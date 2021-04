Bevölkerungswachstum im Laufental Seit dem Kantonswechsel blüht das Laufental: Davon profitiert auch Duggingen Die Bevölkerungszahl im Laufental ist in den letzten 40 Jahren um fast 50 Prozent gestiegen. Weshalb das so ist, zeigt das Beispiel Duggingen. Maximilian Karl Fankhauser 14.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Symbol für den Bevölkerungszuwachs im Laufental: eine Baustelle mit mehreren Einfamilienhäusern in Duggingen. Juri Junkov

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte ein Basel-Städter die Frage «Gömmr ins Laufedaal» mit einem «Spinnsch?!» quittiert. Auf der Laufentaler Seite hätte man auf den Vorschlag, in die Stadt zu gehen, nur ein müdes Lächeln auf den Lippen gehabt. Der Wechsel des ehemals bernischen Amtsbezirks zum Kanton Baselland im Jahr 1994, der denkbar knapp angenommen wurde (51,7% Ja-Stimmen) und dem ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen war, hat diese Sichtweise aber völlig umgekehrt.

Das sieht auch Franz Saladin, Mitglied der Dugginger Bau- und Planungskommission so: «Nach dem Kantonswechsel fand auch bei uns eine völlige Neuorientierung statt.» Aesch, das an Duggingen angrenzt, sei früher für den täglichen Einkauf nicht in Betracht gezogen worden. Heute sei das anders, betont Saladin.

Dies bestätigen die Statistiken. Hatte das Laufental von 1970 bis 1994 noch einen Zuwachs von 1'766 Personen, so waren es in den folgenden 24 Jahren nach dem Kantonswechsel 3'973. Also mehr als doppelt so viele Personen, die in dieser Zeitspanne ins Tal zugezogen sind. Insgesamt ist das Laufental in den letzten 40 Jahren um 50 Prozent gewachsen.

Die mentale Barriere ist durchbrochen

Doch wieso brachte dieser Kantonswechsel einen solchen Bevölkerungszuwachs mit sich? Einen ersten Erklärungsversuch sieht Saladin in einer mentalen Barriere, die durchbrochen wurde. Diese ist historisch zu erklären. «In meiner Jugend waren wir auch im Kopf klar dem Laufental zugeneigt». sagt der Ur-Dugginger. Durch den Kantonswechsel sei es auch zu einem Umdenken gekommen. Der Blick ging über den Angenstein hinaus bis nach Basel. Was im Fall Duggingen noch dazukomme, sei der verbesserte Anschluss an die öffentlichen Verkehrsmittel. Dadurch rückte die Stadt näher. «Wir haben jede halbe Stunde einen Zug in beide Richtungen, in 15 Minuten bin ich in Basel.»

Franz Saladin sieht den Bevölkerungswachstum im Laufental als Gewinn. Juri Junkov

Dass diese Argumente auch in umgekehrter Richtung eine grosse Rolle spielen, bestätigt sich durch den Zuzug vieler Stadtbasler ins Laufental. Was hierbei zusätzlich stark ins Gewicht fällt, sind die vergleichsweise günstigen Baulandpreise. Schon im Sommer 2018 sagte Urs Grütter, Geschäftsleiter der Firma Stöcklin Logistik AG, die damals frisch von Aesch ins Laufental umgesiedelt war, der bz: «Das Laufental bietet unseren Mitarbeitenden kostengünstigeren Wohnraum.» Für jüngere Angestellte und für Familien könne es interessant sein, nach Laufen oder in eines der umliegenden Dörfer zu ziehen.

Das Bauland im Laufental ist günstiger

Aus Duggingen tönt es bei diesem Thema ähnlich: «Anfang der 2000er-Jahre konnte man hier zum Beispiel für 350 Franken einen erschlossenen Baulandquadratmeter erwerben», sagt Saladin. Auch Jannik Spano, Geschäftsführer der in Dittingen ansässigen Müller Bau AG, bestätigt das. «Wenn ich im hinteren Laufental einen Quadratmeter Bauland erwerben will, bezahle ich viel weniger als zum Beispiel in Binningen.» Da überlege man als junge Familie zwei Mal, wo man bauen wolle. Dies sei aber nur in verkehrstechnisch weniger gut erschlossenen Gemeinden möglich.

In Burg im Leimental ist derweil ein ähnlich starkes Wachstum wie in Duggingen zu erkennen. Fast 50 Prozent der Bevölkerungszahl von 1980 ist in den letzten 40 Jahren noch einmal dazugekommen. Hier sieht Spano vor allem einen Zuzug aus Basel. «Burg ist ein Sammelbecken wohlhabender Stadtbasler.» Auch hier spielen die tiefen Baulandpreise eine gewichtige Rolle. Und dass die Gemeinde dank LSD-Erfinder Albert Hofmann, der hier viele Jahre lebte, ein wenig an Bekanntheit gewonnen hat, habe sicherlich auch ein bisschen geholfen.



Wo sich Spano und Saladin auch einig sind, ist die Naturnähe, die das Laufental zu bieten hat. «Ich selbst habe drei Jahre lang in der Stadt gewohnt, seit meiner Rückkehr ins Laufental lebe ich viel entschleunigter und kann mich vom stressigen Arbeitsalltag zurückziehen», sagt Spano. Saladin preist zudem die Attraktivität an, die durch die Standortmöglichkeiten entstehen. Sei dies eine Biketour, die von zu Hause aus gestartet werden kann oder aber auch eine gemütliche Wanderung. «Du öffnest die Haustüre und stehst direkt in der Natur, dennoch wohnst du fast schon in der Agglomeration der Stadt.»



Der Profit für das Laufental ist gross

Fühlen sich die Laufentaler gestört ob des Zuzugs vieler Städter? «Man kann ja niemandem verbieten, in eine solch schöne Gegend zu ziehen», sagt Saladin und lacht. Er redet von einer gesunden Mischung, die durch dieses Wachstum entstanden sei. Viele der Zugezogenen haben mittlerweile Ämter in den Gemeinden und Vereinen. Ganz allgemein funktioniere der Austausch sehr gut, neue Einwohner werden von ihren Nachbarn an Veranstaltungen mitgenommen und werden dort ins Dorfleben integriert. Eine Diskrepanz sei in der Bevölkerung nicht spürbar. «Natürlich gibt es Einzelmasken auf beiden Seiten, die lieber für sich sein wollen, aber das hat zum Glück Seltenheitswert.»

Die Bauphase dauert laut Saladin noch gut zehn Jahre an. «Danach sind die Ressourcen fürs Erste erschöpft, denn das eidgenössische Raumplanungsgesetz erschwert die Einzonung von Bauland.» Dass sich das Bevölkerungswachstum in dieser Zeit verlangsamen wird, ist er sich sicher. Doch so ein Bevölkerungswachstum kann nicht nur Vorteile für einen Bezirk mit sich bringen. Saladin sieht das nicht ganz so: «Natürlich gibt es mehr Verkehr und das bringt Staus mit sich, einige Wenige stören sich an den vielen Bauten, die entstanden sind.» Einzig die Vorausplanung in Duggingen kritisiert er, denn das Strassennetz sei alles andere als ausgeklügelt. Doch dank dem Zuwachs habe man auch viele neue Steuerzahler dazugewonnen, die meistens in Eigenheimen hausen. Somit werde wiederum die Wirtschaft angekurbelt.