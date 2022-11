Wer gewinnt die Polizeihundeprüfung beider Basel?

Beide Basel Ozzy startet durch: Wie sich ein Neuling an der Polizeihundeprüfung schlägt Vergangenes Jahr gewann Tobias Erzer mit seinem Malinois Yazz die Polizeihundeprüfung beider Basel. Dieses Jahr absolviert er sie erstmals mit dem bald dreijährigen Ozzy. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.55 Uhr

Das Team holte sich den vierten Platz. Juri Junkov

«Guet gmacht, Bolle», sagt Tobias Erzer und klopft sanft die Flanke seines Hunds Ozzy. Der zwei Jahre und neun Monate alte X-Herder – eine Mischung aus Belgischem, Holländischem und Deutschem Schäferhund – hat gerade die Disziplin Unterordnung der diesjährigen Polizeihundeprüfung vom Freitag hinter sich gebracht: Er ging dabei im strikten «Fuss» neben Erzers Bein über den Dugginger Sportplatz, liess sich von ihm über Hindernisse tragen, blieb unerschrocken im «Platz», als Erzer drei Schüsse abgab. Keinen Moment wich Ozzys Blick dabei von seinem Hundeführer.

Tobias Erzer und Ozzy in der Disziplin Gehorsam. Juri Junkov

Tobias Erzer, 38, ist seit elf Jahren Hundeführer und nimmt mit Ozzy zum ersten Mal an der Prüfung teil. Vergangenes Jahr hat er mit Malinois-Rüde Yazz den ersten Platz geholt, ebenso 2018. Doch der elfjährige Yazz ist schon bald am Ende seiner Karriere als Polizeihund angelangt – seit rund zweieinhalb Jahren trainiert Erzer deshalb Ozzy als Nachfolger. Die Ausbildung haben die beiden erst vor rund einem Monat abgeschlossen.

Kleine Details geben Abzüge

Und der Rüde macht, obwohl er der jüngste der elf teilnehmenden Schutzhunde ist, bereits einen beeindruckend guten Job: 64 von 70 Punkten hat das Team in der «Unterordnung» geholt. Es seien Kleinigkeiten gewesen, die Abzüge gegeben hätten, so Erzer. So etwa ein Platzkommando, das der über den Platz rennende Ozzy erst nach rund einer Sekunde ausführt, statt sofort stehen zu bleiben und sich hinzulegen.

Trotz der kleinen Schönheitsfehler sei er zufrieden mit der Leistung seines Hunds, sagt der Wachtmeister.

«Mit dem ersten Platz rechne ich dieses Jahr aber nicht, dafür hat er noch zu wenig Erfahrung.»

Ein Ziel habe er aber: Er wolle die Note «vorzüglich» erreichen. Dafür muss er insgesamt mindestens 90 Prozent aller möglichen Punkte erreichen. 80 bis 90 Prozent gelten als sehr gut, 70 bis 80 als genügend und unter 70 Prozent ist die Leistung ungenügend. Die Hunde werden jährlich getestet, um ihre Einsatzfähigkeit zu überprüfen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Baselbieter Polizei führen die zweitägige Prüfung mit fünf Disziplinen seit sechs Jahren gemeinsam durch.

«Ich habe mit ihm den Sechser im Lotto»

Sobald Erzers erste Runde vorbei ist, schaut er seinen Kollegen bei ihren Prüfungen zu, fiebert bei den schwierigsten Aufgaben mit und klopft einem vorbeigehenden Hundeführer auf die Schulter, der seine Runde mit weniger Punkten abschloss, als er erwartet hatte. Ozzy wartet derweil im Auto auf seinen nächsten Einsatz.

Tobias Erzer und Ozzy. Der Sieger Ace und Peter Aebi.

Seinen Namen hat der Hund, der aus einem O-Wurf stammt, wegen einer Band erhalten: «Es lief Black Sabbath im Radio, als ich zum Züchter fuhr, um ihn abzuholen», erinnert sich Erzer und lacht. Im Vergleich zu Yazz, der ebenfalls bei Erzer lebt, sei Ozzy wesenssicherer und nervenstärker, was bedeutet, dass er sich von Lärm oder anderen Ablenkungen kaum beeinflussen lässt.

Und wie ist ein Polizeihund wie Ozzy eigentlich nach Feierabend? «Zu Hause ist er vor allem faul», sagt Tobias Erzer und lacht.

«Nein, im Ernst: Er ist ein gutmütiger, angenehmer Hund. Ich habe mit ihm den Sechser im Lotto.»

In seiner nächsten und letzten Disziplin muss sich der Schäferhund im Schutzdienst beweisen. Bisher hat Erzer insgesamt 91 Prozent der Punkte erreicht. Knapp sollte es für ein «vorzüglich» reichen, wenn in dieser Runde alles gut geht.

Nächstes Jahr soll es der erste Platz sein

«Polizei, stehenbleiben, oder der Hund kommt!», ruft Erzer, bevor er das Kommando zum Angriff gibt. Der Schäferhund rennt auf die in Sicherheitskleidung ausgerüstete Übungsperson zu und beisst sich im Bein fest. «Aus», sagt Erzer. Ozzy lässt los. Zehn Sekunden sollte er nun am Boden liegend wachen, bevor er nach einer Bewegung der Übungsperson wieder beissen soll.

Doch es vergehen nur rund sieben Sekunden, bevor Ozzy wieder zubeisst. Dasselbe geschieht beim zweiten Teil – für die Bewachungsphase der Übung erhält Erzer zweimal eine Null, insgesamt erzielt er 63 von 80 möglichen Punkten. Vorzüglich ist das heutige Ergebnis damit nicht mehr. Sieger ist dieses Jahr Peter Aebi mit Malinois Ace – das Team war 2021 hinter Erzer und Yazz zweitplatziert.

Nun ist es Tobias Erzer, dessen Schultern von seinen Kolleginnen und Kollegen abgeklopft werden, während er traurig lächelnd den Kopf schüttelt. «Etwas enttäuscht bin ich schon», sagt er.

«Im Training lief die Übung super. Vielleicht war es der Wettkampf-Stress.»

Die Enttäuschung wird nicht lange anhalten – nun geht es wieder ans Üben, Ozzy soll Erfahrung sammeln und verbessern, was heute nicht geklappt hat. «Nächstes Jahr ist das Ziel wieder der erste Platz.»

