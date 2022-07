Bilanz Basel-Landschaft von A bis Z: 26 Wünsche für ein blühendes Baselbiet Nach einem schwierigen Jahrzehnt zwischen Gesundsparen, Identitätssuche und neuer Partnerschaftsbasis mit Basel-Stadt will der Kanton Basel-Landschaft nun in eine gestalterische Phase übergehen. Insofern ist es noch nicht zu spät für einen ausführlichen Wunschzettel: von den ganz kleinen bis zu den ganz grossen Posten. Bojan Stula Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Der Wanderer blickt auf den schönen Landkanton im Lichte des politischen Geschehens der vergangenen Dutzend Jahre und denkt sich seinen Teil dabei. Illustration: Raphael Gschwind

Augusta Raurica

Das alljährliche Gladiatoren-Spektakel am Römerfest in Augusta Raurica. Martin Töngi

Das kulturelle Baselbieter Kronjuwel hat nicht nur die famose Stiftung Pro Augusta Raurica hervorgebracht, sondern befindet sich auch im multikantonalen Forschungsteam der Römerstadt in besten Händen. Hier wird mit Herzblut ausgegraben, konserviert und archiviert, was das Zeug hält; im neuen Sammlungszentrum endlich in würdiger und moderner Arbeitsumgebung. Dass die Römerstadt gleichzeitig mit dem Römerfest den grössten und buntesten wiederkehrenden Gesellschaftsanlass im Baselbiet organisiert, ist wie das Lorbeerblatt auf dem Wildschweinbraten.

Bei der Myriade an hochkarätigen Forschungspapieren, die Augusta Raurica hervorbringt, und angesichts des hohen Stellenwerts, den man der öffentlichen Vermittlungsarbeit einräumt, mag eine Angebotslücke besonders erstaunen: Bis heute gibt es keinen leicht lesbaren, reich illustrierten Band, der auf 80 bis 100 Seiten die Geschichte der Römerstadt Augusta Raurica samt den neuesten Forschungsergebnissen zusammenfasst. Auf der Weihnachtswunschliste würde so ein Buch zuoberst stehen.

Basel-Stadt

Manchmal belebt auch Konkurrenz das Geschäft zwischen dem Landkanton und der Stadt Basel. Nicole Nars-Zimmer

In gewissen Bereichen belebt Konkurrenz das Geschäft, in anderen ist Einheit die einzige Lösung. Die schöne Stadt Basel ist das Zentrum der Region, doch der Weg in die Restschweiz führt nur durch das nicht minder schöne Baselbiet. Man muss das Gute sehen:

Wo sich in anderen Kantonen städtisches Zentrum und ländliches Umfeld in der Entwicklung innenpolitisch blockieren, besteht hier stets die Möglichkeit der Kooperation auf Augenhöhe. Ein Wiederaufflackern von inhaltsleerer Heimattümelei à la Fusionsinitiative kann man sich künftig schenken – seitens Berufsrampassen genauso wie von den Bebbis.

Gefragt ist der professionell-analytische Austausch, wie ihn glücklicherweise die beiden jetzigen Kantonsregierungen mehrheitlich vorexerzieren. Diese Analyse wird zweifellos die Notwendigkeit aufzeigen, bei der Spitalfusion über kurz oder lang einen zweiten Anlauf zu nehmen.

Chemiemüll

Alles muss wieder raus: Im Muttenzer Feldreben in den 1950er-Jahren sorglos «entsorgte» Chemiemüllfässer. Archiv

Rund 1400 durch unerwünschte Ablagerungen belastete Flächen weist das Baselbieter Kataster aus. Nur ein Teil davon sind auf den bis vor 50 Jahren von der Industrie zukunftsfrei vergrabenen Chemiemüll zurückzuführen, aber dafür sehr zentrale wie das Muttenzer Feldrebenareal. Der dortige kleingeistige Dauerstreit und das jahrzehntelange Tauziehen um das Ausmass der Sanierung haben die Schwelle zur Tragödie längst überschritten.

Dabei gäbe es nur eine einzige vernünftige, zukunftsträchtige Handlungsanweisung: Alles, was nicht in den Boden gehört, muss wieder raus. Je eher, desto besser. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Sicherung der künftigen Wasserversorgung, siehe Q wie Quellen.

Dynastien

Der Baselbieter Vorzeigeunternehmer Klaus Endress setzt auf die Familie im Betrieb. Kenneth Nars

Was Basel-Stadt sein Daig, sind dem Baselbiet die Familiengeschlechter. Die Liestaler Lüdins haben über fünf Generationen den Weg der «Basellandschaftlichen Zeitung» geprägt, um ein hier naheliegendes Beispiel zu nennen. Doch die Bedeutung ist nicht von der Länge der Ahnenreihe abhängig. Die Endress-Familie kam vor vergleichsweise wenigen Jahrzehnten aus dem Südbadischen und ist zum Baselbieter Muster-Wirtschaftsclan schlechthin aufgestiegen.

Derweil die Aescher Kirchmayrs den Weltrekord für den gleichzeitigen Einsitz von Familienmitgliedern in ein (demokratisch gewähltes) Parlament halten. In Zukunft gerne mehr davon, was nichts mit F wie Filz zu tun hat, sondern im Gegensatz zu P wie Pauschalbesteuerung mit unheimlich viel Heimatverbundenheit.

Ertragsrechnung

Als «Zuckungen eines kaputt gesparten Kantons» schimpfte die bz 2013 über den Verzicht auf ein Eröffnungsfest für die neue A22. Selbst im Rückblick bleibt dieser Entscheid kleinlich, aber in einem Punkt mussten viele ihre Einstellung revidieren. Die Rosskur zur Gesundung der Kantonsfinanzen in den 2010er-Jahren war richtig, eine konstruktive und möglichst reibungsarme Erneuerungspolitik geht nur mit schwarzen Zahlen in der Bilanz.

Filz

wird insbesondere von Ausstehenden als prominentestes Baselbieter Gesellschaftsmuster identifiziert. Man kennt sich halt im Landkanton und alle sind irgendwie miteinander verwandt oder verbandelt, siehe D wie Dynastien. Neues Corporate-Governance-Bewusstsein und entsprechende Regelungen verhindern inzwischen, dass der Malermeister im Gemeinderat spontan seine Lehrtochter aufbietet, um rasch (und umsonst) den Werkhof neu zu streichen.

Dafür müssen sich Landrätinnen und Landräte – zu Recht – nicht mehr um den lukrativen Einsitz im Bankrat der Kantonalbank zanken. Wie sinnvoll es ist, dass eine Baufirma aus dem Berner Oberland dank einer Dumpingofferte einem Baselbieter Unternehmen den öffentlichen Auftrag wegschnappt und dafür mit seinen Lastwagen Tausende Zusatzkilometer hin- und herkarrt, ist natürlich eine ganz andere Frage.

In diesem Zusammenhang kann der 2015 per Volksabstimmung geschaffene Beirat für das öffentliche Beschaffungswesen gerne wieder aufgelöst werden: Laut Eigenangabe hat er an den Sitzungen noch nie einen konkreten Beschaffungsfall thematisiert.

Gemeinderäte

Manchmal müssen die Gemeinderäte die Gemeindeversammlungen sogar im Freien durchführen; wie zu Zeiten der Coronapandemie in Aesch. Juri Junkov

Wo liegt der grösste politische Vorteil des Landkantons gegenüber der Stadt? In den Gemeinderäten! Also dort, wo echte Gestaltungsarbeit geleistet wird. In Baselland verfügen mehrere tausend Personen über eigene Führungserfahrung in einer politischen Exekutive, in Basel-Stadt sind es bloss einige Dutzend. Wer aber am eigenen Leib erfährt, wie schmal der Umsetzungsgrad zwischen blossem Wunsch und realisierbarem, mehrheitsfähigem Beschluss ist, wird immun gegen extremes und populistisches Gedankengut.

Zudem ist die Schulung der eigenen Teamfähigkeit und des Ausgleichs zwischen Milizamt und professioneller Verwaltung unverzichtbares Fundament für höhere Aufgaben; siehe O wie Opposition. Mögen sich in aller Zukunft möglichst viele Menschen, junge und alte, für ein Gemeinderatsamt zur Verfügung stellen. Und, nicht minder entscheidend, jene, die es tun oder getan haben, dafür geachtet werden.

Hagenbach-Bischoff

Die Diskussionen, ob das Baselbieter Parlament im Wahlverfahren nun besser nach «Hagenbach-Bischoff», dem «Doppelten Pukelsheim» oder einem ganz anderen System bestimmt werden soll, ist im Grunde ein direktdemokratisches Luxusproblem. Die genauen Definitionen der unterschiedlichen Wahlsysteme ersparen wir uns an dieser Stelle, denn die Diskussion, welches System «demokratischer» sei, ist hier genauso müssig wie beim ewigen Abwägen zwischen Gemeindeversammlung und Einwohnerrat.

Der Landrat selbst hat sich mit der Wahlreform Zeit bis 2027 gegeben. Das einzig wirklich Stossende am bisher geltenden Verfahren ist, dass Restmandate von Wahlkreisen mit hoher Stimmbeteiligung an solche mit niedriger wandern. Immerhin: Der vor Wochenfrist von der Landratsgeschäftsführung vorgeschlagene Revisionsentwurf mit dem «kantonsweiten Doppelproporz» geht genau in diese Richtung.

Ikea

Der von Stadtmenschen bestbesuchte Ort im Baselbiet: die Ikea-Filiale im Prattler Grüssen-Gebiet. Nicole Nars-Zimmer

Der wohl grösste Steuerzahler des Landkantons ist gleichzeitig der von Stadtmenschen best besuchte Ort des Baselbiets, was immerhin bedeutet, dass die städtische Optik aufs Land nicht mit dem Besuch im Joggeli-Gartenbad endet. Allerdings kommt die gemeine Leimentalerin, der gemeine Leimentaler auch fast nie in die Kantonshauptstadt nach Liestal, was die Relationen wieder zurechtrückt.

Den Wunsch nach mehr Kundenfrequenz im schönen Stedtli verbinden wir mit einem Geheimtipp. Wer in einer Fielmann-Filiale oder im Swisscom-Shop ohne stundenlange Wartezeit einkaufen möchte, nimmt rasch die S3 nach Liestal, was auch nicht länger dauert als mit dem 8er-Tram nach Weil am Rhein. Und neben anderen Laden-Trouvaillen wird man dabei im «Angolo Dolce» an der Rathausstrasse auf die beste italienische Patisserie der Region stossen.

Juristische Personen

Die mit grossem Trara Anfang 2013 angekündigte «Wirtschaftsoffensive», die den Anteil der Gewinnsteuer der juristischen Personen von 10 Prozent auf den schweizerischen Mittelwert von 15 Prozent steigern sollte, entpuppte sich rein zahlenmässig als Flop. Als 2015 der Schlussbericht erschien, stand der Wert der Steuerabgaben von Unternehmen wie I wie Ikea bei knapp 12 Prozent.

In der jüngsten Jahresrechnung ist er sogar wieder unter 10 Prozent gefallen. Was bloss belegt, dass das Humankapital mehr denn je der wahre Wert des Landkantons bleibt. Bei aller Liebe und Notwendigkeit zur Wirtschaftsförderung sollte das die Politik nie vergessen.

Kaserne

Der einzige Waffenplatz nördlich der Jura-Kette hat in der Kaserne Liestal durchaus seine Berechtigung; schliesslich stärkt kaum etwas die innereidgenössische Verbundenheit derart nachhaltig wie der Militärdienst in anderen Landesteilen. Allerdings ist das «grüne Liestal» seit dem Wegzug der Infanterieschulen einfach nicht mehr dasselbe und die Sichtbarkeit des Militärs nur noch marginal.

Eigentlich könnte oben beim Schiessplatz Seltisberg gleich einer neuer, in der Grösse angepasster Waffenplatz erstellt werden. Nicht nur würde damit den Offiziersaspirantinnen und -aspiranten der Marsch hinauf zum Schiessplatz erspart werden, sondern auch eine attraktive Liestaler Kernzone zur Wohn- und Geschäftszonen-Umnutzung freigegeben.

Leuchttürme

Projekt mit ungebrochener Strahlkraft: die FHNW in Muttenz. Kenneth Nars

Gerne und rasch wird im Baselbieter Politikbetrieb ein ausserordentliches Projekt als Leuchtturm bezeichnet. Blickt man auf den kantonalen Hochbau der letzten zehn Jahre zurück, so fällt die Bilanz, passend zu den jährlich schlecht ausgenutzten Investitionskrediten, indes ziemlich bescheiden aus. Neben der Summe der Sekundar- und Gymnasialschulhaus-Erneuerung steht einsam der 2017 eröffnete FHNW-Kubus in Muttenz als derartiger Leuchtturm-Bau; ein paar hundert Meter dahinter das funktionale Strafjustizzentrum.

Wenn man sieht, welche Strahlkraft und Aufwertung von der FHNW ausgeht, muss der Kanton aber schleunigst an die Realisierung eines nächsten solchen Projekts gehen. Irgendwie braucht es dieses auch in der Psychologie der öffentlichen Wahrnehmung als Zeichen der Fortschritts. Also warten wir sehnlichst auf den Verwaltungsneubau in Liestal, der nicht nur mit der Energieverschwendung in den über 100 verstreuten, teils schlecht isolierten kantonalen Verwaltungsstandorten Schluss machen würde, sondern endlich auch wertvolle Entwicklungsfläche in der Hauptstadt freigäbe, siehe K wie Kaserne.

Medien

Auch in der Zeit der grössten Weltkrisen informierte die bz ihre Leserschaft umfassend und in der Regel unaufgeregt. Archiv

Das Baselbiet ist gesegnet mit einem echten Medienwettbewerb zwischen mehreren professionellen Redaktionen und ist sich kaum bewusst, welche Ausnahme es damit in der inzwischen ausgedünnten Schweizer Medienlandschaft darstellt. «SRF-Regionaljournal», «Online-Reports», «Prime News», «Telebasel», «Basler Zeitung», «Volksstimme», «20 Minuten» und – so viel Eigenlob muss sein – die bz berichten allesamt kompetent und in der Gänze umfassend über den Landkanton, sinnvoll ergänzt durch die Wochenblätter und Lokalanzeiger.

Diese News-Dichte garantiert, dass kaum je eine relevante Information unberücksichtigt bleibt, keine Geschichte unerzählt und Missstände eher früher als später ans Tageslicht kommen – siehe S wie Skandale. Eine staatliche Medienförderung braucht es nicht, um den Wettstreit zwischen den Redaktionen aufrechtzuerhalten. Dafür aber künftig eher wieder mehr als weniger Menschen, die bereit sind, für relevante Informationen zu bezahlen.

Nachtruhe

Der fluglärmgeplagten Bevölkerung rund um Allschwil kann trotz punktueller Verbesserungen beim Nachtflugverbot nur wenig Hoffnung auf leisere Tage gemacht werden. Nach der paradiesischen Ruhephase während der Coronapandemie steigen die Flugbewegungen wieder exponentiell an. Eine freiwillige Beschneidung des wichtigen Wirtschaftsfaktors Euro-Airport wird stets auf heftigen Widerstand stossen.

Echte Abhilfe verspricht daher wohl nur die technische Innovation. Im Rahmen der Klimaschutzziele wird weltweit an neuen, verbrauchsärmeren und damit auch leiseren Flugzeugantrieben geforscht. Je schneller diese kommen, desto besser. Vielleicht wird auch die Zeppelin-Technologie dereinst ein Comeback feiern und die grossen Flugschiffe wie anno 1930 leise über das Sternenfeld schweben.

Opposition

Im Landrat kommt es immer noch regelmässig zu Abstrafaktionen gegen die heutige Sicherheitsdirektorin und ehemalige SP-Oppositionsführerin Kathrin Schweizer. Nicole Nars-Zimmer

ist kein geeignetes politisches Instrument für den Landkanton, stellte der alt Landratspräsident Hannes Schweizer einst in einem Interview fest. Als seine SP 2015 aus der Regierung flog, folgten vier vor allem laute politische Jahre, in der sich die Linke mit wütenden Angriffen und aggressiver Vorstosspolitik gegen die bürgerliche Übermacht zu behaupten suchte.

Die Konsequenzen davon trägt die aktuelle Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer noch heute, die für ihre damalige Rolle als SP-Oppositionsführerin im Parlament ständig Retourkutschen einfährt. Den Wunsch nach konstruktiver politischer Stabilität löst dagegen am besten die «neue Baselbieter Zauberformel» ein, mit je einem Regierungssitz für die fünf stärksten Parteien.

Pauschalbesteuerung

Mit der Abschaffung der Pauschalbesteuerung 2012 verschwanden innert Jahresfrist auch diejenigen, die davon profitiert hatten. Zumindest in diesem Bereich des Steuerwettbewerbs kann man sich auf die Formel einigen:

Die, wie stets betont wird, «hochmobilen» ausländischen Reichen brauchen das Baselbiet nicht, und das Baselbiet braucht niemanden, der hier bloss eine Steueradresse sonst keine Verbindung zum Kanton aufbaut. Die Gesundung der Staatsfinanzen in den Folgejahren bewies eindrücklich, dass der Wegzug der Pauschalbesteuerten finanziell problemlos zu verschmerzen war, siehe J wie Juristsche Personen.

Quellen

Der Po im Juni 2022 bei Boretto. Keystone

Einmal mehr hat das Volk mehr Weitsicht als die Behörden bewiesen, als es 2016 an der Urne die Versiegelung von Wasserquellen zu Gunsten neuer Deponiestandorte verhinderte. Die autarke Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit des Kantons wird das Megathema der kommenden Jahrzehnte sein; worunter angesichts des Klimawandels ganz besonders die Versorgung mit stets genügend Trinkwasser fallen wird.

Schlimm genug, dass das Hauptwasserfassungsgebiet im Muttenzer Hardwald inmitten von Auhafen, Tanklagern, Schweizerhalle-Industrie, Güterbahnhof und Autobahn liegt sowie D wie Deponien eine konstante Gefahr darstellen. Sorge tragen zu den eigenen Quellen, erhöhter Grundwasserschutz und ein leistungsfähiges Wasserpipeline-System sind mehr als nur ein frommer Wunsch für die Zukunft, sondern absolut überlebensnotwendig.

Das Szenario eines wie zur Zeit der Po ausgetrockneten Rheins darf nicht ins Reich der unmöglichen Dystopien verwiesen werden.

Rheinufer

Nur wenig Erholungsraum entlang des Baselbieter Rheinufers; hier der Auhafen. Zvg Richter

Einen See gibt es weit und breit nirgends und die Birs in Ehren: Doch das Privileg des eigenen kilometerlangen Rheinufers verplempert Baselland mit dessen fast ausschliesslich industrieller Nutzung. Seit kurzem ist nicht einmal mehr der Betonweg zwischen Kraftwerkinsel und Auhafen jederzeit frei begehbar.

Bleibt die Hoffnung auf die Zeit nach der Verlegung der Rheinstrasse, bis zwischen Birsfelden und Augst der Wunsch nach mehr Natur-, Erholungs- und Wohnraum mit Rheinblick endlich Tatsache wird.

Skandale

und Affären gab es reichlich im vergangenen Jahrzehnt im Baselbiet, oftmals befeuert von ganz bestimmten Personenkreisen mit ganz bestimmten Absichten. Manche davon sind nach Anfangsaufregung und gründlicher Nachprüfung in sich zusammenfallen; Stichworte Regierungsspesen, Kriminaltouristen, Handschlag, Weber-Prozess oder Diegter Spielgeld.

Jene, die Übles im Sinn haben und vertuschen wollen, sollten wissen: Viele M wie Medien bedeuten gleichzeitig ein dichtes Netz an Informantinnen und Informanten. Im Gegenzug soll die Unschuldsvermutung nicht eine blosse Floskel und die nüchterne Analyse das Gebot der Stunde bei «Breaking News» sein.

Tram

Andreas Büttikers grösster Coup: das neue Waldenburgerli ist ein gelbes BLT-Drämmli. Kenneth Nars

Wer nach Jahrzehnten im Amt noch derart viel Enthusiasmus für den öffentlichen Verkehr aufbringt wie BLT-Chef Andreas Büttiker, verdient uneingeschränkte Bewunderung. Die Erweiterung des gelben Netzes mit der Waldenburgerli-Strecke Ende Jahr stellt die bisherige Krönung seiner Tram-Expansionspläne dar, und längst weibelt Büttker mit Feuereifer für die Tramnetz-2030-Erweiterung und die Wiederbelebung des Margarethenstich-Projekts.

Vorausblickend wünscht man sich von der Baselbieter Transport AG künftig aber mehr Offenheit für neue und alternative Transportformen anstelle des blossen Festbeissens in die 200-jährige Eisen-auf-Eisen-Technologie. Wie wäre es mit diesem Wunschtraum: Das schienenlose Tram, das in China längst fährt,verbindet dereinst via Autobahn die Basler Innerstadt direkt mit Park&Ride-Stationen in Weil am Rhein, St.Louis, Reinach, Pratteln, Liestal und Rheinfelden; dies vielleicht sogar via Z wie Zubringer auf mehrheitlich staufreien Pannenstreifen.

Unterstützung

Von den 292'000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkantons sind fast 9 Prozent arm, rund 15 Prozent armutsgefährdet und fast 5 Prozent «Working Poor», also trotz Vollanstellung unterhalb der Armutsgrenze. Bildlich gesprochen kann man das Joggeli-Stadion mit Menschen aus dem Baselbiet füllen, die wirtschaftliche Not kennen. Die umfassende, wissenschaftlich basierte Armutsstrategie in Ehren, aber nach der Neuregulierung der Sozialhilfe mit dem hässlichen Langzeitabzug könnte der Kanton ja auch die ehrgeizige Parole ausgeben, innert der nächsten zehn Jahre die Armut zu halbieren.

Was es hierfür neben der staatlichen Unterstützungsprogramme fast noch dringender braucht: jede Menge neuer integrativer Arbeitsplätze in allen Branchen, um auch den Älteren und wenig Belastbaren neue Jobchancen zu verschaffen. Eine solche Job-Offensive zu propagieren, wäre eine äusserst ehrenwerte Aufgabe für W wie Wirtschaftskammer.

Velohochbahn

Baselbieter Pionierprojekt mit (selbst gemachten) Startproblemen. Kenneth Nars

Mag ja sein, dass der Prophet im eigenen Land nichts zählt. Handkehrum spricht nichts dagegen, dieses innovative ökologische Verkehrskonzept ins Baselbiet zu rückimportieren, sobald es sich auf der Teststrecke in Basel und vielleicht auch in Baden-Württemberg bewährt. Die Geschäftsprüfungskommission des Landrats hat an den unsensiblen Umständen der Erstvorstellung durch die Bau- und Umweltschutz nichts Widerrechtliches finden können, was nachträglich umso stärker die Frage aufwirft, wieso das Projekt dann wie eine heisse Kartoffel fallengelassen wurde.

Nichtsdestotrotz wird es auch in Zukunft nicht nur wünschenswert, sondern unverrückbare Pflicht vom M wie Medien sein, ganz genau hinzusehen, wenn ein Regierungsrat gemeinsam mit seinem ehemaligen Wahlkampfleiter und dem Ex-Parteipräsidenten ein Millionenprojekt vorstellt. In jeder anderen funktionierenden Demokratie wäre das genauso.

Wirtschaftskammer

Eine zweifellos umtriebige und ideenreiche Baselbieter Institution, deren Einfluss bisweilen überschätzt und im Politischen in den vergangenen Jahren stark zurückgebunden wurde. Wird von manchen Medienschaffenden beim Stichwort F wie Filz als eine Art «Reich des Bösen» angesehen, was genauso unangebracht ist, aber durch Aktionen wie juristsche Strafanzeigen gegen dieselben nicht gerade verbessert wird.

Vielleicht schafft es die Baselbieter Wika im dritten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, sich von ihrer Erbsünde zu befreien und den Wandel weg vom rechtsbürgerlichen Wahlverein zu einer parteipolitisch neutralen Interessensvertretung des heimischen Gewerbes zu vollziehen. Stets eingedenk der Tatsache, dass erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer heutzutage auch ein linkes Parteibüchlein besitzen können. Ein wirtschaftsfreundliches Anliegen hat im Parlament schlicht mehr Chancen, wenn es von allen Parteien mitgetragen wird.

Xenophil

also gegenüber Fremden aufgeschlossen: Das war das Baselbiet noch vor der Kantonsgründung, spielten doch die Emigranten der 1830er-Revolutionen eine markante Rolle bei der Loslösung von Basel 1832/33. Möge Baselland alleine aus dieser Tradition so fremdenfreundlich bleiben wie zuletzt bei der Aufnahme der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Und niemals vergessen, dass vor Konflikten Flüchtende stets dieselbe Unterstützung verdienen, egal ob sie aus der Ukraine, Südjemen oder Afghanistan stammen. Rassismus und Diskriminierung sind die ärgsten Feinde von echter Heimatliebe und nicht ihre Verbündeten.

Y-Suche

Waren das noch Zeiten, als die halbe Fussball-Nati aus Baselbietern bestand wie Benni Huggel, Alex Frei und Pipi Streller. Heute vertritt immerhin Nati-Coach Murat Yakin die Farben des Landkantons. Keystone

Das Buch «Baselland von A bis Z» listet unter dem Buchstaben Y «Murat Yakin» und «Yyzieijere» einen Begriff aus der Posamenterei auf. Das Personenlexikon Baselland kennt gar niemanden unter diesem Buchstaben. Und die ebenso nützlich-interessante Website www.geschichte.bl.ch liefert bloss den Wappenspruch «Hony soit qui mal y pense» als Y-Suchbegriff; dies im Zusammenhang mit einer zeitgenössischen Karikatur über die vermeintlich korrupte allererste Baselbieter Regierung von 1833/34, die ihre neuen Untertanen wie die Schäflein scherte.

Also lassen wir das Y Ypsilon sein, Muri Yakin Nati-Trainer und blicken gespannt auf das Abschneiden der inzwischen sonst baselbietlosen Nationalmannschaft an der kommenden Fussball-WM.

Zubringer

Linke Fundamentalopposition gegen Strassenprojekte, gedanklich betoniert in der Bekämpfung des Verbrennungsmotors, missachtet zweierlei Perspektiven: Erstens werden dank moderner Verkehrssteuerungssysteme und selbstfahrender E-Antriebe künftig mehr Bevölkerungsgruppen das Auto nutzen als bisher; namentlich Alte, Handicapierte und Jugendliche. Die dafür notwendigen Strassenkapazitäten müssen bereitgestellt werden.

Zweitens werden Umfahrungen wie der Rheintunnel und Zubringer Allschwil anliegende Wohnquartiere faktisch und sehr real vom Lärm und Verkehrsdichtestress entlasten. Wer es nicht glaubt, darf gerne zwischen Füllinsdorf und Liestal durchs Schönthal laufen und staunen, was sich dort im vergangenen knappen Jahrzehnt seit der Eröffnung der A22 alles getan hat.

Mit diesem Beitrag verabschiedet sich der Autor von der bz-Regionalleserschaft nach 22-jähriger Tätigkeit in Liestal, davon die letzten 13 Jahre als stellvertretender Chefredaktor, Redaktionsleiter Baselland und zuletzt auch als leitender Blattmacher.

