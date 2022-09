Berufsmeisterschaften Swiss Skills in Bern: Nadine Degen aus Hölstein ist die beste Medizinproduktetechnologin Die Hölsteinerin gewinnt an den Swiss Skills in Bern in ihrer Berufsgattung. Sie muss den Sieg aber teilen. Simon Tschopp 16.09.2022, 12.14 Uhr

Nadine Degen während ihres Wettkampfs an den Swiss Skills. zvg/Stefan Marthaler

An den diesjährigen Schweizer Berufsmeisterschaften in Bern setzten sich Teilnehmende aus der Region erfolgreich in Szene. Dabei schauten acht Podestplätze heraus.

Hervorragendes Duo

Nadine Degen aus Hölstein konnte sich an den Swiss Skills als Siegerin ausrufen lassen. Sie gewann ex aequo mit der Walliserin Chloé Fellay den erstmals ausgetragenen Wettbewerb der Medizinproduktetechnologinnen und -technologen. Diesen Beruf gibt es erst seit 2018. Die beiden totalisierten je 97,44 von 100 möglichen Punkten. Nadine Degen ist im Kantonsspital in Aarau tätig.

Bei den Gleisbauern schafften es gleich zwei Baselbieter aufs Podest: Enes Bayrak (Birsfelden) und Haci Mehmet Kirmit (Muttenz) – beide arbeiten bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) – errangen mit je 91,01 Zählern jeweils Silber.

Regionale überzeugten

Ebenfalls zweite Plätze belegten Noël Cometa aus Bennwil (76,84 Punkte), tätig bei Schibli Bodenbeläge, bei den Boden-Parkettlegern/textile und elastische Beläge sowie der Frenkendörfer Lars Wenger. Dieser arbeitet bei Mathys-Motos und reüssierte mit 63,90 Zählern bei den Motorradmechanikern.

Mit Simon Weidele (Büren) klassierte sich ein weiterer regionaler Teilnehmer im zweiten Rang. Der für Devo-Tech tätige Schwarzbube erreichte in der Sparte Anlagen- und Apparatebau 93,66 Punkte. Bei Cyber Security holte der Therwiler Edward Booth die Bronzemedaille; der bei der Informatikmittelschule IMS Angestellte kam auf 68 Punkte. Aus Basel-Stadt schaffte es Saskia Betschart bei den Fachleuten Textilpflege auf den dritten Platz (76,67); sie arbeitet bei Bardusch.

In 85 verschiedenen Berufen wurde an den Swiss Skills in Bern um Medaillen gekämpft. Insgesamt standen rund 1000 junge Berufsleute im Einsatz, davon 21 aus dem Kanton Baselland und fünf aus Basel-Stadt.