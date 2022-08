Bedingte Freiheitsstrafe für Baselbieter Hundehalter

Baselbieter Strafgericht Bedingte Freiheitsstrafe für Hundehalter: «Das passiert, wenn Menschen das Gefühl haben, sie müssten eingreifen» Das Mädchen spielte, der Schäferhund biss zu – ein Oberbaselbieter wurde vom Strafgericht verurteilt. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 16.08.2022, 18.55 Uhr

Hund biss zu. Nun muss sein Halter wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung büssen. Symbolbild: Getty Images

«Für mich ist das total unverständlich. Piero ist vom Wesen her so ein toller Hund», sagte der 60-jährige Unternehmer am Dienstag im Strafjustizzentrum in Muttenz. Im August 2020 war eine Familie zu Besuch in seiner Schreinerei im Oberbaselbiet, die zweieinhalbjährige Tochter spielte auf einem Stuhl. Der belgische Schäferhund des Mannes kam herein, schnupperte an dem Mädchen und biss ihm dann in die Wange.

Mädchen wird bleibende Narben davontragen

Daraufhin fiel das Mädchen auf den Boden, der Hund verbiss sich schliesslich in den Hinterkopf. Im Spital wurden der Blutverlust gestoppt, die Wunden genäht, nach fünf Tagen durfte das Mädchen wieder nach Hause. Es wird allerdings im ganzen Kopfbereich bleibende Narben davontragen.

Der 60-jährige Hundehalter hatte schon vorher Verfügungen des Veterinäramts kassiert, weil der Hund aufgefallen ist: Demnach hätte er ihn zwingend an der Leine oder in einem verschlossenen Raum halten müssen. «Ausbruchsicher» waren die Worte, welche die Behörde verwendet hatte. An jenem Tag hielt der Mann seinen Piero zwar im geschlossenen Büro, doch als der 60-Jährige telefonierend in einen anderen Bereich ging, liess er die Bürotüre hinter sich offen.

«Ich war am Telefonieren und wollte im anderen Büro etwas holen. Der Hund hat bis zu diesem Tag noch nie etwas gemacht, wenn nicht ein anderer Hund dabei gewesen ist», beteuerte der Angeklagte. Die Einschränkung in seinem Satz bezog sich auf frühere Vorfälle: Wenige Monate vorher biss er eine Spaziergängerin ins Bein, nachdem sich diese schützend vor den eigenen Pudel gestellt hatte. Wenig später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall mit einer anderen Frau und deren Hund. «Das passiert, wenn Menschen das Gefühl haben, sie müssten eingreifen und beispielsweise mit ihrem Bein den Hund sperren», sagte er dazu.

«Wenn ich die Gesetzeslage anschaue, dann muss ich den Hund jederzeit abrufen können. Das ist wie beim Autofahren, wo ich jederzeit die Kontrolle behalten muss. Aber ein Hund ist kein Auto», verteidigte sich der Mann.

«In der Schreinerei haben alle Mitarbeiter mit ihm gespielt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn dort anzuleinen.»

Einzelrichter unterschreitet gefordertes Strafmass der Staatsanwaltschaft

Ein Wesenstest zeigte nach dem Vorfall auf, dass Piero zwar friedlich sei, aber einen grossen Bewegungsdrang habe und sich vor allem wenig an seinem Besitzer orientiere. «Das heisst, er folgt nicht gross?», fragte Gerichtspräsident Andreas Schröder. «Das war auf einem fremden Hundeplatz, da sind Geschmäcker von Tausenden anderen Hunden, da schaut er halt mal, was so alles da ist», argumentierte der Mann.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten gefordert, Einzelrichter Andreas Schröder beliess es am Dienstag bei sieben Monaten bedingt: Im Falle des gebissenen Mädchens kam er zu einem Schuldspruch wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Dazu kommt eine Busse von 1000 Franken wegen Verstosses gegen das Hundegesetz und Verfahrenskosten von rund 4000 Franken.

Andreas Schröder betonte, nach all den früheren Vorfällen hätte der 60-Jährige zum Schluss kommen müssen, dass sein Hund grundsätzlich nicht berechenbar sei. «Sie sind ein sehr erfahrener Hundehalter. Umso mehr hätte Ihnen die Gefährlichkeit nicht verborgen bleiben können», so Schröder.

Seit 1987 Hundehalter

Der Mann hat sich schon in früheren Jahren nach Vorfällen mit anderen Hundehaltern gütlich geeinigt. Ob im Fall des verletzten Mädchens ebenfalls Gelder geflossen sind, blieb vor Gericht unklar. Die Familie hatte keine Zivilforderungen gestellt. Das Urteil kann der Mann noch weiterziehen.

Er ist seit 1987 Hundehalter: Erst hielt er einen Deutschen Schäferhund zur Ausbildung, dann einen Dobermann, später mehrere Malinois. Im Moment hat er keinen Hund mehr. Piero lebt nicht mehr in der Schweiz, sondern hat inzwischen wieder seinen Weg zurück zum Züchter in Belgien gefunden.

