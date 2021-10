Binningen Initiative mit Folgen: Warum Binningen nicht mehr ohne Weiteres Häuser verkaufen kann Binningen hat zwei Gebäude veräussert. Die Gemeinde muss jedoch sogleich nach Ersatz Ausschau halten – so schreibt es die 2020 angenommene Boden-Initiative vor. Benjamin Wieland 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die zwei Häuser am Münsterplatz 5 (links) und 6 in Binningen. Die Gemeinde verkauft die zwei Objekte an Buser Kaffee. Benjamin Wieland

Knapper geht es kaum. 14 Stimmen machten den Unterschied. Im September vergangenen Jahres nahmen die Binninger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Bodeninitiative an. Kern-Forderung: Die Gemeinde darf nur so viel Land verkaufen, wie sie wieder zukauft. Innerhalb von fünf Jahren muss der Saldo ausgeglichen sein.

Jetzt bekommt die Gemeinde zu spüren, was das bedeutet. Der Gemeinderat hat beschlossen, zwei Immobilien im Zentrum zu verkaufen. Es handelt sich um zwei auffällige Häuser am Münsterplatz 5 und 6. Die zwei Immobilien hätten «keinen strategischen Nutzen für die Gemeinde», begründet die Exekutive die Veräusserung in einer Medienmitteilung von gestern Donnerstag.

Der Gemeinderat fürchtet auch hohe Kosten. Eine Auswertung zeige, heisst es in der Medienmitteilung weiter, «dass mit einem grösseren Investitionsvolumen für die Instandsetzung zu rechnen gewesen wäre.» Man wollte also zwei Häuser loswerden, bevor man sie teuer sanieren muss.

Ein Areal zum Kaufen steht schon parat

Weil nun aber die Bestimmungen der Bodeninitiative, für welche die 2016 angenommene Basler Bodeninitiative Modell stand, in Kraft sind, muss sich die Gemeinde sogleich nach Ersatz umsehen. Innerhalb von fünf Jahren sind entsprechende Zukäufe zu tätigen. Das Gegen-Komitee hatte genau vor solchen Folgen gewarnt.

Wo die Gemeinde zugreifen könnte, wird in der Mitteilung angetönt: «Mit dem Erlös erhält die Gemeinde die Möglichkeit, in andere, besser geeignete Immobilien oder Grundstücke zu investieren, zum Beispiel in zusammenhängende Areale mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten.»

In Binningen wird in den kommenden Jahren an prominenter Lage eine grosse Fläche neu entwickelt: jene beim Spiesshöfli. Weil die Trams der BLT mehr Platz brauchen, wird ein bislang nur einspurig befahrbarer Abschnitt zur Doppelspur ausgebaut. Mehrere Gebäude müssen weichen. Dafür plant die Gemeinde, das gesamte Areal städtebaulich zu entwickeln.

Die Landeigentümer in betroffenen Bereich, die BLT, die Gemeinde und die Albert-Lück-Stiftung, spannen für die Planungen zusammen. Das Entwicklungsareal Spiesshöfli, heisst es im begleiteten Studienverfahren zum Perimeter, solle einer «qualitativ hochstehenden städtebaulichen Entwicklung» zugeführt werden. Der Fahrplan ist sportlich. Ein notwendiger Quartierplan muss erst noch ausgearbeitet und verabschiedet werden.

Traditionsbetrieb aus Binningen langt zu

Auch nach dem Verkauf der beiden Gebäude besitzt die Gemeinde einige Wohngebäude, die in nicht allzuferner Zukunft saniert werden müssen. Das geht aus dem Immobilien­aktionsplan der Gemeinde hervor.

Wer die zwei Liegenschaften am Münsterplatz übernimmt, tönt die Medienmitteilung an. Zwar wird der Name der Kaufpartei nicht genannt, doch es ist von einem «unmittelbar angrenzenden Binninger Gewerbebetrieb» die Rede. Das Gebäude, welches mit dem Haus Münsterplatz 6 zusammenhängt, ist jenes der Kaffeerösterei Buser. Mit den Zukäufen sichert sich das Familienunternehmen den gesamten vorderen Häuserblock zwischen Hauptstrasse und Münsterplatz.

In den zwei veräusserten Gebäuden wohnen über ein halbes Dutzend Mietparteien. Teil des Verkaufsgeschäftes war es, dass ihre Mietverträge übernommen werden.

Über den Verkaufserlös schweigt sich die Gemeinde aus. Auf Anfrage heisst es, man könne den Betrag nicht nennen, da mit der Käuferschaft eine Drittpartei involviert sei.