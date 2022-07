Baselland: Berufsmatur im 2021 auf historischem Höchststand

Bildungsabschlüsse Historischer Höchststand im Baselland – ist die Berufsmatur der Königsweg der Ausbildung? Noch nie haben im Kanton Baselland so viele Personen eine Berufsmatur abgeschlossen wie im vergangenen Jahr. Doch es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei jungen Frauen ist die Ausbildung zur Lehrerin per Fachmaturität sehr beliebt. Symbolbild: Bruno Kissling

So viele waren es noch nie. 518 Personen haben im vergangenen Jahr im Baselland eine Berufsmaturität abgeschlossen. Damit verzeichnet der Kanton einen historischen Höchststand. Zuvor waren die 514 abgeschlossenen Berufsmatura aus dem Jahr 2015 Rekordwert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei beiden Werten handelt es sich um die Zahlen von Abschlüssen an Baselbieter Schulen und nicht um Abschlüsse von Personen, die im Baselbiet leben. Denn einige Schülerinnen und Schüler sind in einem Nachbarkanton wohnhaft, besuchen aber eine Baselbieter Schule. Umgekehrt gibt es auch Fälle von Baselbietern, die in einem Nachbarkanton oder im Ausland ihre Ausbildung absolvieren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Zunahme der Berufsmaturitäts-Abschlüsse freut den Landrat und Präsidenten der Bildungskommission des Landrats, Pascal Ryf:

«Ich finde das eine sehr gute Entwicklung. In meinen Augen ist die Berufsmatur der Königsweg in der Ausbildung.»

Mit der Berufsmatur, die man während oder nach der Berufslehre machen kann, habe man eine fachliche wie auch eine schulische Ausbildung in den Händen. Der Mitte-Politiker bedauert, dass in den Köpfen vieler Menschen eine Matur einen höheren Stellenwert besitze als eine Berufslehre.

Mitte-Landrat Pascal Ryf. Roland Schmid

Damit verliere der duale Bildungsweg an Bedeutung und der Fachkräftemangel, der bereits jetzt in handwerklichen Berufen zu beobachten sei, verschärfe sich damit zusätzlich. Eine Problematik, die der Politik aber durchaus bewusst sei. «Wir wollen Lehrstellen wieder attraktiver machen», sagt Ryf.

Dafür müsse man auch die Lehrpersonen auf Sekundarstufe sensibilisieren. Viele Schülerinnen und Schüler hätten das Gefühl, sie müssten den Rest ihres Lebens den Beruf ausüben, den sie gelernt haben. Mit den vielen Weiterbildungen und Umschulungen habe sich die Situation aber im Vergleich zu früher deutlich verändert.

Deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Unverändert bleiben die Geschlechterverhältnisse an den weiterführenden Schulen des Kantons. In den letzten zehn Jahren schwankte der Frauenanteil zwischen 54 und 58 Prozent. Bei den verschiedenen Maturitätstypen gibt es aber markante Unterschiede.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vor allem bei der Fachmaturität, die im Baselbiet in den vier Berufsfeldern Gesundheit, soziale Arbeit, Pädagogik und Gestaltung und Kunst erlangt werden kann, sind die Geschlechtsunterschiede markant. Nur gerade jede fünfte Person, die eine Fachmaturität absolviert, ist männlich. Auffällig ist, dass Männer sich kaum für soziale Arbeit und Pädagogik interessieren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch bei der Berufsmatur spiegeln sich gewisse geschlechterspezifische Stereotypen wider. Während sich Männer eher für Ausbildungen in den Bereichen Technik, Architektur und Life Sciences interessieren, zieht es Frauen mehrheitlich in das Gesundheitswesen oder in soziale Berufe wie Lehrerin oder Psychologin.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen