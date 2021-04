Bevölkerungsstatistik 2020 Die Bevölkerung im Landkanton wächst – aber längst nicht überall gleich stark Das Baselbiet ist weltlicher, älter und auch weniger gläubig geworden. Dies ist der Bevölkerungsstatistik 2020 des Kantons zu entnehmen. Maximilian Karl Fankhauser 07.04.2021, 05.00 Uhr

Bevölkerungswachstum im Baselbiet zwischen 1980 und 2020 Quelle: Kanton BL / Karte: stb

Die Welt verändert sich stetig. Sei es in der Technik, Natur oder in der Mode. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Auch demografische Veränderungen sind so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Der Wandel der Zeit geht deshalb auch nicht spurlos am Baselbiet vorbei. Und da ein weiteres Jahrzehnt Geschichte ist, lohnt es sich, einen Blick auf die Veränderungen der Baselbieter Bevölkerungsstruktur im letzten Jahr, vor allem aber auch in den vergangenen drei Jahrzehnten, zu werfen.

Auf den ersten Blick liest sich die Statistik fürs Jahr 2020 alles andere als überraschend. Die Bevölkerung wächst jedes Jahr weltweit, so auch jene im Kanton Baselland (Ausnahmen wie das Jahr 1992 bestätigen die Regel). Insgesamt 0,5 Prozent Zuwachs konnte im letzten Jahr verzeichnet werden. Doch bei genauerem Betrachten fällt auf: 2020 ist das erste Jahr seit Erfassung der Bevölkerungsdaten, in welchem kein Geburtenüberschuss vorherrscht. Sprich: Im vergangenen Jahr sind im Baselbiet mehr Menschen gestorben, als Babys zur Welt gekommen sind. Dass dazu die vielen Coronatodesfälle ihren Beitrag dazu geleistet haben, darf nicht unterschätzt werden.

Erstmals mehr Todesfälle als Geburten

Das sieht auch Corinne Hügli, stellvertretende Leiterin des kantonalen Amts für Statistik, so: «Der Geburtenüberschuss ist seit Jahren sinkend. Aufgrund der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus ist er schon in diesem Jahr ins Negative gekippt.» Zudem gebe es ein Strukturproblem in der Bevölkerungspyramide. «Wir haben mehr ältere Menschen, was zu Todesfällen führt und an den Jungen, die Kinder kriegen könnten, fehlt es», sagt sie. Gerade ein Blick auf die Todeszahlen ist hier aufschlussreich. Bei den unter 65-Jährigen ist die Übersterblichkeit kein Thema. Schaut man sich diese jedoch in der Altersklasse der über 65-Jährigen an, so sieht man, dass es 2020 160 Todesfälle gab, die über der statistischen Erwartung lag. Diese Zahl entspricht in etwa den Coronatodeszahlen.

Womit erklärt sich aber dieser Zuwachs von rund 1500 Personen im Vergleich zum Vorjahr? Das Stichwort hier ist die Zuwanderung. Denn Mittlerweile leben Menschen aus über 150 Nationen im Baselbiet. 1800 Personen aus dem Ausland sind im letzten Jahr zugezogen. In Kombination mit dem Geburtenüberschuss, der bei Menschen ohne schweizerische Staatsbürgerschaft weiterhin vorherrscht und mit Abzug der Personen, die die schweizerische Staatsbürgerschaft angenommen haben, sind 1672 Personen im Jahr 2020 aus dem Ausland ins Baselbiet gezogen. Demgegenüber steht in der Statistik ein Minus von 225 Schweizerinnen und Schweizern. Alles in allem ergibt das ein Plus von 1447 Personen. Somit hat der Kanton Baselland zum ersten Mal seit 2017 wieder einen Bevölkerungszuwachs von einem halben Prozent.

Landgemeinden mit guter Verkehrsanbindung liegen im Trend

Das vergleichsweise konstante Bevölkerungswachstum auf Kantonsebene zeigt allerdings nicht, dass sich die einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich entwickelt haben. Hier sticht heraus, dass vor allem kleinere Gemeinden einen starken relativen Zuwachs verzeichnen konnten. Grosse stadtnahe als auch Gemeinden an der Kantonsperipherie konnten in den vergangenen 40 Jahren nur noch leicht an Bevölkerung zulegen. Unter den Grossgemeinden überdurchschnittlich gewachsen sind nur Therwil, Oberwil, Aesch und Liestal. Augenfällig ist der starke Bevölkerungszuwachs in Landgemeinden wie zum Beispiel Giebenach oder Duggingen, die gut ans Verkehrsnetz angeschlossen sind und nicht allzu weit von Zentren entfernt sind. Vor allem Giebenach sticht in der Statistik heraus. 1980 lebten hier noch 375 Personen, wobei es heute deren 1090 sind. So hat es hier einen Bevölkerungszuwachs von satten 190 Prozent gegeben.

In drei der 86 Baselbieter Gemeinden – in Birsfelden, Waldenburg und Lauwil – ist die Bevölkerung in den letzten 40 Jahren sogar geschrumpft. Der Rückgang fiel in Birsfelden mehrheitlich auf die Jahre bis zur Jahrtausendwende. Seither erweist sich die Einwohnerzahl als stabil. «Was uns aber auffällt, ist die Abwanderungswilligkeit, die in Waldenburg seit Jahren vorherrscht», sagt Corinne Hügli. Nachdem die dortige Bevölkerung in den 90er-Jahren noch wuchs, ist seither ein Negativtrend zu erkennen.

Mehr ältere Menschen, weniger Kirchengänger

Ganz generell hat das Baselbiet in den letzten 40 Jahren einen Strukturwandel durchgemacht. Nicht nur sind Frau und Herr Baselbieter älter geworden, sie heiraten auch weniger und der Gang in die Kirche gehört nicht mehr zum Alltag vieler Menschen. Das Durchschnittsalter ist um 10 Jahre auf 45 gestiegen, nur noch 19 Prozent sind unter 20 Jahren gegenüber 28 Prozent im Jahr 1980. Im Vergleich zu vor 30 Jahren hat die Heiratsquote um 12 Prozent abgenommen. Markant ist der Unterschied bei den Kirchenmitgliedern: Waren Anfang der 80er-Jahre noch 90 Prozent Mitglied einer der drei Landeskirchen, so ist diese Zahl zum letzten Jahr auf 51 Prozent gesunken. Hügli sieht diesen Trend in den vielen Kirchenaustritten in den letzten Jahren bestätigt. «Die Menschen, die gar nie Teil einer Kirche waren, treten dann auch nicht mehr ein.»