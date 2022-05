Binningen Ein Tunnel als Überraschungsargument: Das Projekt Schulcampus ist komplizierter als gedacht Ein Tunnel ins Gebiet Schutzmatten: Binningen will endlich seinen Schulcampus bauen, doch ein 70 Meter langer Autotunnel ins künftige Wohngebiet Schutzmatten macht die Sache kompliziert. Patrick Rudin 11.05.2022, 19.17 Uhr

51 Millionen Franken soll der neue «Schulcampus Dorf» kosten – es wäre die bislang grösste Investition in der Geschichte der Gemeinde. Visualisierung: Weyell Zipse & Hörner GmbH

Es sollte der grosse Befreiungsschlag werden: Das Projekt «Schulcampus Dorf» für rund 50 Millionen Franken bringt Binningen ein neues Schulhaus mit zwei Turnhallen, zwei sanierte Schulhäuser, ein Kunstrasenfeld sowie einen Dorfplatz mitsamt Einstellhalle.

Die Gesamtkosten sorgten allerdings bei den Politikern für Sorgenfalten, inzwischen hat man eine Variante für rund 50 Millionen und eine «Light»-Version für 45 Millionen Franken ausgearbeitet: «Light» bedeutet einen kleineren Dorfplatz mit weniger Bäumen und vor allem einer kleineren Einstellhalle mit 37 statt 76 Plätzen.

Seltsamerweise bestand der Gemeinderat bei beiden Varianten auf einer zweispurigen Zufahrt zur künftigen Tiefgarage. Bislang war die Rede davon, dass sonst an der Postgasse ein Rückstau entstehe, doch dieses Argument überzeugte bei 37 Plätzen nicht mehr so richtig.

Verkehrsgutachten publiziert

Nun zieht der Gemeinderat überraschend ein weiteres Kaninchen aus dem Hut: Ein bislang unter Verschluss gehaltenes Verkehrsgutachten sieht eine künftige Erschliessung des Gebietes Schutzmatten via Postgasse durch einen Tunnel vor, und dafür sei eine zweispurige Einfahrt nötig.

Die gemeindeeigene Parzelle im Gebiet Schutzmatten nordöstlich des Minikreisels ist noch für über 25 Jahre an eine Kindertagesstätte verpachtet, allerdings besteht an den Gebäuden grosser Renovationsbedarf. Auf Anfrage der bz publizierte die Gemeinde nun am Mittwoch das Verkehrsgutachten vom Mai 2021.

Daraus geht hervor, dass im Gebiet Schutzmatten künftig Wohnungen für maximal 100 Personen entstehen sollen, mit dem üblichen Faktor für Anwohner und Besucher bedeutet das 130 Parkplätze. Für die Zufahrt in der Postgasse kommt das Gutachten damit auf insgesamt 200 Fahrten in der Abendspitze, diese Berechnungen basieren indes auf der Maximalvariante mit 76 Parkplätzen für die Schule. Für die Kreuzung Postgasse/Hauptstrasse wären dann auch eine Lichtsignalanlage und bauliche Anpassungen nötig.

Unterirdische Lösung denkbar

Beim heutigen Minikreisel zwischen Gemeindeverwaltung und Schutzmatten würden die Autos vom Tunnel über eine breite Rampe nach oben geführt, gleichzeitig muss die Zufahrt via Curt-Goetz-Strasse für Sanität und Kehrichtabfuhr weiterhin möglich sein.

Je nach Variante könnte man auch die künftige Tiefgarage der Schutzmatten-Wohnungen unterirdisch anbinden, gar die unterirdische Zufahrt zu der bestehenden Einstellhalle der Vista-Klinik wäre machbar. Die Kosten hängen von vielen Details ab, das Gutachten nennt für einen nachträglich erstellten 70 Meter langen Autotunnel einen Betrag von 1,5 Millionen Franken.

Dazu wären nun allerdings Vorarbeiten nötig: Der Gemeinderat spricht von 175’000 Franken für die zweispurige Einfahrt an der Postgasse, im Gutachten ist von 210’000 Franken die Rede. Der Binninger Einwohnerrat wird die Vorlage am Montag behandeln, eigentlich ist eine Verabschiedung und damit die obligatorische Volksabstimmung noch diesen Herbst vorgesehen. Das Stimmvolk wird dann über die grosse Variante sowie die «Light»-Version per Stichfrage entscheiden können.

Neubau des Werkhofes beim Friedhof

Die Bau- und Planungskommission (BPK) diskutierte die Vorlage bereits 15 Abende lang, angesichts der neu aufgeworfenen Detailfragen ist es aber möglich, dass der Rat am Montag das Geschäft erneut an die BPK überweist. Am Montag debattiert der Einwohnerrat noch ein weiteres heisses Eisen.

Ein Grundsatzentscheid zum geplanten Neubau des Werkhofes beim Friedhof steht an, die BPK will das Geschäft an den Gemeinderat zurückweisen: Entweder soll dieser das Projekt von 13,7 auf 12,1 Millionen Franken redimensionieren oder gar eine komplett neue Planung aus dem Boden stampfen, dann aber mit einem Kostendach von zehn Millionen Franken.

Nebst den hohen Kosten für den Bau an Hanglage befürchtet man auch den Widerstand der Anwohner und damit eine Ablehnung in der Volksabstimmung. Bei einer völligen Neuplanung wären allerdings über 200’000 Franken für die bisherige Planung komplett in den Sand gesetzt.