Beziehungen Schweiz – Europa Maya Graf kritisiert den Bundesrat: «Die Schweiz, die Politik für sich alleine macht, gibt es so nicht mehr» Nach dem gescheiterten Rahmenabkommen fordert die Baselbieter Ständerätin beim Verhältnis der Schweiz zur EU mehr Mitsprache der Kantone. Maya Graf betont, dass für Grenzregionen wie Basel, die alltäglich mit den Nachbarn im Ausland zusammenarbeiten, die alten aussenpolitischen Rezepte nicht mehr funktionieren. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 07.12.2021, 20.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf muss mit ihrem Vorstoss im Stöckli viel Überzeugungsarbeit leisten. Bild: Keystone

(8. September 2020)

Dass der Bundesrat einseitig die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen abgebrochen hat, stiess in der Region Basel auf Unverständnis. Negative Konsequenzen folgten auf dem Fuss: Die EU schloss die Schweiz vom Forschungsprogramm Horizon aus, das etwa die Universität Basel in den vergangenen Jahren mit Dutzenden Millionen Franken an Fördergeldern alimentiert hatte.

Neben dem Entscheid an sich sorgt auch das Vorgehen des Bundesrats für Kritik: «Er hat vor dem Abbruch die Kantone nicht konsultiert», sagt die Baselbieter Ständerätin Maya Graf (Grüne). Dabei spürten Grenzkantone wie die beiden Basel die Folgen des Abbruchs und die Unsicherheit, wie es nun weitergeht, ganz besonders.

Bundesrat: Aussenpolitik sei Sache des Bundes

Mit einem Vorstoss, der heute Mittwoch im Ständerat behandelt wird, fordert Graf, dass die Kantone künftig bei aussenpolitischen Entscheiden des Bundes ein verschärftes Mitspracherecht haben. Die Baselbieter Vertreterin im Stöckli wird es mit ihrem Anliegen schwer haben; der Bundesrat lehnt dieses dezidiert ab: Erstens sei laut Verfassung Aussenpolitik prinzipiell Sache des Bundes. Zweitens würden die Kantone bereits heute via Anhörung in die Vorbereitung aussenpolitischer Entscheide einbezogen, findet die Landesregierung.

Das weiss Maya Graf natürlich. Sie fordert vom Bundesrat im Vorstoss denn auch, dass er eine Auslegeordnung vornehme und Möglichkeiten aufzeige, wie und in welchen Gremien die Kantone stärker und vor allem auch früher einbezogen werden könnten. «Es besteht da relativ grosser Spielraum», ist sie überzeugt. Insbesondere die Grenzkantone würden immer stärker über die Landesgrenzen hinaus mit Körperschaften und Institutionen im benachbarten Ausland zusammenarbeiten. «Viele Regionen in der Schweiz, neben Basel auch Genf, das Tessin oder die Bodenseeregion, bilden über die Grenzen hinaus einen gemeinsamen Wirtschafts-, Lebens- und Kulturraum.» Diesen Entwicklungen müsse der Bundesrat Rechnung tragen. «Die kleine Schweiz, die Aussenpolitik für sich alleine macht, gibt es so nicht mehr.»

Kantone forderten schon vor Jahren Ähnliches

Auch wenn Graf mit ihrem Vorstoss im Bundesparlament einen schweren Stand haben dürfte. Aus der Luft gegriffen ist dieser freilich nicht. Der damalige CVP-Ständerat Filipo Lombardi forderte 2019 eine stärkere Mitsprache des Parlaments beim Rahmenabkommen. Bereits 2013 beantragte die Konferenz der Kantonsregierungen (KDK), dass der Bund die Kantone umgehend und umfassend über aussenpolitische Vorhaben informiere. Auch brachten die Kantone damals ein neues gemeinsames Organ von Bund und Kantonen für den Austausch und die Meinungsbildung in europapolitischen Fragen ins Spiel.

Mit ihrem Positionspapier vom Dezember 2013 sind die Kantone beim Bund allerdings aufgelaufen. KDK-Generalsekretär Roland Mayer bestätigt auf Anfrage:

«Von den Forderungen ist kaum etwas umgesetzt.»

Die damalige Begründung des Bundesrates, weshalb man vorerst auf innerstaatliche Reformen verzichten wolle, wirkt angesichts der Entwicklungen der letzten Monate fast schon ironisch: Man wolle zunächst den Abschluss des Rahmenabkommens mit der EU abwarten.

«Wir müssen den Druck aufrechterhalten und den Bundesrat mit Forderungen zudecken», sagt die Basler Ständerätin Eva Herzog. Bild: Kenneth Nars (12. November 2021)

Dass nun der Bundesrat auch Grafs Vorstoss ablehnt, kommt für Mayer nicht überraschend. Die Feststellung, dass die Kantone bereits heute bei aussenpolitischen Fragen angehört werden, sei gewiss korrekt. «Nur ist sie aus Sicht einer Mehrheit der Kantone eben verbesserungswürdig – das haben die Umstände des Abbruchs der Verhandlungen zum Rahmenabkommen gezeigt», betont Mayer.

Die Basler Ständerätin Eva Herzog (SP) unterstützt den Vorstoss ihrer Baselbieter Amtskollegin, auch wenn sie befürchtet, dass eine verbindliche Mitsprache der Kantone kaum umgesetzt werden kann. Der Vorstoss sei im Sinne einer Meinungskundgebung aber wichtig. Insbesondere die Grenzkantone würden unter der aktuellen Aussenpolitik leiden, sagt Herzog und fügt an: «Für mich ist daher klar: Wir müssen den Druck aufrechterhalten und den Bundesrat mit Forderungen zudecken.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen