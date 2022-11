Baugewerbe Eine 50-jährige Ära geht zu Ende – Verna AG geht an Ziegler AG Das Baselbieter Tiefbauunternehmen Ziegler übernimmt auf Anfang 2023 die Hoch- und Tiefbaufirma Verna aus Sissach. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Claudio Ziegler (von links) und Sandra Salvador-Ziegler von der Ziegler AG sowie Vincenzo Verna, Alleininhaber der Verna AG, auf deren Firmengelände. Nicole Nars-Zimmer (Sissach, 31. Oktober 2022)

Vincenzo Verna verkauft auf Ende Dezember seine 1973 in Eptingen gegründete Baufirma. Per 1. Januar des kommenden Jahres übernimmt das Tiefbauunternehmen Ziegler AG mit Sitz in Liestal den Betrieb, der sein Domizil seit gut zwei Jahrzehnten in Sissach hat. Für die rund 100 Mitarbeitenden der Verna AG wird sich nichts ändern, der Name der bald 50-jährigen Baufirma aus dem Oberbaselbiet bleibt ebenfalls erhalten.

Ziegler AG ist auf Verna zugegangen

Alleininhaber und Geschäftsführer Vincenzo Verna hat die Altersmarke von 70 Jahren längst überschritten und will nun kürzertreten. Eine Familiennachfolge zeichnete sich nicht ab. Deshalb kommt die Ziegler AG zum Zug, die bei Verna angeklopft hat. Laut Yvonne Spinnler, die in Vertretung ihres Ehemanns Vincenzo Verna Auskunft gibt, hat es auch andere Interessenten gegeben. Sandra Salvador-Ziegler, CEO der Ziegler AG, bestätigt:

«Ja, wir sind auf Herrn Verna zugegangen, weil wir um dessen Situation gewusst haben.»

Der Prozess habe sich in die Länge gezogen. Verständlich: Denn für den Patron, der die Firma aufgebaut habe, sei es nicht einfach gewesen. «Aber die Diskussionen verliefen dann problemlos und gut. Wir waren uns relativ rasch einig», erzählt Salvador.

Die Ziegler AG kauft das ganze Aktienpaket. Das Firmenareal in Sissach, das eine Fläche von 9500 Quadratmetern aufweist, bleibt vorerst im Besitz von Vincenzo Verna. Sandra Salvador sagt, dass das gesamte Personal übernommen werde. Vernas Bauequipen stehen primär in der Region Basel im Einsatz.

Für beide Firmen eine Chance

Die Verna AG ist sowohl im Tief- als auch im Hochbau tätig. Das Liestaler Tiefbauunternehmen wird die Hochbausparte weiterführen. Salvador erklärt:

«Das ist der Grund, weshalb wir die Firma gekauft haben. Wir wollen erweitern und nicht reduzieren.»

Diese Übernahme sei für ihr Unternehmen ein strategischer Entscheid gewesen. Für beide Firmen sei es eine Chance, auf dem Markt gestärkt aufzutreten und Gewisses gemeinsam zu realisieren. Die Ziegler AG verfügt über drei Standorte: In Liestal befindet sich der Hauptsitz, in Füllinsdorf betreibt sie ein Recyclingwerk und in Sisseln eine weitere eigenständige Filiale. Sie beschäftigt insgesamt etwa 200 Personen. Yvonne Spinnler sagt:

«Für meinen Mann ist es sehr emotional, seine Firma, in die viel Herzblut geflossen ist, zu verkaufen.»

Aber es sei für ihn einfacher, sie künftig in guten Händen zu wissen, als sie aufgeben zu müssen.

«Es ist auch in seinem Sinn, dass es so weitergeht und alle seine Mitarbeitenden ihre Stelle behalten können.»

1978 – bloss fünf Jahre nach der Gründung – zählte die Verna AG bereits 40 Mitarbeiter. Auch danach ging es mit der Baufirma stets aufwärts. Nun werde sich zeigen, ob ihr Ehemann nach fünf Jahrzehnten intensiver Arbeit einfach so zurückfahren und loslassen könne, meint Spinnler weiter.

