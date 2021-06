Bauprojekt

1921 gründete Ita Wegman in Arlesheim die erste anthroposophische Klinik der Welt. 2021 hätte deshalb für die Klinik Arlesheim ein Jahr voller Festivitäten werden sollen. Das Coronavirus sorgte allerdings dafür, dass Anfang Mai ein Konzert im Stadtcasino abgesagt werden musste. Und auch das für den 12. Juni geplante Dorffest mit vielen Arlesheimer Vereinen findet nicht statt. Laut Klinik-Sprecherin Verena Jäschke soll es erst zur Eröffnung des Spital-Neubaus 2025 nachgeholt werden. Doch nicht alles ist abgesagt: Am 8. Juni findet ein Jubiläumsanlass mit geladenen Gästen statt, an dem Gesundheitsdirektor Thomas Weber und Ständerätin Maya Graf an einer Podiumsdiskussion teilnehmen werden. Der Anlass kann via Livestream online verfolgt werden. Bereits einen Tag davor gibt es ein kleines internes Fest für die Mitarbeiter. Am 11. September ist zusammen mit dem Basler Unispital ein Wissenschaftskongress zur Forschung in der Integrativen Medizin geplant. Die breite Bevölkerung ist zudem im Herbst zu zwei Thementagen in die Klinik eingeladen - allerdings nur auf Anmeldung. Mehr Infos unter www.100.klinik-arlesheim.ch