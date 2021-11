Generation F: Mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht

Benevol Baselland Verbände und Vereine suchen Freiwillige – länger denn je Ein Aktionsmonat wirbt im Landkanton für mehr ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Gleichzeitig macht der Dachverband der Gemeinnützigen Institutionen in beiden Basel auf weitere Gefahren aufmerksam. Bojan Stula 09.11.2021, 15.41 Uhr

Benevol-Aktivistinnen im Strasseneinsatz: Rund 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung engagieren sich bereits freiwillig und leisten jährlich 660 Millionen Arbeitsstunden im Gegenwert von 34 Milliarden Franken. Mit dem Aktionsmonat Generation F möchte Benevol Baselland diesen Anteil möglichst erhöhen. zvg

Mit einer Verteilaktion am vergangenen Freitag und Samstag hat Benevol Baselland seinen Themenmonat «Generation F» gestartet. An verschiedenen Orten in Liestal, Sissach, Gelterkinden, Pratteln, Laufen, Allschwil und Bottmingen verteilten Freiwillige Info-Flyer und Goodies an Interessierte. Benevol ist das Baselbieter Kompetenzzentrum für ehrenamtliche Mithilfe in Vereinen, Verbänden und Institutionen. Noch bis 5. Dezember wird mit verschiedenen Anlässen und Aktionen auf den Wert und die Vielfalt von Freiwilligenengagements aufmerksam gemacht.