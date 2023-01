Bildung Baselbieter Vater kämpft bis vor Bundesgericht für spezielle Förderung – obwohl er sein Ziel längst erreicht hat Ein Vater streitet durch alle Instanzen für eine schulische Sonderförderung für seinen Sohn – obwohl diese vom Baselbieter Amt für Volksschule längst bewilligt ist. Christian Mensch Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Der Vater führt einen Rechtsstreit, unter dem der Sohn nicht leiden muss: Er erhält die gewünschte spezielle Förderung in einer Privatschule. Symbolbild: Keystone

Der Vater ist in Sorge. Sein Sohn benötigt eine spezielle Förderung, wie sie in einer Privatschule angeboten wird. Dass ihm der Kanton Baselland ohne weiteres eine finanzielle Zusage gibt und der Familie keine Steine in den Weg legt, kann der Vater offenkundig nicht wahrhaben.