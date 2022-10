Allschwil: Gemeinde tritt bei Ortskern-Umfahrung auf die Bremse

Bauprojekt Umfahrung Ortskern Allschwil: Gemeinde sieht keinen dringenden Bedarf Der Kanton Baselland will die Spange Oberwilerstrasse in den Richtplan aufnehmen. Die neue Verbindung könnte den Dorfkern entlasten. Der Gemeinderat tritt aber auf die Bremse. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 20.10.2022, 10.58 Uhr

Blick auf das Gebiet Ziegelei in Allschwil: Mit der neuen Strasse könnte man hier künftig auch geradeausfahren. K. Nars/Archiv

Seit Jahrzehnten geistert in Allschwil die Idee herum, die Kantonsstrasse von Oberwil her mit einem neuen Abzweiger auszustatten. Mit dem Effekt, dass sich der Verkehr nicht mehr im historischen Dorfkern stauen würde, sondern darum herum geleitet werden könnte. Jetzt soll die Spange Oberwilerstrasse laut Plänen der Gemeinde und des Kantons in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. Dann wäre das Trassee gesichert – nicht weniger, aber auch nicht mehr.