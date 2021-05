Bildung Familie, Lohn, Jobsharing: Weshalb Frauen in Baselbieter Schulleitungen untervertreten sind An den öffentlichen Schulen des Baselbiets machen Frauen zwar den Grossteil der Lehrerschaft aus – in Leitungspositionen jedoch stehen sie hinten an. Dies zeigt eine neue Statistik des Kantons. Wir haben nachgefragt, wie sich dies ändern liesse. Kelly Spielmann 07.05.2021, 05.00 Uhr

4900 Lehrerinnen und Lehrer verteilt auf rund 3200 Vollzeitstellen unterrichteten im Jahr 2020 an öffentlichen Baselbieter Schulen, wie eine neue Statistik der Finanz- und Kirchendirektion zeigt. Mit 72 Prozent ist der Grossteil dieser Lehrpersonen weiblich. Anders sieht es allerdings in Leitungspositionen an Schulen aus: Trotz der überwiegend weiblichen Lehrerschaft sind nur 56 Prozent der Schulleitungsstellen von Frauen besetzt.

Überraschend sei die Statistik des Kantons zum Anteil von Männern und Frauen in Schulleitungen nicht, sagt Petra Dittmar, Konrektorin am Gymnasium Münchenstein und Leiterin der dortigen Fachmittelschule. Dittmar ist damit eine von wenigen, denn auf der Sekundarstufe 2 sind Männer stärker übervertreten als im kantonalen Schnitt: Nur 25 Prozent aller Leitungsstellen sind an Gymnasien von Frauen besetzt. An Berufsfachschulen sind es 17,6 Prozent.

Dass die Differenz zwischen Männern und Frauen – nicht nur in leitenden Stellen, sondern auch bei den Lehrpersonen – mit steigender Schulstufe weiter auseinanderklafft, erklärt Jana Wachtl, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung Baselland, unter anderem mit dem Lohn, der auf der Primarstufe deutlich geringer ist als auf höheren Stufen. «Untersuchungen zeigen, dass für Männer die Lohn-Aussichten bei der Berufswahl insgesamt wichtiger sind als für Frauen.»

Eine Studie der Pädagogischen Hochschule habe zudem dargelegt, dass die Anschluss- und Aufstiegsmöglichkeiten auf Primarstufe gering seien, diese aber für viele Männer von grosser Bedeutung seien, erzählt Wachtl. Und sie ergänzt: «Auch stereotypische Geschlechter-Vorstellungen dürften eine Rolle spielen: Klischeehaft wird immer noch häufig davon ausgegangen, dass Frauen besser für die Arbeit mit jüngeren Kindern geeignet sind.»

Beruf und Familie oft nicht vereinbar

FMS-Leiterin Petra Dittmar arbeitet mit älteren Schülerinnen und Schülern. Sie hat sich besonders aus inhaltlichen Gründen für die Aufgabe interessiert – und: «Meine familiäre und persönliche Situation liess die Annahme einer Vollzeitstelle zu». Hätte die Möglichkeit bestanden, wäre für sie aber auch ein Teilpensum oder «Jobsharing» mit einer Kollegin oder einem Kollegen vorstellbar gewesen.

Dies, so ist Dittmar überzeugt, könnte dabei helfen, die Untervertretung von Frauen in Schulleitungen im Vergleich zur Lehrerschaft anzupassen: «Während die Tätigkeit als Lehrperson zeitlich eher planbar und im Teilzeitpensum möglich ist, bleibt besonders letzteres in der Schulleitungsarbeit eher die Ausnahme.» Von strukturellen Veränderungen, die auch auf Führungsebenen Teilzeitarbeit zuliessen, könnten alle Geschlechter profitieren, argumentiert die Konrektorin.

Denn: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei ein zentraler Grund für den Frauenanteil in Schulleitungen, sagt Jana Wachtl: «Die Mehrheit der Lehrerinnen suchen bewusst Teilzeitstellen. Es braucht also in dem Berufsfeld entsprechende Führungspositionen, beispielsweise Co-Leitungen.» Damit würde das Kader diverser, unterschiedliche Stärken seien vertreten.

Wachtl nennt neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aber noch weitere Vorteile von Co-Leitungen: «Schulleitungen sind anspruchsvolle Stellen – fachlich, inhaltlich, persönlich. Co-Leitungen können schwierige Situationen gemeinsam auffangen und die Belastung aufteilen.»

Gesetz will ausgeglichene Leitungsteams

Weiter gebe es flexible Vollzeitmodelle, hochprozentige Teilzeitstellen, temporäre Pensumsreduktionen und mobiles Arbeiten als Optionen, um den Frauenanteil auch in Leitungsstellen auszugleichen. Denn: «Durchmischte Führungs-Teams sind aus Gleichstellungssicht wichtig. In den Führungsfunktionen sollten Perspektiven, Interessen und Prioritäten vertreten sein, die die Angestellten repräsentieren.»

Das Baselbieter Bildungsgesetz verlangt ausserdem ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis: «Besteht die Schulleitung aus mehreren Mitgliedern, sollen in ihr nach Möglichkeit beide Geschlechter vertreten sein», heisst es darin.