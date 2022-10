Immer mehr Baselbieter Studierende wollen an die Fachhochschule

Bildungswesen Fachhochschulen-Höhenflug im Baselbiet hält an: Die Zahl der Studierenden nimmt ungebrochen zu Erstmals hat der Kanton die Marke von 8000 Hochschulstudierenden überschritten. Vor allem, weil sich immer mehr für eine Berufsmatura oder Fachmaturität entscheiden. Das Wachstum kurz erklärt. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Mittagspause im Foyer der Fachhochschule in Muttenz: Die praxisorientierten Hochschulen sind im Kanton Baselland sehr beliebt. Beast Eglin

Ein langjähriger Trend setzt sich fort: Die Fachhochschulen haben die Bildungslandschaft umgepflügt. Viele hängen nach dem Erstberuf eine Weiterbildung an.

Die Folge liest sich im Baselbiet an der eindrücklichen Maturitätsquote ab. Ende 2019 lag diese summiert bei 45,8 Prozent – verteilt auf die drei Maturitätstypen. Die gymnasiale Matura (22,9 Prozent), die Berufsmaturität (16,4 Prozent) und die Fachmaturität (6,5 Prozent).

Besonders augenfällig ist im Vergleich mit anderen, insbesondere städtisch geprägten Kantonen der hohe Anteil an Berufsmaturitäten. So weist etwa Basel-Stadt nur aufgrund der hohen gymnasialen Maturitätsquote von fast 30 Prozent einen insgesamt leicht höheren Anteil an Maturitätsabsolventen aus.

Deshalb wächst die Zahl der aus dem Baselbiet stammenden Studierenden an den Schweizer Fachhochschulen ungebrochen, wie eine vom Kanton ausgearbeitete Statistik zeigt. Entscheiden sich auch in Zukunft weiterhin mehr Menschen für diesen Weg, dürfte die Zahl der Baselbieter Studierenden an Fachhochschulen bald jene der Universitäten erreichen.

Die Pandemie und ihr Einfluss auf die Zahlen

Heute studieren eineinhalb Mal so viel Menschen aus dem Baselbiet an Fachhochschulen als noch vor zehn Jahren. Der Aufstieg der praxisorientierteren Hochschulen begann mit deren Gründung Ende der 90er-Jahre. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Studierenden an Universitäten zunächst leicht zurück (siehe Grafik), ehe sie wieder leicht zunahm.

Im letzten Jahr verzeichneten die Universitäten wieder einen leichten Rückgang an Studierenden. Es dürfte teilweise eine direkte Folge der Pandemie sein. Im Jahr 2020 gab es relativ viele Neueintritte, weil viele Maturandinnen und Maturanden auf ein Zwischenjahr verzichteten.

Ein Effekt, der an den Fachhochschul-Eintritten aus dem Baselbiet keineswegs abzulesen ist. Sie akzentuierten sich zusätzlich. So sind an den Fachhochschulen heute absolut 3778 Menschen mit Wohnort im Baselbiet eingeschrieben – an den universitären Hochschulen sind es 4228 Menschen.

Sowohl an den Fachhochschulen wie auch an den universitären Hochschulen machen die Frauen mit jeweils über 52 Prozent eine Mehrheit aus. Deutlich untervertreten sind gegenüber der Gesamtbevölkerung die Ausländerinnen und Ausländer, mit einem Anteil von je knapp 8 Prozent. Der Unterschied zu den Mittelschulen ist dabei eklatant: An den Baselbieter Sekundarschulen liegt der Ausländeranteil bei 28 Prozent, an den Gymnasien bei 13 Prozent.

Pädagogik und Wirtschaft hoch im Kurs

Interessant ist auch der Blick auf die Studienrichtungen: An Fachhochschulen ist die Ausbildung zur Lehrkraft am beliebtesten. Ob damit der aktuelle Lehrkräftemangel in Zukunft abgefedert werden kann, lässt sich anhand der Statistik nicht abschätzen.

Dicht gefolgt wird die pädagogische Ausbildung von den Studienrichtungen in Wirtschaft und Dienstleistungen. Mit je rund 1000 Studierenden entscheidet sich mehr als die Hälfte der Baselbieter an Fachhochschulen für eine der beiden Richtungen. An den universitären Hochschulen sind die Geistes- und Sozialwissenschaften am beliebtesten. Gefolgt von Medizin und Pharmazie. In beiden Bereichen sind die Frauen deutlich in der Mehrzahl.

