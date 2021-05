Binningen - Auto kollidiert mit parkierten Personenwagen – die Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend, 23. Mai 2021, um 20.30 Uhr, kam es in der Hauptstrasse in Binningen BL zu einem Selbstunfall. Der unbekannte Lenker entfernte sich zu Fuss von der Unfallstelle. Personen wurden keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

24.05.2021, 09.24 Uhr