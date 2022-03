Bauprozess Noch immer kein Ende in Sicht auf dem steinigen Weg zum Blauner Schlösschen In Blauen muss sich ein privater Bauherr mit zahlreichen Widerständen und Problemen herumschlagen. Nach Planänderungen und Corona steht ihm jetzt der Krieg in der Ukraine im Weg. Salomé Lang Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Geschmackssache: Seit 2009 befindet sich das umstrittene Blauner Schlösschen schon im Bauprozess. Nicole Nars-Zimmer (24.3.2022)

Wer in Blauen spazieren geht, dem fällt ein grosses Bauprojekt an guter Lage mit Türmchen und Weitblick über das Laufental auf. Geplant ist das Schlösschen schon seit 2009. Nach etlichen Baustopps verzögert sich das ambitionierte Projekt erneut. Wegen des Kriegs in der Ukraine kann wichtiges Material nicht geliefert werden.

Wo zuvor die Schweizer Baudokumentation ihren Sitz hatte, arbeitet der jetzige Eigentümer an der Umsetzung seiner Vision: einer Burg mit sieben Wohneinheiten, drei davon für ihn und seine Familie, einem Hallenbad und einem privaten Museum für Modellflugzeuge. Nachdem die Quartierpläne durch die Gemeinde Blauen und das Bauinspektorat des Kantons genehmigt worden waren, hätte dem Bau eigentlich nichts mehr im Weg stehen sollen.

Endlich grünes Licht an der Gemeindeversammlung

Drei Quartierplanmutationen und ein Gerichtsverfahren verzögerten die Bauarbeiten jedoch um Jahre: Bereits achtmal wurde ein Baustopp verfügt. Laut dem Bauherrn wurde die von den Gegnern beim Bauinspektorat geforderte Strafanzeige und Busse vom Gericht abgelehnt. Jeder Bauherr habe das Recht, jederzeit Planänderungen einzureichen, argumentiert der Unternehmer. Dies gelte selbst dann, wenn er die Änderungen teilweise bereits gebaut habe.

In der Kontroverse ging es unter anderem um eine geschützte Hecke und unterirdische Erweiterungen. «Es waren immer dieselben Privatpersonen, die Einspruch gegen die Pläne erhoben haben, jedoch immer ohne einen Lösungsvorschlag oder dann mit total unsinnigen Forderungen», so der Bauherr. Während der 13 Jahre wollte er mehrmals «den Bettel hinwerfen». Doch es gab auch Unterstützung: Als der Bauabbruch drohte, wurden Unterschriften gesammelt, mit der Bitte an den Blauner Gemeinderat, sich gegen den Rückbau einzusetzen. Nach Flyer-Aktionen und heftigen Diskussionen gab die Gemeindeversammlung schliesslich im Dezember 2020 grünes Licht für einen neuen Quartierplan.

Blauen hofft auf potente Steuerzahlende

Blauen steckte während des langwierigen Verfahrens laut des ehemaligen Gemeindepräsidenten Dieter Wissler im Dilemma:

«Für den Gemeinderat stellte sich die Frage: Wollen wir eine Bauruine haben für lange Zeit, oder wollen wir trotz allem Gnade vor Recht ergehen lassen, damit das Projekt endlich fertig wird?»

Denn das geplante Schlösschen bringe Vorteile für die Gemeinde: «Durch die Nutzung des Areals entsteht erheblicher kommunaler Mehrwert, da Wohnungen im gehobenen Anspruchsbereich entstehen und einige Familien mit höherem Steuereinkommen nach Blauen kommen werden», sagt Wissler. Im Sinne dieser Güterabwägung habe sich die grosse Mehrheit der rund 90 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2020 für eine nochmalige Mutation der Quartierplanung entschieden.

Auch Blauens aktueller Gemeindepräsident Michael Fuchs sieht den Vorteil der zusätzlichen Steuereinnahmen: «Offensichtlich werden es keine Sozialwohnungen, und es ist für die Gemeinde von Vorteil, wenn die Zuziehenden hohe Steuern generieren. Bei uns in Blauen sind aber natürlich alle willkommen.»

Zur Baustelle sagt er:

«Jetzt ist es zwar noch kein schöner Anblick, aber sie hat grosses Potenzial, wenn sie erst einmal fertiggestellt ist und die Grünflächen bewachsen sind.»

Lieferverzögerungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine

Bis es so weit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Erst waren es die Einsprachen und die drei neu eingereichten Quartierpläne, dann kam Corona, jetzt ist es der Krieg in der Ukraine, der dem Bauherrn Probleme bereitet. So mussten im Dezember vergangenen Jahres die Bauarbeiten aufgrund mangelnder Materialzulieferungen erneut eingestellt werden, wie der Bauherr erzählt:

«Die Lieferzeiten für Fenster, Türen, Küchen, Natursteine und so weiter liegen zwischen 6 und 12 Monaten, da überall das Rohmaterial wie Holz, Alu und Inox fehlt.»

Wann Zulieferungen wieder möglich sind und die Baustelle sich in eine Burg verwandeln wird, ist ungewiss. Der Bauherr hofft, dass er, die Fassade ausgenommen, Ende Jahr fertig werde und endlich einziehen könne.

