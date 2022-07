Corona: Unispital Basel geht bei Maskenpflicht weiter als andere

Beide Basel Während andere noch abwarten: Basler Unispital prescht bei Maskenpflicht vor Die Coronazahlen steigen und mit ihnen auch die Spitaleinweisungen. Die Gesundheitseinrichtungen der Region gehen bei den Schutzmassnahmen aber noch sehr unterschiedliche Wege. Michael Nittnaus und Nicolas Blust Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Noch ist die Belastung am Basler Unispital nicht so hoch wie bei den letzten Coronawellen (im Bild Dezember 2020). Doch die Maskenpflicht im Patientenkontakt gilt bereits für Personal und Besuchende. Archiv: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ein ungutes Gefühl macht sich derzeit breit: Stehen wir bereits wieder vor der nächsten Coronawelle – oder stecken wir sogar schon mittendrin? Die Fakten dazu sind klar: Die Infektionszahlen steigen. In Basel-Stadt wurden am Montag 430 Personen positiv gemeldet, in Baselland kamen übers Wochenende 582 Neuinfektionen hinzu, wie es auf Anfrage beim Kanton heisst.

Ein entscheidendes Indiz für die Krisenentwicklung ist die Belegung in den Spitälern. Bereits 91 Personen sind in Basel-Stadt hospitalisiert, davon liegen fünf auf der Intensivstation. In Baselland sind 42 Spitalbetten mit Coronapatienten belegt, aktuell muss aber nur eine Person Intensivpflege beanspruchen. Die Situation ähnelt jener von Anfang April, also einer Phase, in der noch diverse Schutzmassnahmen galten. Zudem dürfte die Dunkelziffer bei den Infektionen hoch sein, da viel weniger getestet wird als im Frühling.

Besuchenden am KSBL wird eine Maske erst empfohlen

Schutzmassnahmen sind es auch, die jetzt wieder zum Thema werden. Die Sprecherin des Kantonsspitals Baselland (KSBL) Astrid Minder sagt:

«Die Geschäftsleitung wird am Dienstag die Lage neu beurteilen und entscheiden, ob eine Verschärfung der Massnahmen nötig ist.»

Aktuell gilt am KSBL erst fürs Personal mit direktem Patientenkontakt eine Maskenpflicht. Für Patientinnen und Besucher spricht das Spital lediglich eine Empfehlung aus, bei sozialen Kontakten eine Maske zu tragen.

Noch weniger weit geht die Hirslanden Klinik Birshof in Münchenstein. Auf Anfrage bestätigt sie, dass sie selbst beim Personal erst eine Empfehlung ausgesprochen hat. KSBL wie Hirslanden stützen sich dabei auf die gültige Empfehlung des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso. Dieses sieht eine Maskenpflicht im Spital nur für Personen vor, die Erkältungssymptome zeigen.

USB vertraut auf die eigenen Experten

Dem Universitätsspital Basel (USB) genügt dies nicht. Bereits seit dem 22. Juni gilt eine Maskenpflicht für Besuchende und fürs Personal in allen Bereichen mit Patientenkontakt. Besuchende mit Erkältungssymptomen sowie Kinder unter sechs Jahren dürfen nicht ins USB. Sprecherin Caroline Johnson sagt:

«Unser Covid-19-Führungsausschuss hat wegen der zunehmenden Hospitalisierungen die Verschärfung beschlossen. Wir haben schon in der Vergangenheit jeweils selbstständig entschieden und waren bei den Schutzmassnahmen meist Vorreiter.»

Sie verweist auf das hausinterne Know-how von Experten wie Manuel Battegay oder Sarah Tschudin Sutter. Der Trend der steigenden Infektionszahlen sei eindeutig. Johnson betont allerdings, dass die Belegung der Intensivstation tiefer sei als Anfang April. «Wir sind noch weit entfernt davon, nicht dringliche Operationen verschieben zu müssen.» Bereits spürbar sei ein erhöhter Druck auf die Planung der Personalressourcen.

Altersheime und Hausärzte noch zurückhaltend

Noch keinen Grund, eine Maskenpflicht zu empfehlen, sehen auf Anfrage die Hausärztevereinigung beider Basel (VHBB) und der Pflegeheimverband Curaviva Baselland. «Jede Praxis kann selbst entscheiden», sagt VHBB-Vizepräsident Christoph Hollenstein. Und Curaviva-Co-Geschäftsführer Andi Meyer hält fest:

«Wir haben noch keine Kenntnis von schweren Krankheitsverläufen bei Heimbewohnenden. Ausserdem laufen nun die Boosterimpfungen für über 80-Jährige an. Schutzmassnahmen können für Heimbewohner belastend sein. Da gilt es immer abzuwägen.»

