Besuch in Birsfelden Die Kaffeebäuerin auf der Verpackung: Liceli Vela Collantes aus Peru lernt ihren fertigen Kaffee kennen 01.07.2022

Liceli Vela Collantes' Tag fängt wie für viele hierzulande mit einer Tasse Kaffee an. Pur. Ohne Milch oder Zucker. Um 5 Uhr steht die 27-jährige Peruanerin auf, weckt ihre zwei Kinder und macht sich nach dem letzten Schluck auf zur Arbeit. Während unser Kaffee quer durch die Welt transportiert wurde, haben ihre Bohnen nur einen kurzen Weg hinter sich. Denn gemeinsam mit ihrem Mann baut sie ihren Kaffee selbst an – kennen gelernt haben sich die beiden bei der Ernte.

Ihre Plantage befindet sich in den Tiefen des Amazonas-Regenwalds in der peruanischen Provinz Rodríguez de Mendoza. Wie auch andere Kleinbauern in dieser Region verfügen die beiden zwar über ein sehr gutes Know-how, haben aber nicht genügend Infrastruktur, um ihren Kaffee optimal zu verarbeiten. Hinzu kommen die schwierigen Wetterbedingungen, welche in der Vergangenheit oft zu verlorenen Geschäften führten.

Rund 10 Kilogramm Kaffee pflückt sie am Tag

Doch Liceli Vela Collantes beschwert sich nicht. Sie arbeitet gerne. Und das, obwohl sie Tag für Tag hart schuftet. Die Kaffeepflanzen müssen gepflegt und die reifen Bohnen geerntet werden. Bei Letzterem hilft ihr der «Alforja», eine spezielle Tasche, die die Peruanerin auf der Schulter trägt. Etwa vier «Latas» (dt. Kanister) Kaffeebohnen pflückt sie täglich – an besonders guten Tagen können es auch bis zu sechs sein. Eine Lata hat ein Fassungsvermögen von 2 bis 2,5 Kilogramm.

Anschliessend werden die Bohnen getrocknet, verarbeitet und verpackt. Dann beginnt die Reise quer über den Globus – während sich Liceli Vela Collantes um die weitere Ernte kümmert. Von Rodríguez de Mendoza werden die Kaffeebohnen mit dem Lastwagen zum Hafen in Paita im Nordwesten von Peru gefahren.

Von dort aus geht es mit dem Frachtschiff nach Antwerpen, wo die Bohnen erneut in Lastwagen geladen werden. Fast 600 Kilometer weit ist die Fahrt von Belgien bis nach Birsfelden, wo die Bohnen geröstet und schliesslich fertig verpackt werden.

Hier im Industriegebiet unweit des Rheins produziert die Firma Delica der Migros Kaffee für ihre Marke Café Royal. In den grossen Ladungen, die von den Lastwagen in die Silos für die Weiterverarbeitung geleert werden.

Pro verkauftem Kilogramm Kaffee erhalten die peruanischen Kleinbauern im Rahmen des Projekts Impact einen Franken. «Mit dem Geld unterstützen wir die Bäuerinnen und Bauern und die Kooperativen bei der Lösung der Probleme im Ursprungsland, ohne NGO oder weitere Organisationen dazwischen.», erklärt Frank Wilde, Brand Director von Café Royal.

Frank Wilde, Brand Director von Café Royal. Juri Junkov

Zusammen mit einem Team ist Wilde vor rund drei Monaten nach Peru gereist, um zu sehen, unter welchen Gegebenheiten die Kaffeebauern vor Ort arbeiten und leben. Dabei besuchten sie während vier Tagen mehrere Bauernhöfe – auch jenen von Liceli Vela Collantes und ihrem Mann. «Es war eine tolle Erfahrung, unsere Produzierenden kennen zu lernen», sagt der Brand Director, «und sie uns.»

Ein Blick ins Innere der Fabrik

Zurück in der Schweiz kam die Idee auf, eine Gruppe von Kaffeebäuerinnen und -pflückern in die Schweiz einzuladen. Vergangene Woche war es nun so weit. Liceli Vela Collantes und sieben Kolleginnen und Kollegen nahmen die lange Reise von Peru auf sich, um ihren fertig produzierten Kaffee erstmals zu sehen und zu probieren.

Ein Einblick in die Produktion von Café Royal in Birsfelden. Aimee Baumgartner

Im Schutzkittel und mit einem Netz über dem Haar betreten sie die Delica-Fabrik in Birsfelden. Es ist heiss und laut – sowohl bei der Rösterei als auch bei der Abfertigung. Davinia Candia Balseiro, die die Kaffeeproduktion bei Delica leitet, erklärt auf Spanisch, was Schritt für Schritt mit den Kaffeebohnen passiert.

Für Liceli Vela Collantes ist dieser Besuch besonders speziell. Denn ihr Gesicht ist es, das auf allen Verpackungen des Peru-Kaffees zu sehen ist. Sie ist sprachlos, als sie zum ersten Mal eine der Packungen in der Hand hält. «Ich habe gewusst, dass ich da drauf bin», sagt die Kaffeebäuerin, «aber ich realisiere erst jetzt, was das genau bedeutet. Es ist wirklich aufregend und macht mich glücklich.»

Café Royal lädt in Birsfelden zum Austausch mit Kaffeebauern aus Peru ein. Juri Junkov Mittels Stichproben stellen die Mitarbeitenden sicher, dass die Qualität des Kaffees stimmt. Juri Junkov Anschliessend ging es zur Abpackung des Kaffees. Juri Junkov Die spanischsprechende Produktionsleiterin erklärt den Peruanerinnen und Peruanern den Ablauf. Juri Junkov Liceli Vela Collantes (Mitte) sieht erstmals ihr Gesicht auf der Verpackung. Juri Junkov In diesem Bereich wird der Kaffee verpackt. Juri Junkov Die Gruppe hat die lange Reise von Peru nach Birsfelden aus sich genommen. Juri Junkov Zum Schluss wurde der Kaffee auch noch degustiert. Juri Junkov Beim «Cupping» wird die Qualität des Endprodukts bestimmt. Liceli Vela Collantes ist zufrieden. Juri Junkov

Dankbar. Dieses Wort verwendet Liceli Vela Collantes immer wieder im Gespräch. Sie sei dankbar für den Besuch in der Schweiz, aber auch dafür, dass ihr Kaffee hierzulande überhaupt verkauft wird. «Im Rahmen des Projekts haben wir einen Solartrockner für unsere Kaffeebohnen bekommen», erzählt sie. Zuvor sei es in regenreichen Zeiten schwierig gewesen, die Bohnen zu trocknen. Denn bleiben diese feucht, können sie schimmeln. «Wenn wir deshalb einen Teil unserer Ernte verlieren, ist es natürlich bedauerlich.»

Die vielen Eindrücke müsse sie noch sacken lassen, sagt die 27-Jährige. Auch der bevorstehende Ladenbesuch, bei dem sie «ihren» Kaffee dann im Regal sieht, werde bestimmt ereignisreich.

