Jubiläum 500 Jahre Thierstein: Von der Mitgift zum eigenständigen Bezirk Vor 500 Jahren wurde Thierstein Solothurn zugesprochen. Ein Grund zum Feiern, aber auch um sich auf der anderen Seite des Passwangs in Erinnerung zu rufen. 19.09.2022, 05.00 Uhr

Die Ruine Neu-Thierstein erstrahlte 2001 nach der Renovation in neuem Glanz. Archivbild: Keystone/Markus Stücklin (20. September 2001)

Der Graf von Thierstein starb 1519 wahrscheinlich an der Pest. Da er keine Nachkommen mehr hatte und ihm das auch bewusst war, setzte er zu Lebzeiten Verträge über sein Erbe auf. So gestand er dem Stand Solothurn ein Vorkaufsrecht für das Schloss Thierstein zu. 15 Jahre nach diesem Vertrag ermöglichte er mit einem weiteren Vertrag dem Bischof von Basel Zugriff auf sein Erbe. Solothurn fühlte sich übergangen.

Der Basler Bischof konnte sich diesen Vertrag auch nur zusichern, weil der Graf Thierstein Schulden hatte und ihm Geld leihen konnte. Wobei der Bischof selber nicht gut bei Kasse war und wiederum bei der Stadt Basel die hohle Hand machte. Basel streckte dem kirchlichen Würdenträger das Geld vor, denn Basel wollte die Herrschaft Pfeffingen, in deren Schloss die Familie Thierstein wohnte, in ihren Besitz bringen.

Solothurn gewann den Rechtsstreit

Die Solothurner liessen sich aber nicht über den Tisch ziehen und besetzten kurzerhand das Schloss Thierstein. Solothurn finanzierte sich wiederum aus einem grossen Darlehen des Klosters Beinwil. Es folgte ein dreijähriger Rechtsstreit, den ein eidgenössisches Schiedsgericht der Tagsatzung schlichtete.

Solothurn erhielt 1522 die Herrschaft Thierstein mit der beinwilischen Kastvogtei und den Dörfern Breitenbach, Büsserach, Erschwil, Hofstetten, Sankt Pantaleon, Nuglar und Grindel sowie 1527 noch Bärschwil und Kleinlützel. Basel selber musste zwar das inzwischen von ihnen besetzte Pfeffingen räumen, durfte dafür aber Riehen zukaufen.

So fasst Nico Piazzalonga die wichtigsten Punkte der Entstehungsgeschichte des Bezirks Thierstein zusammen. Der als «Schloss-Schryber» bekannte Burgenführer weihte auch das Publikum der Festivitäten in Büsserach in die Geschichte ein. Piazzalonga meint zur Übernahme des Thierstein:

«Für Solothurn gab es keinen dümmeren Zeitpunkt.»

Denn später folgten mit der Reformation und den Bauernunruhen «grössere Probleme» für die Herrschenden im Hauptort. Gerade die Thiersteiner Landwirte probten den Aufstand. Solothurn versuchte, auf dem gesamten Kantonsgebiet politisch zu beschwichtigen, aber die Thiersteiner hielten am längsten durch. Dafür wurden sie nach den Unruhen separat noch mit 100 Gulden Busse bestraft.

Nicht der struktur- und finanzstärkste Bezirk

Ohne Strafandrohung, sondern mit grösster Motivation gestalteten Vereine das Fest. «Es soll zeigen, wie aktiv die Vereine im Thierstein sind», freut sich OK-Präsident Patrick Amrein. Aber auch, dass der gebirgigste Bezirk im ganzen Kanton wahrgenommen werde. Ist der Bezirk in Solothurn nicht voll anerkannt? Amrein sagt:

«Wir werden etwas stiefmütterlich behandelt.»

Und er verweist nur schon auf den trennenden Passwang. Thierstein ist nicht der struktur- und finanzstärkste Bezirk, fügt er an.

Dennoch handelt es sich beim jubilierenden Bezirk nicht um eine «Pendler-Hochburg» oder gar einen «Schlaf-Bezirk». Der Breitenbacher Gemeindeverwalter widerspricht:

«Wir haben hier über 1000 Arbeitsplätze.»

Er räumt aber ein, dass man gegenüber grossen Industrie- und Gewerbezentren verkehrstechnisch etwas im Nachteil sei. Doch alleine an den gestiegenen Baulandpreisen sei zu erkennen, dass Thierstein und Breitenbach langsam zum erweiterten Gürtel der Stadt Basel gehörten. Dürr bricht noch eine Lanze für den Kanton:

«Wir werden nicht vernachlässigt. Solothurn bemüht sich sehr.»

Allerdings liegt den Breitenbachern das Laufental näher als der andere Bezirk «über Berg», das Dorneck. Mit ihm wird die Amtei Dorneck-Thierstein gebildet, das landläufig Schwarzbubenland genannt wird.

«Dornach ist 10 bis 15 Kilometer weg», meint Dürr, während Laufen nebenan liegt. Auch das eher «Konservative», das den Landbewohnern nachgesagt wird, stimme nicht mehr ganz. Andreas Dürr meint:

«Mit Zuzügern aus der Stadt kommen auch andere Tendenzen in den Bezirk.»

Und nennt als Beispiel die Debatte um Tempo 30. «Es sind Veränderungen, die nicht per se schlecht sein müssen.»

Das Leben in der Zange von Basel und Solothurn

Die Thiersteiner waren also fast immer in der Zange zwischen Solothurn und Basel. Daher verwunderte es nicht, dass das damalige Grafengeschlecht versuchte, seine Herrschaft auszudehnen. Die Ausflüge ins Elsass, wo mit der Hochkönigsburg eine neue Herrschaft aufgebaut werden sollte, und nach Süddeutschland scheiterten jedoch.

Die Thiersteiner sind zu dem heute nach ihnen benannten Landstrich durch eine Heirat gekommen. Bertha, die Tochter des letzten Grafen von Saugern, brachte den Bezirk als Mitgift in die Ehe mit Rudolf dem IV. von Thierstein. Die Familie kommt ursprünglich aus dem Fricktal, wo die Ruine Alt-Thierstein 1933/34 in Gipf-Oberfrick freigelegt wurde.

