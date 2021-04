Binningen Neu 40 statt 5 Minuten Schulweg: Eltern wehren sich gegen Zwangsversetzungen Weil es am Schulstandort Zentrum keinen Platz mehr hat, muss eine Binninger Primarschulklasse ab Sommer woanders zur Schule. Doch die Gemeinde hat die Rechnung ohne die Betroffenen gemacht. Benjamin Wieland 08.04.2021, 05.00 Uhr

Hier wollen sie bleiben: Schülerrinnen und Schüler der betroffenen Klasse. zvg

Das Problem ist seit Jahren bekannt. Die Binninger Primarschulen sind zum Bersten voll. Jetzt erwischt es eine 3. Primarschulklasse am Schulstandort Dorf. Weil es für sie keinen Platz mehr hat, wird sie nach den Sommerferien an die Peripherie zwangsversetzt: ins Schulhaus Mühlematt, ganz im Süden Binningens, an der Grenze zu Bottmingen. Doch die Betroffenen wollen sich dem Entscheid nicht fügen.

Die Eltern erhielten am 23. März einen Brief, in dem die Verlegung ihrer Kinder angekündigt wurde. Die Erziehungsberechtigten wurden nicht angehört, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt. Wer mit dem Entscheid nicht einverstanden sei, teilte der Primarschulrat mit, habe die Gelegenheit, beim Baselbieter Regierungsrat Beschwerde einzulegen, innert zehn Tagen, «schriftlich und begründet».

Das taten die Adressaten. Die Eltern aller 19 Schülerinnen und Schüler hätten mittlerweile Beschwerde eingereicht, sagt eine betroffene Mutter auf Anfrage der bz. Solch eine Verschiebung töne auf den ersten Blick harmlos. Doch ihre Tochter müsse künftig von einem Ende Binningens ans andere pendeln, der Schulweg verlängere sich von 5 auf fast 40 Minuten. «Wir stehen organisatorisch vor einem Problem. Das Mittagessen zu Hause liegt nicht mehr drin.»

Schulrat findet, der Weg sei zumutbar

Hinzu komme, dass ihre zwei anderen Kinder weiterhin am Schulstandort Dorf unterrichtet würden. «Die drei Geschwister werden auseinandergerissen.» Sie könne verstehen, dass die Umstände nicht ganz einfach seien. «Aber man wählt jetzt den vermeintlich einfachsten Weg, versetzt eine Klasse und hört uns Eltern nicht einmal an. Das geht so nicht.»

Schulratspräsident Marc Schinzel sagt, man habe den Entscheid weder aus dem Bauch heraus gefällt, noch sei er dem Schulrat leicht gefallen. «Aber wir haben Raummangel am Schulstandort Dorf. Das akzentuiert sich seit einiger Zeit. Den Mangel zu beheben, ist Aufgabe der Politik. Die Schulleitung und wir, der Primarschulrat, müssen bis dahin mit der Situation umgehen, wie sie sich uns präsentiert.» Man habe sich für eine 3. Klasse entschieden, weil die Schülerinnen und Schüler genügend alt seien, eine weitere Strecke zurückzulegen. Die Distanzen seien zumutbar, sagt Schinzel: «In ländlichen Gemeinden gibt es noch weitere Schulwege. Auch führt ein Veloweg vom alten zum neuen Schulstandort und viele Schülerinnen und Schüler können die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.»

Volk muss neuem Schulhaus erst noch zustimmen

Binningen weiss seit langem, dass die Schülerzahlen stark steigen. Schon 2014 gab es eine Prognose, dass bei den Primarschulen mit einem 40-Prozent-Wachstum zu rechnen ist – bis zum Jahr 2019. Bislang behalf man sich mit Provisorien. Doch die Containerlösungen sind offenbar ausgereizt. Jetzt will die Gemeinde ein neues Schulhaus bauen, am Standort Dorf, wo es bereits zwei Schulhäuser gibt: das Pestalozzi- und das Margarethenschulhaus. Der Schulcampus Dorf soll 51 Millionen Franken kosten, der Neubau könnte Platz bieten für zwölf Primarschulklassen, fünf Kindergärten, zwei Turnhallen und eine Aula.

Das Pestalozzi- (links) und das Margarethenschulhaus (Mitte) sind überfüllt, das Mühlemattschulhaus (noch) nicht. bwi/ken

Doch bis dort unterrichtet werden kann, sind die meisten heutigen Primarschüler wohl schon in die Sekundarschule übergetreten. Mit der Eröffnung wird 2024 gerechnet, frühestens. Die Vorlage liegt derzeit bei der zuständigen Einwohnerratskommission. Nach einem Ja im Ortsparlament muss auch das Volk dem Kredit zustimmen. Bis dahin müssen die fünf Schulhäuser an den vier Primarschulstandorten ausreichen. Und weil laut Gemeinden die Platznot an den drei peripheren Schulen weniger ausgeprägt ist, dienen sie als «Überlaufbecken».

«Mühlen der Politik mahlen langsam»

Die zuständige Gemeinderätin Rahel Bänziger (Grüne) sagt zur bz, solche Versetzungen seien in der Tat sehr unangenehm, sie kenne das aus eigener Erfahrung mit ihren Kindern. Hoffnung, dass es mit dem Schulhausneubau schneller gehe als vorgesehen, könne sie aber keine machen: «Wir sind wirklich schon sehr lange dran mit der Planung. Doch die Mühlen der Politik mahlen langsam.»



Bänziger gibt zu bedenken, dass nicht alle den Bedarf erkannt hätten. «Es gibt noch immer Stimmen, die finden, man könne weiter mit Containern arbeiten. Spätestens jetzt sollte aber klar sein: Das neue Schulhaus am Standort Dorf ist nicht ‹nice to have›, sondern eine dringende Notwendigkeit.»