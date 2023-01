BINNINGEN Mike Kellers Rücktritt kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt – diese Kandidatinnen bringen sich in Stellung Der Binninger Gemeindepräsident Mike Keller (FDP) tritt per Ende März 2023 vorzeitig zurück. Mögliche Nachfolgerinnen fürs Präsidium melden bereits Interesse an: eine SP-Frau und eine Grüne. Andreas Schwald Jetzt kommentieren 03.01.2023, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FDP-Gemeindepräsident Mike Keller vor der Gemeindeverwaltung in Binningen am Tag nach seiner Rücktrittsmitteilung. Bild: zvg/Bernard Keller

Fast punktgenau zu Neujahr kündigte der Binninger Gemeindepräsident Mike Keller (FDP) seinen Rücktritt per Ende März 2023 an. In einer Mitteilung vom Montagabend begründete Keller seinen Rücktritt mit gesundheitlichen Gründen. Er wolle sich stärker auf seine Arbeit als CEO der Biopower Nordwestschweiz AG fokussieren, die anspruchsvolle Doppelbelastung mit dem Amt als Gemeindepräsident sei so nicht mehr stemmbar.

«Trete mit viel Wehmut zurück»

«Ein Amt bis zum Ende der Legislatur nur noch eingeschränkt ausüben zu können und damit die restliche Zeit quasi abzusitzen, entspricht nicht meiner Art», sagt Keller gegenüber der bz. «Ich trete mit viel Wehmut zurück, denn ich habe das Amt unheimlich gern ausgeübt und empfinde es immer noch als sehr bereichernd. Aber dieser Aufgabe lässt sich nicht mit reduzierter Leistung nachkommen.»

Keller wurde im Juli 2008 in den Gemeinderat gewählt, seit Juli 2012 ist er Gemeindepräsident. Er prägte in dieser Zeit nicht nur die Entwicklung von Binningen, sondern war vor knapp zehn Jahren auch eine treibende Kraft hinter der Gemeindeinitiative, welche die Ausfinanzierung der Baselbieter Pensionskasse dem Kanton überlassen wollte.

Für Binningen kommt der Wechsel im Gemeinderat zu einem politisch intensiven Zeitpunkt. In der Gemeinde stehen entscheidende Entwicklungs- und Infrastrukturprojekte an und jetzt noch eine Nachwahl. Entsprechend wächst auch das Interesse am Gemeindepräsidium.

SP und Grüne interessieren sich für den Sitz an der Spitze

SP-Gemeinderätin und Vizepräsidentin Caroline Rietschi wurde wie ihre Kolleginnen und Kollegen von der Rücktrittsmeldung überrascht. Auf Anfrage der bz äussert sie aber durchaus Interesse an der Nachfolge Kellers. «Grundsätzlich ist das eine sehr spannende Herausforderung. Ich wäre natürlich auch nicht Vizepräsidentin, wenn ich nicht an den Aufgaben des Präsidiums interessiert wäre.»

Caroline Rietschi, SP. Bild: Diana Pfammatter

Priorität habe jetzt, dass das Gremium wieder komplettiert werde – zuerst müsse also der freiwerdende Sitz von Mike Keller besetzt werden. «Dann werden wir die Gesamtkonstellation auch besser beurteilen können», so Rietschi. Entsprechend gelte es nun, Namen und Zahl der Kandidaturen seitens der Ortsparteien abzuwarten.

Klare Ambitionen auf die Nachfolge Kellers als Gemeindepräsidentin von Binningen hat die Grüne Gemeinderätin Rahel Bänziger. Sie trat bereits bei ihrer Wahl 2020 als Kandidatin fürs Präsidium an, unterlag als Newcomerin aber dem langjährigen Amtsinhaber deutlich. «Mein Interesse an diesem Amt ist nach wie vor gross», sagt Bänziger auf Anfrage.

Jetzt gehe es aber erst einmal darum, die Rücktrittsmeldung Kellers zu verdauen: «Wir waren alle überrascht und betroffen», sagt Bänziger. Gespräche über Kandidaturen für Gemeinderat und Präsidium würden erst in den kommenden Tagen stattfinden.

Die Agglogemeinde geht mit grossen Schritten in die Zukunft

Die aktuellen Schwerpunkte sieht Bänziger ähnlich wie Gemeindepräsident Keller: Die Gemeinde benötigt auch nach der Annahme des Schulcampus Dorf mehr Schulraum, es steht der Neubau des Werkhofs an, dazu die Sanierung der Sport- und Schwimmhalle, und nicht zuletzt werde das Entwicklungsprojekt Spiesshöfli wegweisend für die Weiterentwicklung der Gemeinde.

Rahel Bänziger, Grüne. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Die Investitionen sind dringend. Umso wichtiger ist es, dass wir hinsichtlich Gemeindefinanzen von der Schuldenbremse zur Defizitbremse wechseln, wie es der Gemeinderat dem Einwohnerrat vorgeschlagen hat», sagt Bänziger. Ansonsten drohe jedes Mal bei grösseren Investitionsprojekten, dass im Einwohnerrat ein Zweidrittelsmehr erreicht werden muss, bevor die Vorlage überhaupt dem Volk vorgelegt werden kann.

Bänziger verhehlt nicht, dass sie mehr parteipolitische Diversität im Gemeinderat begrüssen würde – freilich ohne Einbussen im linksgrünen Lager. Tatsache aber sei: «Ohne eine breit abgestützte Exekutive ist es schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden.» Zurzeit sind nur drei Parteien im Binninger Gemeinderat vertreten: die FDP und die SP mit je drei Personen und die Grünen mit einer Person.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen