckte hatten ihren Wagen diesem Thema gewidmet. Zwei Bohrtürme bildeten die vorderen Wagenecken und hinten stand – passend zur verlorenen Abstimmung – «und tschüss». Die Entwicklung in diesem Gebiet und der nun fehlende Tram-Anschluss waren tragende Sujets an dieser ersten Fasnachtsausgabe nach der Zwangspause.

Apropos öffentlicher Verkehr: «Wötsch niene ane, bisch bi uns richtig», meinten D’Voyeuré und zielten auf das Ruf-Taxi. Dass die Schwinger in diesem Jahr ihr grosses Fest in Pratteln feiern werden, gefällt den Wälleböck: «Ä Umzug vorem Fescht, isch s Bescht». Die Waggis trugen teilweise Schwinger-Kutten und läuteten mit grossen Glocken das Fest im Fest ein.

«Weisch no…???», fragten die Dorfplatzrueche und erinnerten an vergangene Zeiten in Pratteln: Firestone, Bombardier oder Persil hiessen die grossen Firmen oder ein Radrennen namens Wartenbergrundfahrt startete mitten im Dorf. Die Rueche trauerten auch dem Tanz am Chluriball oder dem Drink an der Chueli-Bar nach.

Ein alkoholisches Getränk war auch selber ein Sujet: Die Gaudi-Clique forderte: «Es sött no meh Hasebire geh.» Dabei handelt es sich um eine traditionelle und seltene Sorte Birnenbäume, welche die Bürgergemeinde anpflanzt und Schnäpse herstellen lässt. Eine Goldgrube vermutet die Gaudi-Clique.

Wenn der Tambourmajor als Papst verkleidet in einem Papamobil sass, dann waren die Rumpel-Pfyffer auf der Gasse. Sie feierten, dass die Schweizer Garde nun auch Gardistinnen zum Schutze des Heiligen Vaters aufnimmt. Daher hatte sich die Clique Gardistinnen-Uniformen angeschafft. In der Feldflasche soll, das geben sie offen zu, kein Wasser, sondern kühler Prosecco gewesen sein.

Witzig auch die Patrouille Schnuderbeeri, die unsere Luftwaffe feierte. Allerdings können sie immer noch nicht verstehen, wie es die Piloten geschafft haben, Mümliswil mit Langenbruck zu verwechseln.

Wunderbare Wagen-Bauten

Wunderbare Bauten waren die Wagen der Wild-Waggis und der Güllepumpi. Erstere hatten «Kompotois» auf ihrem Wagen: Toiletten-Schüssel, in denen die Exkremente gleich biologisch korrekt verwertet wurden. Zweitere hatten ein grosses Piratenschiff gebaut, das nicht nur die Kinder erstaunen liess.

Es waren auch gegensätzliche Sujets zu beobachten: So fragten die Lauch-Waggis «was lauchsch?», während eine Gruppe kleiner Waggis «die letzti Metzg» bedauerte.

Gar nicht zu bedauern ist das gesamte Prattler Fasnachtstreiben: Bunt und mit spitzen lokalen Sujets. Auf der Route war mit kleineren Lücken immer voller Betrieb. Weiter ging es mit der traditionellen Mehlsuppe, dem Guggekonzärt und dem riesigen Fasnachtsfeuer, bevor die Fasnacht in den Beizen ihren Ausklang fand.