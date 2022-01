Ausbau des Basler öV: Besseres Angebot für Partygänger gefordert

Besseres Angebot für Partygänger Nachtbusse und Trams sollen künftig im Halbstundentakt verkehren SP-Politiker beider Basel fordern einen Ausbau des TNW-Nachtnetzes. Bereits beschlossen ist die Überführung der Nachtlinien in den Tagesbetrieb. Die komplizierten Linienführungen in der Nacht entfallen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Die Nachtbusse verkehren heute zentral vom Basler Barfüsserplatz aus in die Aussenquartiere und Agglogemeinden. Die speziellen Nachtlinien werden abgeschafft. Zvg/Archiv BVB

Das Nachtnetz des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) soll ausgebaut werden: Die Tram- und Buslinien, die in den Wochenendnächten von Basel in die Agglo geführt werden, sollen künftig alle 30 Minuten verkehren anstatt wie heute nur jede Stunde. Dies fordern die beiden SP-Politiker Jan Kirchmayr (BL) und Jean-Luc Perret mit gleichlautenden Vorstössen in den Kantonsparlamenten von Stadt und Land.

Junge gehen öfter in den Ausgang, die Partys dauern länger

Die Nachtbusse und Trams verkehren heute in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag zentral vom Barfüsserplatz in die Agglo, und das gleichzeitig und 1.30, 2.30 und 3.30 Uhr. Dies sei nicht zeitgemäss, findet SP-Landrat Kirchmayr. Das Ausgangsverhalten der Jungen habe sich in den vergangenen Jahren weiter verändert, viele gingen öfter in den Ausgang, die Partys dauerten tendenziell länger. Kirchmayr ist überzeugt, dass die Nachfrage nach einem gut ausgebauten ÖV in der Nacht wieder markant zunehmen wird, wenn die Pandemie vorbei ist.

Kirchmayrs Basler Parteikollege Jean-Luc Perret ist überzeugt, dass man hier mit relativ geringem Aufwand – pro Linie wären drei zusätzliche Kurse nötig – ein viel besseres Nachtangebot erzielen kann. Sein Vorstoss im Grossen Rat ist von Vertretenden sämtlicher Lager unterschrieben worden, die Chancen auf Überweisung an die Regierung stehen also gut. Perret hat zudem einen zweiten Vorstoss lanciert, in dem er die Regierung zusätzlich zu einem möglichen Ausbau der späten ÖV-Kurse auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag befragt. Perret weiss:

«Viele Clubs werden mittlerweile am Donnerstagabend gleich gut oder sogar noch besser besucht als am Wochenende.»

Dieser Realität müssten die Kantone mit ihrem ÖV-Angebot Rechnung tragen.

Im Dezember 2023 fallen die speziellen Nachtlinien weg

Eine Verbesserung im TNW-Nachtnetz kommt unabhängig vom Vorstoss der beiden SP-Politiker ohnehin: Die Nachtnetzlinien werden sukzessive in den regulären Tagesbetrieb überführt, die speziellen Linienführungen und Kennzeichnungen entfallen. Für die Nachteulen erleichtert dies einiges: Sie müssen künftig nicht mehr überlegen, wo nun der Bus nachts genau durchfährt und ob er allenfalls die Endhaltestelle der regulären Tageslinie nicht bedient. «Wenn die Leute auf ihren gewohnten Linien fahren können, wird das die Nachfrage weiter erhöhen», ist Perret überzeugt.

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) und die Baselland Transport AG (BLT) wollen diesen Regelbetrieb in Basel und der Agglo im Dezember 2023 einführen. In den Regionen Laufental-Schwarzbubenland sowie Sissach-Gelterkinden verkehren die Nachtbusse bereits seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember im Regelbetrieb. Es handelt sich um die erste Weiterentwicklung des TNW-Nachtnetzes seit Jahren; 2012 wurde der zuvor geltende Nachtzuschlag von 5 Franken abgeschafft. Kirchmayr und Perret fordern die Einführung des Halbstundentakts per 2026. Im Landkanton sind markante Veränderungen am ÖV-Angebot nur alle vier Jahre im Rahmen des Generellen Leistungsauftrags (GLA) möglich. Der aktuelle Auftrag läuft bis 2025.

Nachtnetz: Fahrgastzahlen stagnierten zuletzt

Beim Kanton Baselland kommentiert man den Vorstoss zum Ausbau des Nachtnetzes nicht. Der kantonale ÖV-Planer Dominic Wyler legt einige Fakten auf den Tisch. Die Einsteigendenzahlen bei den Linien mit Baselbieter Beteiligung stiegen nach der Abschaffung des Nachtzuschlags im Jahr 2012 zunächst sprunghaft, in den folgenden Jahren bis 2019 dann aber nur noch leicht an. Sie lagen 2019 rund einen Drittel höher als 2010. Die vergangenen beiden Jahre sind wegen der Pandemie und der zeitweiligen Einstellung des Nachtnetzes nicht aussagekräftig.

Diese Zahlen sprechen nicht zwingend für einen Ausbau des Nachtnetzes. Zugleich werden in den Wochenendnächten auf etlichen Linien mehr Fahrgäste pro Stunde befördert als zu gewissen Tageszeiten. Dies ist etwa auf der Tramlinie 10 der Fall, wo im Tagesbetrieb am Sonntagmorgen der Viertelstundentakt gilt. Zu den Kosten sagt Wyler: «In der Gesamtsumme des ÖV-Angebots des Kantons macht das Nachtnetz wenig aus.» Die Einführung des Halbstundentakts würde demnach kostenmässig relativ günstig ausfallen. Ob dieses zusätzliche Angebot sinnvoll und gewünscht ist, entscheidet nun die Politik.

