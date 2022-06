Belebung Autofreier Sonntag: Laufen nimmt zweiten Anlauf Am Sonntag wird das Stedtli wieder autofrei sein. Die Premiere vor Monatsfrist ging ziemlich in die Hose. bz 23.06.2022, 17.05 Uhr

Am Sonntag wird das Stedtli in Laufen wieder autofrei sein. Kenneth Nars

Am kommenden Sonntag findet im Laufner Stedtli der zweite autofreie Sonntag statt. Die Premiere Ende Mai war ein kleines Fiasko: Wegen Missverständnissen zwischen der Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden (IG) und der Stadt Laufen, die den Anlass gemeinsam organisieren, wurden die Absperrgitter zu spät montiert.

Bei der zweiten Ausgabe am Sonntag sei nun klar, wer am Morgen die Absperrgitter aufstellen und am Abend wieder wegräumen wird, betont der zuständige Laufner Stadtrat Mathias Christ. Ob und in welchem Rahmen auf dem öffentlichen Grund Aktivitäten stattfinden werden, sei den Betreibern überlassen, gemäss Reglement sei aber alles meldepflichtig. «Wir müssen natürlich Bescheid wissen. Letztlich geht es zum Beispiel auch um die Sicherstellung der Zufahrt bei Not­einsätzen», veranschaulicht Christ.

Barbetreiber lädt zum grossen Jassturnier

Bei der IG sieht man die Haupt­verantwortung für den Erfolg eines ­verkehrsfreien Sonntags bei der Gastrobranche. «Die IG Laufen ist keine Eventfirma und setzt sich aus sehr unterschiedlichen Betrieben zusammen. Die meisten Läden sind am Sonntag geschlossen», gibt Nafri Emri vom IG-Vorstand zu bedenken.

Dixie-Bar-Betreiber Jürg Schär hat sich jedenfalls etwas einfallen lassen:

«Ich lade am verkehrsfreien Sonntag zum grossen Jass-Turnier ein. Von 12 bis 18 Uhr wird sich weisen, wer im traditionellen Kartenspiel auftrumpfen und im Oben- oder Unten-Verfahren die meisten Punkte holen wird.»

Dafür möchte er den öffentlichen Aussenbereich nahe der Bar ­nutzen. «Die entsprechende Anfrage habe ich bei der Stadt deponiert», sagt er.

Wochenende des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests

Unterstützung erhalten die Befür­worter des verkehrsfreien Sonntags von der Stadtmusik Laufen. Sie und weitere Musikvereine werden das Stedtli an ­diesem Sonntag in den schönsten Tönen erklingen lassen und laden beim ­Rathausplatz zur Festwirtschaft ein. Der nächste verkehrsfreie Sonntag steht dann Ende Juli unter dem Motto «Geburtstag der Schweiz» und im August ganz im Zeichen des traditionellen Schwingsports.

Dafür bringt man dann vielleicht den Sägemehlring ins Stedtli. Der autofreie Sonntag im August fällt terminlich auf das Wochenende des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln, zu dem Hunderttausende Besucher erwartet werden.

Stadtrat Mathias Christ betont, dass es keineswegs darum gehe, das Auto aus dem Stedtli zu verbannen, sondern um eine durchmischte Nutzung des Strassenraums an ausgewählten Tagen.