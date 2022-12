Experte erklärt, warum beide Basel Psychiatrien so stark nutzen

Beide Basel Kantonsexperte: «Unser psychiatrisches Angebot ist vielleicht nicht zu gross, sondern einfach gut» Matthias Nigg vom Baselbieter Amt für Gesundheit zeigt auf, weshalb die beiden Basel in der Psychiatrie nicht rigoros stationäre Betten abbauen wollen, obwohl man Schweizer Spitzenreiter ist. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 12.12.2022, 18.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Nigg, Leiter der Abteilung Spitäler und Therapieeinrichtungen beim Kanton Baselland, versucht, die Sondersituation der beiden Basel zu erklären. zvg/Kanton BL

Herr Nigg, nirgends in der Schweiz werden so viele Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen stationär behandelt wie in beiden Basel. Wenn es ein städtisches Phänomen wäre, müsste doch der Kanton Genf auch viel mehr stationär behandeln, oder nicht?

Matthias Nigg: Der Kanton Genf hat 500'000 Einwohner, und nur 200'000 leben in der Stadt Genf, von daher wäre er zwar vergleichbar mit beiden Basel. Doch vor knapp einem Jahrzehnt haben dort die Behörden als Regulatoren strikt durchgegriffen und die psychiatrischen Kliniken verpflichtet, stationäre Betten zu reduzieren. Sie setzten also anders als wir nicht auf den Dialog mit den Leistungserbringern. So lässt sich erklären, weshalb in Genf so wenige stationäre Angebote genutzt werden und dafür viel mehr ambulante.

Das erklärt aber die hohe stationäre Quote beider Basel nicht.

Eine Rolle spielt sicher die höhere Dichte an Einpersonen-Haushalten, und auch von Personen mit Migrationshintergrund, deren Anteil in den Psychiatrien überdurchschnittlich ist. Aber natürlich ist es auch so, dass ein Angebot ein Stück weit eine Nachfrage schafft.

Kann man also doch von Überversorgung sprechen?

Nein, das lässt sich im psychiatrischen Bereich ganz schlecht messen. Aber im Kanton Obwalden etwa dürfte die Familie noch mehr auffangen, da die nächste Klinik viel weiter entfernt liegt. Im Raum Basel stellen wir aber auch eine besonders starke Entstigmatisierung der Psychiatrie fest. Sie ist im Alltag mittlerweile breit akzeptiert, weil die Kliniken auch viel sensibilisiert und sich geöffnet haben. Unser psychiatrisches Angebot ist also vielleicht nicht zu gross, sondern einfach gut. Deshalb gehen wir mit regulatorischen Massnahmen behutsam vor.

Den Betrieb von Tageskliniken unterstützen beide Basel ja schon seit einigen Jahren finanziell. Wie können Sie da nochmals einen Schub erreichen?

Es stimmt, dass wir bei Tageskliniken pro Fall und Tag schon 120 Franken der Kosten übernehmen. Zusammen mit den 200 Franken der Krankenkassen geht das knapp auf. Es kann aber gut sein, dass wir bereit sind, in Zukunft 150 Franken zu zahlen, damit es für die Kliniken wirklich attraktiv wird, tagesklinische Angebote aufzubauen. Und für uns Kantone wäre es immer noch günstiger, als einen stationären Platz mitzufinanzieren. Zuerst wollen wir aber schauen, was der intensive Dialog mit den Leistungserbringern bringt. Die Aussage unserer Fachleute ist klar: Zumindest einen gewissen Teil der stationären Fälle könnte man heute auch ambulant behandeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen