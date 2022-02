Belebung Laufen unternimmt Versuch: Die Altstadt bleibt an vier Sonntagen autofrei Dadurch soll die Aufenthaltsqualität im Stedtli steigen und Gastronomiebetriebe sollen von mehr Fussgängern profitieren. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

So wird es an den autofreien Sonntagen nicht aussehen: Häufig sind im Laufner Stedtli die meisten Parkplätze besetzt. Juri Junkov

Am Vormittag das Auto oder den Töff entlang der Hauptstrasse zu parkieren, um Gipfeli in einer der Bäckereien zu holen, wird noch möglich sein. Um 11 Uhr sperrt die Stadt Laufen jedoch den Kern der Altstadt für den motorisieren Verkehr. Im Rahmen eines Versuchsprojektes bleibt die Flaniermeile in der Altstadt am letzten Sonntag im Mai, Juni, Juli und August erstmals verkehrsfrei.

«Wir wollen damit das Stedtli beleben und das Gewerbe stärken», sagt Niklas Schäublin von der IG Laufen, der viele Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Beizen in der Altstadt angehören.

«Die Läden werden zwar an den vier Sonntagen nicht geöffnet haben, aber die Restaurants sollen profitieren.»

Seit drei Jahren setzen die zahlreichen Beizen auf Boulevard-Gastronomie, die bei der Bevölkerung auf Anklang stösst. In Laufen hofft man, dass die Stühle vor den Restaurants durch die Sperrung der Hauptstrasse für Motorfahrzeuge noch besser besetzt sein werden.

Jeder autofreie Sonntag soll ein Motto haben

Von einem der Gastronomen in der Altstadt stammte auch die ursprüngliche Idee für die autofreien Sonntage. Yannick Hänggi, der als Küchenchef im Restaurant Simply im Rössli tätig ist, war damit an die Stadt Laufen gelangt. Daraufhin erarbeiteten der Stadtrat und die IG Laufen gemeinsam ein Konzept. An der Generalversammlung der IG gaben die Mitglieder dem Vorhaben ihren Segen. «Jeder Sonntag soll speziell sein und unter einem Motto stehen», sagt der zuständige Laufner Stadtrat Mathias Christ. «Im Juli fällt der autofreie Sonntag auf die Bundesfeier.» Ende August findet gleichzeitig in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Wie man das Fest in Laufen zelebrieren werde, stehe jedoch noch nicht fest.

Federführend für das Programm an den vier autofreien Sonntagen ist die IG Laufen. Sowohl dessen Zuständiger Niklas Schäublin als auch der Laufner Stadtrat Mathias Christ betonen, dass es nicht Ziel sei, die Hauptstrasse oder die gesamte Altstadt in Laufen generell verkehrsfrei zu machen. Zudem stünden auch während der autofreien Zeit die Parkplätze in der Viehmarktgasse und in der Hinteren Gasse zur Verfügung. Für die IG Laufen sei aber auch klar:

«Wenn das Projekt ein Erfolg wird, können wir uns gut vorstellen, es zu wiederholen.»

Nach dem letzten autofreien Sonntag Ende August soll eine Auswertung vorgenommen werden.

In Liestal hat man gute Erfahrungen gemacht

Laufen ist bei weitem nicht die erste Gemeinde in der Schweiz, die ihre Altstadt vom Verkehr befreit. So gilt etwa in Sursee in den Sommermonaten an Wochenenden ein Fahrverbot. Im Baselbiet ist seit Jahrzehnten die Rathausstrasse im Liestaler Stedtli verkehrsfrei. «Seit der Neugestaltung im Jahr 2017 hat die Aufenthaltsqualität in der Rathausstrasse nochmals deutlich zugenommen. Seither konnten sich die innovative Gastronomie und der Detailhandel positiv weiterentwickeln», sagt der zuständige Liestaler Stadtrat Daniel Muri. Die verkehrsfreie Rathausstrasse sei eindeutig ein Gewinn für Liestal.

Nur ganz wenige Personen trauerten den Zeiten nach, als man sich noch motorisiert durch die Rathausstrasse fortbewegen konnte. Für Muri ist aber klar:

«Wenn man sich vor Augen führt, dass das Stedtli viel stärker pulsiert als früher, muss man erkennen: Hier wurde etwas richtig gemacht.»

