Binningen genehmigt 48 Millionen für Schulbauten und Dorfplatz

Binningen Grösste Ausgabe aller Zeiten: Volk sagt Ja zu mehr Schulraum 48 Millionen Franken kostet es, in Binningen den Dorfplatz neu zu gestalten, die zwei bestehenden Schulbauten dort zu sanieren und ein neues Schulgebäude zu erstellen, darunter 76 Parkplätze. Das befürwortete am Sonntag das Stimmvolk deutlich. Eine günstigere Variante fand keinen Anklang. Michel Ecklin 25.09.2022, 18.31 Uhr

In Binningen werden die alten Schulbauten durch einen Neubau ergänzt. Visualisierung: Weyell Zipse & Hörner GmbH

Zentrumsplanung in Birsfelden, Van-Baerle-Areal in Münchenstein, neues Zentrum in Oberwil: In den vergangenen Jahren lehnten die Stimmberechtigten in Baselbieter Gemeinden eine ganze Reihe von Grossprojekten ab, sodass grundsätzliche Zweifel aufkamen, ob grosse Würfe in der Agglomeration überhaupt noch möglich sind.