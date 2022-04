Bevölkerungsstatistik Die Baselbieter Bevölkerung wächst und wächst – und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht 294'316 Einwohnerinnen und Einwohner zählte das Baselbiet per 31.12.2021. Das sind 0.8 Prozent oder 2'236 mehr als Ende 2020. Der Grossteil der Zugezogenen stammt aus Basel-Stadt und dem Ausland. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Nur rund 20 Zugminuten von Basel entfernt: der Bahnhof Sissach. Juri Junkov

Die Baselbieter Bevölkerung wächst. Und wächst. Und wächst. Auch im Jahr 2021 hält dieser Trend, der in den 1980er-Jahren eingesetzt hat, weiter an. Per 31.12.2021 zählte das Statistische Amt 294'316 Personen – 0.8 Prozent oder 2'236 Personen mehr als Ende 2020, wie das Amt letzte Woche mitteilte.

Damit ist der Kanton fast doppelt so stark gewachsen wie 2020. Ein Blick auf die fast gleich grosse Zahl an Geburten (2'633) und Todesfällen (2'639) zeigt: Der Kanton wächst einzig aufgrund von Zuziehenden, von denen die meisten aus dem Kanton Basel-Stadt und aus dem Ausland stammen.

Nur wenige abgelegene Gemeinden wie Langenbruck oder Liesberg sind im letzten Jahrzehnt geschrumpft. Es handelt sich dabei um eine Entwicklung, die schon länger bestehe und strukturell bedingt sei, sagt Fredy Hasenmaile, der als Immobilien-Experte für die Credit Suisse tätig ist: «Eine Postfiliale in einem Ort zu unterhalten, in dem es kaum Kunden gibt, ist einfach nicht rentabel.» Wenn dann noch der Dorfladen und die einzige Beiz vor Ort schlössen, verliere eine Gemeinde an Attraktivität.

Wachstum hat sich insbesondere durch Stadtflucht verdoppelt

Dass 2021 noch mehr Personen aus Basel-Stadt in den Nachbarkanton gezogen sind als 2020, überrascht Hasenmaile nicht. In Grosszentren wie Basel gab es während der Pandemie eine deutliche Stadtflucht. «Besonders das Homeoffice trug bei vielen zur Entscheidung bei, der Stadt den Rücken zu kehren», bestätigt Hasenmaile.

Auffällig: Drei Viertel des Wachstums im letzten Jahr konzentrierten sich auf lediglich acht Gemeinden, von denen alle verkehrstechnisch gut erschlossen sind. Auch das überrascht Hasenmaile nicht. Früher war es vielen Arbeitnehmenden wichtig, nahe am Arbeitsplatz zu wohnen. Durch die Homeoffice-Pflicht in der Pandemie und die heute vermehrte Möglichkeit, einen Teil oder gar die ganze Arbeitswoche zu Hause zu verbringen, sei das nicht mehr so ausgeprägt der Fall.

«Dennoch ist es von Vorteil, wenn man nicht allzu weit von der Kernstadt entfernt wohnt, wo man arbeitet.»

Eine Stadt wie beispielsweise Sissach, von der aus Basel mit dem öffentlichen Verkehr schnell erreichbar ist, ist für solche Leute also attraktiv. Das zeigt sich auch am Wanderungssaldo: Von den 113 Personen, die 2021 nach Sissach umgezogen sind, kamen mit 40 die meisten aus Basel.

«Sissach hat noch eine gewisse Urbanität und Nähe zu Basel, dennoch ist man in sehr kurzer Zeit voll auf dem Land», erklärt Hasenmaile. Darüber hinaus spiele auch eine Rolle, dass nur wenige Leute sehr weit weg ziehen. «Das soziale Umfeld ist für viele Personen sehr wichtig, sie wollen es darum möglichst behalten», so der Immobilien-Experte.

Verkehrsgünstige Lage als Entscheidungsfaktor

Ob und wie viel das Bevölkerungswachstum von Sissach im letzten Jahr mit der Pandemie zu tun hatte, wagt Gemeindepräsident Peter Buser von der Ortspartei Stechpalme nicht zu sagen. Auch er sieht aber die verkehrsgünstige Lage und die Tatsache, dass man von Sissach aus mit dem öffentlichen Verkehr schnell nach Basel gelangt, als einen wichtigen Grund für das Wachstum der Oberbaselbieter Gemeinde an.

Das würden ihm auch Neuzuzüger immer wieder bestätigen: «Im Gespräch mit Zugezogenen höre ich immer wieder, dass die verkehrsgünstige Lage einer der Hauptgründe dafür ist, dass Leute nach Sissach ziehen.»

Indirekt bestätigt Buser schliesslich auch, dass strukturschwache Gemeinden wie Langenbruck wenig attraktiv sind, wenn er sagt: «Wir haben sämtliche Infrastruktur, die eine Stadt braucht.» Selbst wenn die Stadtflucht, die in der Pandemie einsetzte, nachlässt, dürfte das Baselbiet wie in den letzten 40 Jahren weiter wachsen.

