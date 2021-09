Üben für den Ernstfall: Massenanfall von Verletzen auf Bruderholz

Beide Basel Üben für den Ernstfall: In der Realität müsste es wohl schneller gehen Zivilschutz, Sanität und das Team Personenmanagement übten am Mittwoch mit einem Massenanfall von Verletzen. Die bz war bei der Übung auf dem Bruderholz dabei. Tobias Gfeller 15.09.2021, 20.22 Uhr

Hier wird ein BLT-Busunfall mit vielen Verletzten nachgestellt. Kenneth Nars

Aus dem Bus ertönen Schreie eines Kindes. Neben dem Bus liegen mehrere verletzte Personen. Die einen bewusstlos, andere nur leicht verletzt und andere wiederum wohl vor allem schockiert. Fast alle sind sie nass. Aus dem Unfalllastwagen des Spitals ist eine ätzende Flüssigkeit ausgelaufen. Mehrere Personen sind kontaminiert.

Die Kantonale Zivilschutzkompanie Baselland, mehrere Sanitätsorganisationen und das Team Personenmanagement des Kantonalen Amtes für Bevölkerungsschutz und Militär übten gestern beim Bruderholzspital den Ernstfall eines «Massenanfalls von Verletzen».

Nur in Unterhosen wurde dieser Mann von den Einsatzkräften abtransportiert. Kenneth Nars

Beim simulierten Ereignis sollen unter anderem die Abläufe zwischen den beteiligten Organisationen geübt werden. Die grosse Herausforderung bestand neben der hohen Zahl an Verletzten im Austritt der ätzenden Lösung, weshalb auch eine ABC-Wehr ausgerückt ist.

Verunfallte mussten sich ausziehen

Um 13:30 wurden die rund 200 beteiligten Einsatzkräfte alarmiert. Nur eine kleine Minderheit wusste im Vorfeld über den Inhalt der Übung Bescheid. Um 16 Uhr gab Übungsleiter David Kaufmann das Signal für den Übungsstart. Bis dahin wurden dem Kirschtalgraben hinunter in genau definierter Reihenfolge zwei Dekontaminierungsduschen, Zelte für die Triage, die Behandlung und den Abtransport der Verletzten aufgebaut.

DIe kontaminierten Figuranten mussten sich ihrer Kleider entledigen und unter die Dekontaminationsdusche (rote Zelte). Kenneth Nars

Es dauerte lange, bis den um Hilfe schreienden Personen – alle Statisten – geholfen wurde. Ein Helfer im Schutzanzug und mit Gasmaske und der Nummer 1 auf dem Rücken sprach einen Mann, der neben dem Bus stand, an, und brachte ihn zur Dekontaminierungsdusche. Der Verunfallte musste sich fast komplett ausziehen. Die kontaminierten Kleider wurden in einen Sack gefüllt und in eine Tonne geworfen. Danach holte der Helfer eine zweite Person ab, die scheinbar auch unverletzt war. «Wann kommt endlich jemand? Zuerst werden jene geholt, die gar nicht verletzt sind», rief eine auf dem Boden liegende Frau verzweifelt.

In der Tat: Die Rettungsaktion lief von aussen betrachten gefühlt gemächlich ab. Von Hektik war wenig zu spüren. Der Chef der Triage schien aber unter Strom zu stehen, als er Roman Häring, Stabschef des Amts für Militär und Bevölkerungsschutz, anfauchte, er solle sofort verschwinden. Der Chef Triage realisierte nicht, dass Häring kein Statist war, der im Weg steht, sondern in der Realität Journalisten das Szenario zeigte.

Nicht alles verlief reibungslos

Nach und nach wurden die Patienten versorgt. Alle erhielten nach der Erstversorgung einen Badge mit QR-Codes um den Hals, auf dem die wichtigsten medizinischen Vitaldaten gespeichert waren. Einem Bewusstlosen wurden gleich neben dem Bus die Kleider ausgezogen. Für die Entscheidungsfindung, welche verletzte Person in welches Spital gebracht wird, spielt das Kantonale Personalmanagement des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz eine zentrale Rolle. Es bereitet mit Zugriff auf die Spitallisten in der ganzen Schweiz die entsprechende Datengrundlage auf. Wäre der Einsatz Realität, würde es aufgrund der zurzeit stark belegten Intensivstationen eine zusätzliche Herausforderung, genügend freie Betten zu finden, betont Häring.

Teile der Übung wurden in einem der Zelte durchgeführt. Kenneth Nars

Längst nicht alles lief reibungslos. Zum einen war zu hören, dass eine solche Übung schon schneller abgelaufen sei, andererseits notierte Thomas Brändle als Mitglied der Übungsleitung, dass bei der Erstaufnahme beim Bus kein Sanitäter dabei war. Es gebe verschiedene Optionen, wie eine Rettung dieses Ausmasses ablaufen kann. Ringt jemand um sein Leben, erklärt ein beteiligter Helfer, werde die Reihenfolge auch mal über Bord geworfen. «Dann versorgt man die Person sofort – im Schutzanzug oder halt mal ohne.»