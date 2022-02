Bauprojekt Kanton und Stadt Laufen haben entschieden: Die Naubrücke wird birsabwärts verschoben Im Rahmen des Hochwasserschutzes muss die wichtigste Brücke in Laufen abgerissen werden. Nun steht fest, dass sie nicht am aktuellen Standort neu gebaut, sondern sich künftig östlich der Eishalle befinden wird. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 09.02.2022, 10.43 Uhr

Bald ein Bild aus der Vergangenheit: Die Naubrücke in Laufen wird abgerissen und östlich der Eishalle neu errichtet. Juri Junkov

In Laufen spekulierte man seit Monaten über den künftigen Standort der Naubrücke. Im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes des Kantons Baselland muss die Brücke abgerissen und neu gebaut werden. Der Kanton prüfte eine Neuerrichtung am aktuellen Standort sowie eine Verlegung flussabwärts. Nun steht fest: Die Naubrücke wird verschoben und wird sich künftig östlich der Eishalle befinden.

In einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben der Kanton Baselland und die Stadt Laufen:

«Mit der Verlegung wird ein grosser und zusammenhängender Freiraum entlang der Birs geschaffen, der auch für Freizeit- und Sportaktivitäten genutzt werden kann.»

Die Überprüfung der beiden Standorte habe gezeigt, «dass eine Verlegung der Brücke flussabwärts östlich der Eishalle viele Vorteile bietet». So könne insbesondere neu eine verkehrsberuhigte und zusammenhängende Fläche entstehen. Im räumlichen Entwicklungskonzept der Stadt Laufen sei diese Fläche als Birspark und Mehrzweckplatz enthalten.

Mit den Direktbetroffenen soll der Dialog gesucht werden

Insgesamt lasse sich die Stadt Laufen mit dieser Option sowohl aus verkehrsplanerischer wie auch aus städtebaulicher Sicht maximale Handlungsspielräume offen, heisst es in der Mitteilung. «So ist die Verlegung beispielsweise mit zukünftigen Entwicklungen des Strassennetzes in Laufen kompatibel.» Die Stadt Laufen sei über den gesamten Prozess hinweg im Austausch mit dem Kanton gestanden und habe sich nun für die Weiterverfolgung einer Verlegung der Naubrücke an den neuen Standort ausgesprochen. «In der nächsten Phase wird unter Federführung des Kantons nun ein detailliertes Vorprojekt ausgearbeitet.»

Im Frühling werde ein Dialogprozess mit den Direktbetroffenen gestartet. «In den kommenden Wochen wird dieser Prozess vorbereitet.» Von der Verlegung der Naubrücke direktbetroffene Anrainerrinnen und Anrainer sowie betroffene Grundeigentümer seien bereits im Vorfeld durch den Kanton Baselland und die Stadt Laufen über das Vorhaben und das geplante Vorgehen informiert worden.

