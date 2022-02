Basler Unispital plant Teile der Intensivstation neu

Planung

Am Universitätsspital Basel (USB) bleibt kein Stein auf dem anderen. Für die nächsten zwei Jahre sind Bauprojekte im oberen zweistelligen Millionenbereich geplant, weitere folgen. Es laufen Vorarbeiten für die Neubauten von Klinikum 2 und Klinikum 3 (bz berichtete). Der Endausbau der Gesamterneuerung des Areals wird momentan auf das Jahr 2038 geschätzt. Bis dann sollen die Neubauten Klinikum 2 und Klinikum 3 des Unispitals umgesetzt sein.



Alle Bauprojekte setzt die USB-eigene Planungsabteilung Engineering um. Mittlerweile ist sie auf 20 Mitarbeitende angewachsen: Architekten, Bauleiter, Bauingenieure, Gebäudetechniker, Bautechniker, BIM- und Datenmanager, Innenarchitekten, Zeichner und administrative Angestellte arbeiten zusammen. Die Bauprojekte werden in Eigenregie geleitet – von der Machbarkeitsprüfung über Planung und Realisierung bis zur Inbetriebnahme. Die Bandbreite der Projekte umfasst von der Neonatologie bis hin zur Tiefgarage alles, was im Spital getan werden muss. Umgesetzt wurden schon diverse Projekte in medizinischen Bereichen mit unterschiedlichsten Anforderungen wie Grossgeräte, Labore, bis zu einer Kindertagesstätte für Mitarbeitende, Restaurants, die Grossküche zur Versorgung von Patienten und Personal oder der Helikopterlandeplatz, um einige zu nennen.



«Bei Kapazitätsengpässen oder grösseren Projekten arbeiten wir auch mit externen Planern zusammen», so Michael Schuler, Leiter Engineering. «Dann übernehmen wir die Rolle als Vertretende der Bauherrschaft. Es sei nicht auszuschliessen, dass der Personalbestand in den nächsten Jahren aufgestockt werden müsse, so Schuler. Die Abteilung des Basler Unispitals sei im Vergleich mit dem Inselspital Bern oder dem Universitätsspital Zürich eher klein. Geplant wird aber auch in Basel in der virtuellen dreidimensionalen Realität. (no)