Beide Basel: Ukrainische Flüchtlinge seltener bei Gastfamilien

Beide Basel Immer weniger in Gastfamilien: So hat sich die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge in Ihrer Gemeinde verändert Aktuell kommen deutlich weniger Menschen aus der Ukraine in die Schweiz. Im Herbst werden wieder mehr erwartet. Derweil zeigt der Blick auf beide Basel, dass die Unterbringung in Gastfamilien abnimmt. Michael Nittnaus 09.07.2022, 05.00 Uhr

Vor allem zu Beginn des Krieges meldeten sich Unzählige und nahmen ukrainische Flüchtlinge als Gastfamilie auf. Mittlerweile lässt diese Unterbringungsart nach. Archiv: Sandra Ardizzone

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Viereinhalb Monate ist es bereits her, seit Russland ins Nachbarland eingefallen ist – und ein Ende ist nicht in Sicht. Was sich aber verändert hat, sind die Flüchtlingsströme. Mit aktuell 58'000 ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz sind innerhalb des vergangenen Monats lediglich rund 4000 hinzugekommen. Wurde der Schutzstatus S bis Anfang Mai unter der Woche täglich an über 1000 Personen vergeben, sind es jetzt noch 100 bis 150, wie aus einer Statistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) hervorgeht.

Noch langsamer nimmt die Zahl der ukrainischen Geflüchteten in beiden Basel zu. Basel-Stadt wurden vom Bund mittlerweile 1684 Personen mit Schutzstatus S zugewiesen, Baselland 2089. Das sind bloss rund 40 respektive 80 mehr als vor einem Monat. Das liegt auch daran, dass beide Kantone den vom Bund aufgrund der Bevölkerungszahl festgelegten Verteilschlüssel noch immer übertreffen und daher andere Kantone stärker berücksichtigt werden. Lea Wirz vom Baselbieter Sozialamt warnt aber:

«Derzeit haben wir zwar eine relativ stabile Situation, doch der Bund wie auch wir erwarten, dass im Herbst wieder mehr Menschen aus der Ukraine flüchten, auch wegen der Kälte und fehlender Heizmöglichkeiten.»

13 Gemeinden ganz ohne ukrainische Flüchtlinge Der Mechanismus ist klar: Kommen ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz, so verteilt sie der Bund auf die Kantone. Diese wiederum teilen die Schutzsuchenden den Gemeinden zu. Baselland verpflichtet die 86 Gemeinden seit Mitte April, Asylplätze bereitzuhalten, deren Anzahl 2,6 Prozent der Einwohnerzahl entspricht. Diese Asylquote, zu der auch andere Asylsuchende gezählt werden, erfüllen aktuell jedoch bloss die acht Orte Binningen, Bottmingen, Münchenstein, Oberwil, Laufen, Dittingen, Nenzlingen und Rothenfluh. Wie die Karte oben aufzeigt, gibt es sogar 13 Gemeinden, die – Stand 1. Juli – überhaupt keine ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen haben: Burg, Roggenburg, Anwil, Buckten, Diepflingen, Kilchberg, Zeglingen, Bretzwil, Eptingen, Lauwil, Liedertswil, Titterten und Waldenburg. Das muss nicht zwingend heissen, dass diese Gemeinden niemanden aufnehmen wollen, wie Lea Wirz vom Baselbieter Sozialamt sagt: «Wir achten bei der Zuteilung immer auch, ob das Angebot der Gemeinden für die jeweilige unterzubringende Personenzahl und Situation passt.» Doch sie hält auch fest: «Es gibt sicher Gemeinden, die sich nicht aufdrängen.» Waldenburgs Gemeindeverwalterin Regula Roth weist darauf hin, dass sich schon länger drei Gastfamilien angeboten hätten: «Wir haben kein schlechtes Gewissen.» Selber aktiv werden wolle man nicht. Wirz sagt: «Im Moment ist der Druck gering, doch im Hinblick auf den Herbst werden wir nochmals alle Gemeinden anschreiben, doch wirklich Plätze aktiv anzubieten.»

Aktuell stellt SEM-Sprecher Lukas Rieder dagegen fest: «Tendenziell steigt derzeit die Zahl der Schutzsuchenden, welche die Schweiz wieder verlassen.» Die beiden Basel relativieren dies etwas. Lea Wirz sagt: «Es gibt einen gewissen Ausreisetrend, dieser liegt jedoch prozentual im einstelligen Bereich.» Und die Basler Asylkoordinatorin Renata Gäumann hält fest:

«Ein Ausreisetrend ist nicht auszumachen. Es gibt nur wenige Einzelfälle, die definitiv in die Ukraine zurückkehren wollen.»

Viele würden bloss vorübergehend in die Heimat reisen, um Verwandte aufzusuchen oder die Lage zu beurteilen.

Baselland rechnete mit mehr Konflikten in Gastfamilien

Auch wenn sich die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge wenig bewegt, ein Trend ist dennoch abzulesen: Der Anteil jener, die in Gastfamilien untergebracht sind, sinkt stetig. Dies zeigt ein Vergleich mit den Zahlen des Vormonats. Anfang Juni legte die bz dar, dass in Basel-Stadt etwa 80 Prozent aller Schutzsuchenden in Gastfamilien leben, in Baselland 70 Prozent. Anfang Juli liegt dieser Wert in Basel-Stadt mit 800 Personen bloss noch bei knapp 50 Prozent, in Baselland mit 1200 Personen bei etwa 60 Prozent, wie die Behörden auf Anfrage angeben.

Lea Wirz sagt: «Viele Personen haben bereits eine eigene Wohnung gefunden oder wurden von den Gemeinden in eigene Wohnungen umplatziert.» Dass Gastfamilien speziell auf die Sommerferien hin ihr Engagement beenden wollen, sei dagegen nicht beobachtet worden. Wirz gibt offen zu: «Wir hatten diesbezüglich mit mehr gerechnet. Die Situation in den Gastfamilien hat sich weniger zugespitzt als gedacht. Wir hatten befürchtet, dass es zu mehr Konflikten kommt, doch unsere Helpline und jene des Roten Kreuzes blieben ruhig.»

In Basel-Stadt ist die Abnahme weitaus markanter: Wohnten Anfang Juni noch fast 1300 Ukrainerinnen und Ukrainer in Gastfamilien, sollen es einen Monat später nur noch 800 sein. Gäumann bestätigt den Trend, relativiert aber den Sprung: «Damals zählten wir noch Wohnformen zu den Gastfamilien, die wir heute differenzieren.» So seien bei den 800 bloss die von GGG Benevol betreuten Gastfamilien berücksichtigt, auch Miet- oder Untermietverhältnisse zählen nicht mehr dazu. Gäumann sagt aber:

«Im Herbst dürften mehr Gastfamilien aufhören, da die meisten Unterbringungen für sechs Monate vereinbart wurden.»

