Kanton Baselland will Widerspruch im Bildungsgesetz beheben

Behindertenrechte Kanton sieht den Fehler ein: Widerspruch im Baselbieter Bildungsgesetz soll behoben werden Dass das Bildungsgesetz die Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe II nicht vorsieht, war bei der Erarbeitung des neuen Behindertenrechtegesetzes untergegangen. Die Korrektur erfolgt gerade noch rechtzeitig. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 25.10.2022, 19.29 Uhr

Spezielle Förderung soll im Kanton Baselland auch wieder auf der Sekundarstufe II möglich sein. So will es das geplante Behindertenrechtegesetz. Symbolbild: Arthur Gamsa

Das ging schnell: Nur einen Tag, nachdem die bz die Baselbieter Bildungsdirektion auf einen drohenden Widerspruch im Bildungsgesetz hingewiesen hat, bestätigt diese den Fauxpas und beantragt dessen Behebung, wie Sprecherin Fabienne Romanens auf Anfrage schreibt. Konkret soll im Bildungsgesetz Paragraf 6, Absatz 1, Buchstabe g so geändert werden, dass die Spezielle Förderung nicht mehr nur bis zur Beendigung der Sekundarstufe I möglich ist, sondern auch noch auf der Sekundarstufe II.

Korrektur verhindert mögliche Abstimmungsbeschwerden

Dies ist nötig, da das neue Behindertenrechtegesetz, das derzeit in der landrätlichen Bildungskommission beraten wird, im Bildungsgesetz einen Paragrafen 46a einfügen will, der die Spezielle Förderung auf der Sekundarstufe II zum Thema hat. Dass dies dem Paragrafen 6g widersprochen hätte, wurde bei der Erarbeitung der Regierungsvorlage nicht entdeckt. Die Konsequenz hätten Abstimmungsbeschwerden sein können, sobald die Vorlage vors Volk gekommen wäre.

Romanens erklärt es sich so, dass bei der Erarbeitung der Vorlage wohl «verloren»ging, dass die Sek II per August 2020 aus dem Paragrafen 6g gestrichen worden war. Glück im Unglück: In der Kommissionsberatung am Donnerstag kann der Fehler nun rechtzeitig behoben werden.

