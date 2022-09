Pro Senectute beider Basel kauft Land im Metaverse.

Beide Basel Opas sollen dank virtueller Brille Berge besteigen können: Pro Senectute will im Metaverse digitale Filialen aufbauen Viele ältere Menschen tun sich schwer mit der Technik. Trotzdem hat Pro Senectute beider Basel im Metaverse drei Parzellen gekauft. Warum erwirbt gerade eine Altersorganisation virtuelles Land? Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuss sind, können sich in virtuellen Welten wieder frei bewegen. Bild: Imago

Grüne Bäume säumen den Wegrand. Licht brennt in den Fenstern der Stadt. Autos, Menschen, Tiere tummeln sich auf den Strassen. Doch nichts davon ist real: das Metaverse. Ein Ort, an dem Menschen Avatare sind und Gebäude digitale Animationen. Avatare, die im Metaverse durch die Strassen ziehen, kommen an Firmen wie Gucci, Warner Music, Adidas und nun auch Pro Senectute beider Basel vorbei.

Pro Senectute beider Basel hat drei Parzellen auf den Metaverse-Plattformen Decentraland und The Sandbox gekauft. Geschäftsleiter Michael Harr sagt:

«Die Menschen verbringen immer mehr Zeit auf digitalen Plattformen und wir wollen sie dort abholen.»

Als erste Non-Profit-Organisation der Schweiz will man das Metaverse erkunden. «Uns ist bewusst, dass das Metaverse zurzeit noch völlig unfassbar ist», sagt Harr.

Ist das Metaverse nur ein Trend?

Es sei ein Zukunftsprojekt. Niemand könne wissen, wie schnell sich das Metaverse entwickle. Trotzdem: Pro Senectute beider Basel will sich frühzeitig mit der Plattform befassen und daraus lernen. Denn das Metaverse ist limitiert. Es gibt gute und schlechte Plätze. Wenn man zu spät einsteigt, sind die guten Plätze weg.

Doch eine Investition in Metaverse ist mit Risiken verbunden. Die bz hat beim Experten Ayad Al-Ani nachgefragt. Professor Ayad Al-Ani lehrt an der Universität Basel «Digitale Kulturen». Er sagt:

«Metaverse ist ein neuer Trend und deshalb immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Allerdings: Die Entwicklung hin zu digitalen Welten wird nicht verschwinden.»

Die halbe Menschheit spiele schon im Netz. Staaten und Unternehmen würden ins Metaverse ziehen. Al-Ani sagt: «Warum sollen Altersinstitutionen dort keine Filialen haben und so Interessierte empfangen und selbst mit Events aktiv werden?»

Das Ziel: Menschen dazu befähigen, Technik zu verstehen und zu nutzen

Die digitale Welt entwickelt sich schnell. Es gibt viele ältere Menschen, die da nicht mehr mitkommen. Sie klagen über digitale Fahrpläne oder Einzahlungsscheine. Harr sagt:

«Wir können die technologische Entwicklung ja nicht aufhalten.»

Deshalb versuchten sie, ältere Menschen zu befähigen, diese Technologien zu benutzen. Einerseits tut dies Pro Senectute beider Basel mit Kursen zum Umgang mit Smartphone und Computer. Andererseits möchten sie Leute informieren. Harr sagt:

«Es gibt auch viele ältere Menschen, die sich für die technische Entwicklung interessieren.»

Es ginge ihm nicht darum, dass sich Leute, die jetzt alt sind, auf den Plattformen bewegen. Sie wollen sie älteren Leuten erklären, vorstellen und näherbringen und sich gleichzeitig an junge Leute richten, die zu einem späteren Zeitpunkt von der digitalen Pro Senectute beider Basel profitieren können.

Vorteil für Menschen mit Beeinträchtigung

Diese Leute könnten in Zukunft von einem digitalen Kurszentrum oder einer digitalen Beratungsstelle profitieren. Ein grosser Vorteil der digitalen Welt:

«Menschen können Dinge erleben, die sie sonst nicht machen können.»

Harr spricht von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Beispielsweise Rollstuhlgänger, die dank einer «VR-Brille» einen Berg erklimmen.

Das ist ein Grund, weshalb es sich gemäss Experten Ayad Al-Ani für eine Altersinstitution lohnt, ins Metaverse zu investieren. Er sagt:

«Im Metaverse können Beschränkungen der realen Welt, ja des eigenen Körpers überwunden werden. Insofern ist es gerade für Zielgruppen, welche vielerlei Restriktionen erfahren, sehr interessant.»

Durch virtuelle Welten bestehe die Möglichkeit, negativen Aspekten des Älterwerdens wie etwa der Einsamkeit entgegenzuwirken.

Michael Harr ist dabei eines ganz wichtig: «Die Aktivitäten im Metaverse sind ergänzend. Sie ersetzen unsere Kernangebote nicht. Im Vordergrund steht immer noch der persönliche Kontakt.»

Ein Bild der NFT-Kollektion: Die Churfirsten im Toggenburg mit futuristischen Elementen, die es so nur im Metaverse gibt. Bild: zvg

Projekt soll ohne Spendengelder finanziert werden

Pro Senectute beider Basel wird vor allem über Spendengelder finanziert. Doch die drei Parzellen im Metaverse – die insgesamt 15'000 Franken kosten – sollen ohne Spendengelder auskommen. Dazu hat man eine NFT-Kollektion kreiert. NFT bedeutet «Non-Fungible Token», sprich nicht austauschbare digitale Objekte. Sie haben einen einzigartigen digitalen Vermögenswert, der nicht eins zu eins gegen einen anderen getauscht werden kann.

Bei Pro Senectute beider Basel werden die NFT in Form von Landschaftsbildern verkauft. Harr und sein Team haben in Landschaftsfotografien futuristische Elemente eingebaut. So zieren beispielsweise architektonische Elemente, die man sonst nur im Metaverse bauen kann, ein Foto aus Toggenburg.

NFT als Mittel zur Spendenbeschaffung

Ein Bild kostet 66 Franken. Ab dem 10. Oktober sind sie erhältlich. Falls alle Bilder verkauft werden, würde die Institution 300'000 Franken einnehmen. Das Geld fliesst ins Metaverse und auch in andere Projekte.

Die NFT-Kollektion geht über das Metaverse hinaus. Harr sagt:

«Wir sind eine spendensammelnde Organisation und damit immer auf der Suche nach neuen Mitteln, um Spendengelder zu beschaffen.»

Mehr Informationen finden Sie hier: bb.prosenectute.ch/nft.

