Biodiversität Baselbieter Wildtiere – den einen geht's glänzend, andere müssen unten durch

Jagdverwalter Holger Stockhaus ist einer der besten Kenner der heimischen Säugetierwelt. Und er kann viel Positives erzählen über Rückkehrer wie Biber oder Luchs. Es gibt aber auch Verlierer. Und es gibt einen, der noch so gerne zurückkäme, wenn ihn der Mensch nur lassen würde – der Rothirsch.

Vor ein paar Tagen ist der neuste Schweizer Säugetieratlas herausgekommen (bz berichtete). Das Befinden der einzelnen Arten ist durchzogen und variiert teils auch regional. Die Frage drängt sich deshalb fast schon auf: Wie geht es eigentlich den Wildtieren im Baselbiet? Darüber sprachen wir mit einem der besten Kenner, Jagdverwalter Holger Stockhaus, der zugleich auch stellvertretender Leiter des Amts für Wald beider Basel ist. Er ist involviert in diverse Untersuchungen, erste Anlaufstelle für Beobachtungen aus der Jägerschaft und in Kontakt mit den Jagdverwaltern der umliegenden Kantone.

Stockhaus macht auch unter der Baselbieter Fauna Gewinner und Verlierer aus. Obs zum Beispiel dem Hasen immer noch mies geht, ob sich der Biber nach seiner Ausrottung hier wieder zurechtgefunden hat und wieso das Warten auf den König der heimischen Fauna, den Rothirsch, andauert – dazu mehr in den untenstehenden Texten zu sechs wichtigen Wildtieren.

Wessen Lebensraum intakt ist, dem geht es gut

Ob bei diesen oder bei den vielen weiteren Arten, es gibt eine Grundregel, die fast immer spielt: Wessen Lebensraum intakt ist, der gedeiht, und umgekehrt. Gut geht es etwa dem Reh, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet war. Im Gegensatz zu damals sind die Wälder heute wieder in einem guten Zustand, die Jagd ist geordnet und die Wilderei als Folge von Hunger Geschichte. Stockhaus schätzt den Rehbestand auf etwa 3500 Tiere; 1500 davon erlegen die Jäger pro Jahr, gleich viele kommen nach.

Gut geht es auch dem Wildschwein als Profiteur der Klimaerwärmung. Wobei diese dem Schwarzwild gerade doppelt gelegen kommt: Die Nahrungssituation verbessert sich, weil Buchen und Eichen als Stressreaktion auf den Temperaturanstieg öfters sogenannte Mastjahre mit haufenweise Früchten produzieren. Damit finden die Wildschweine einen gedeckten Tisch vor – und werden für die Jäger schwerer jagdbar, da sie den schützenden Wald weniger verlassen. Zudem gebären die Bachen dank wärmerer Temperaturen immer häufiger zweimal jährlich, was den Tierbestand in die Höhe treibt und die Jäger zusätzlich fordert.

Wieso der Schakal willkommen ist und der Waschbär nicht

Es gefällt aber auch jenen in der Baselbieter Natur, an denen zumindest Fachleute keinen Gefallen finden – die Neozoen. Das heisst, aus anderen Weltgegenden eingeschleppte Tiere wie Waschbär oder Nutria, die hier nie vorkamen. Bezüglich Nutria, das aus Südamerika stammt, etwa bibergross ist und auch dessen Lebensraum teilt, weiss Stockhaus von mehreren Tieren an der Birs. Die Jäger seien angehalten, diese zu erlegen, doch sei das nicht einfach. Im Wasser, weil Verwechslungsgefahr mit dem Biber bestehe, an Land, weil das Birsufer stark begangen werde.

Kommt dazu, dass die Bevölkerung wenig Verständnis hat, wenn herzige Tiere geschossen werden. Das spielt ganz besonders beim aus Nordamerika stammenden Waschbär, der laut Stockhaus trotzdem konsequent bejagt wird. In den letzten zwei Jahren hätten sich Waschbär-Sichtungen gehäuft, so in Sissach, Böckten und an der Kantonsgrenze in Kaiseraugst. Stockhaus sagt: «Ich hoffe, wir können ihn unter Kontrolle halten. Andernfalls wird er zu einem Problem für Vögel, Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien.» Nicht zu den Neozoen zählt ein anderes Tier, das hier nie heimisch war, das Stockhaus aber bald im Baselbiet erwartet – der Goldschakal. Der Grund: Dieses hundeartige Raubtier, grössenmässig zwischen Fuchs und Wolf angesiedelt, hat sich selbstständig von Osten her bis in die Schweiz ausgebreitet.

Auch der Wolf steht vor der Türe

Bleibt noch der wie kaum ein anderes Tier verehrte oder gehasste Wolf. Für Stockhaus ist es eine Frage der Zeit, bis er im Baselbiet erstmals mittels Fotofalle oder genetischer Probe nachgewiesen werden kann. Wahrscheinlich sei er bereits hier, denn es gebe Sichtmeldungen sowie Nachweise aus den Nachbarkantonen Aargau und Solothurn. Stockhaus rechnet damit, dass spätestens mit dem Rothirsch auch der Wolf ins Baselbiet kommt, allerdings weniger als Dauergast, sondern mehr als regelmässiger Durchzügler.

Der Jagdverwalter ist im grossen Ganzen zufrieden mit dem Zustand der heimischen Tierwelt. Und er stellt in Aussicht: «In letzter Zeit haben wir uns vor allem mit gesetzlichen Grundlagen wie dem neuen Jagdgesetz beschäftigt. Die Zukunft gehört wieder mehr der Artenförderung.»

Rothirsch

Er wäre die Krönung der Baselbieter Tierwelt. Und er wäre auch schon lange hier, wenn ihn nicht die Autobahn entlang dem Jurasüdfuss daran hindern würde. Denn auf der südlichen Seite der A1 gibt es zahlreiche Hirsche. Vor zwei Jahren sei ein Projekt mit besenderten Hirschen gestartet worden, das zeige, dass sich die Tiere entlang der Autobahn wahrscheinlich auf der Suche nach einem Durchgang bewegten. Die Autobahn sei aber ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Hirsche, sagt Stockhaus. Und das bleibt auch noch eine Zeit lang so. Denn die schon lange in Aussicht gestellte Wildtierbrücke über die A1 im Raum Oensingen–Niederbipp wird erst in Zusammenhang mit dem Sechsspurausbau der A1 zwischen Härkingen und Luterbach erstellt. Laut Bundesamt für Strassen (Astra) beginnt dieser Ausbau je nach eingehenden Einsprachen – derzeit liegen die Pläne öffentlich auf – frühestens 2024 und dauert acht Jahre. In welcher Phase die Wildtierbrücke erstellt wird, sei noch offen, so das Astra. «Der Rothirsch ist eine tolle Wildart, an der alle Freude haben», sagt Stockhaus. Allerdings bedinge er auch eine Art Lehrprozess. Bei den Förstern wegen der berüchtigten Schälschäden, die Hirsche an den Baumstämmen hinterlassen; bei den Bauern wegen der Pflanzenverbisse und der beträchtlichen Grasmengen, die Hirsche fressen; bei den Jägern, weil der Hirsch «die anspruchsvollste Art zum Jagen» sei und den hiesigen Jägern die diesbezügliche Erfahrung fehle.



Luchs

Der Luchs ist in den letzten Jahren definitiv zum Baselbieter geworden. Stockhaus schätzt den Bestand auf acht bis zehn Tiere, wobei die Zahl wegen der grossen Reviere, die Luchse haben, schwankt: Mal sind es mehr, mal weniger. Wobei für Stockhaus zehn Tiere die oberste Grenze sind, weil es mangels geeigneter Habitate schlicht nicht mehr vertrage im Baselbiet. Das zeige sich auch daran, dass Jungtiere auf der Suche nach neuen Revieren abwanderten. Luchse leben vor allem im oberen Kantonsteil und im Laufental, wo die Lebensräume grossräumiger und intakter und die Störungen kleiner sind. Sichtungen gebe es aber auch aus dem Raum Liestal–Muttenz, sagt Stockhaus. Betreffend Schäden war die Raubkatze bisher kein Problem. Nutztierrisse seien die absolute Ausnahme – Stockhaus spricht von drei, die bekannt sind –, und Wildtierrisse fielen nicht ins Gewicht. Die Rehabschüsse seien trotz Luchs seit Jahren mehr oder weniger konstant. Stockhaus erklärt den Mechanismus: «Es besteht ein Wechselspiel zwischen Luchs und Reh. Verdrängt der Luchs sein Beutetier lokal, so zieht er mangels Nahrung weiter. Sobald der Luchs weg ist, kehren die Rehe zurück.» Und zum Luchs meint der Jagdverwalter: «Es ist erfreulich, dass sich so eine anspruchsvolle Art bei uns wieder so gut etabliert hat.»

Feldhase

Er ist der Verlierer der Baselbieter Tierwelt der letzten Jahrzehnte. Einst omnipräsent in den hiesigen Feldern und Wiesen, schätzt Stockhaus seinen Bestand heute noch auf 600 bis 800 Exemplare. Das entspricht etwa einem Zehntel der Hasen in den 1950er-Jahren. Sein Schicksal teilt er mit diversen Kleinsäugern wie Hermelin und Mauswiesel sowie Vogelarten. Der Grund ist überall der gleiche: Die geeigneten Lebensräume sind verschwunden. Von daher geht des Hasen Entwicklung einher mit jener der Landwirtschaft: Je intensiver diese mit ausgeräumten Landschaften ohne Verstecke und für Hasen zu dicht – weil praktisch undurchdringlich – angesäten Getreidefeldern ist, desto weniger Hasen. Dazu kommt das Heer von freilaufenden Katzen und Hunden, denen junge, schlecht versteckte Hasen hilflos ausgeliefert sind. Die gute Botschaft in der Tristesse seitens des Jagdverwalters: «In den letzten 20 Jahren hat sich der Feldhase auf niedrigem Niveau stabilisiert.» Auch als Fazit aus dem Zehnjahresprojekt Hopp Hase von Naturschützern und Jägern folgert Stockhaus: «Ohne gezielte Massnahmen in der Landwirtschaft steigt der Hasenbestand nicht.» Bemerkenswert: Die Baselbieter Jäger verzichten wegen der kleinen Bestände seit vielen Jahren auf Hasenabschüsse, obwohl die Art vom Gesetz her jagdbar wäre.

Gämse

Seit die ausgerottete Gämse in den 1950er-Jahren im Baselbiet wieder ausgesetzt worden war, hat sich die Art gut entwickelt. Heute lebten 350 Tiere im Kanton, das vor allem im Kettenjura vom Belchengebiet über den Passwang bis hin ins Laufental, sagt Stockhaus. Vereinzelt könnten auch Tiere im Raum Sissach bis Arisdorf gesichtet werden. Der Bestand sei stabil, habe aber Potenzial für eine Vermehrung auf etwa 500 Tiere mit gleichzeitiger geografischer Ausweitung in Richtung Nord, das sowohl im Ergolzgebiet wie auch im Laufental. Das habe eine Habitatsanalyse gezeigt, die demnächst veröffentlicht werde, kündet Stockhaus an. Wobei sich weisen müsse, was der Luchs dabei für eine Rolle spiele. Denn Gämsen sind dank ihrer Kletterfähigkeiten in Felsgebieten sicher vor der Raubkatze, nicht aber in den Wäldern. Stockhaus: «Die Frage ist: Sind Gämsen in tieferen Lagen ausreichend geschützt vor dem Luchs?» Das spiele insofern eine Rolle, weil ihre Reproduktionsrate kleiner sei als beim Reh.

Biber

Der Biber gedeiht sehr gut, seit seine ersten Spuren auf Kantonsboden im Jahr 2004 bei der Ergolzmündung in Augst gesichtet worden sind. Heute sind Birs und Ergolz mit Ausnahme einiger weniger Lücken gut besiedelt. Das oberste Biberrevier an der Birs befindet sich laut Website der kantonalen Biberfachstelle beim Naturschutzgebiet Steinrieselmatte zwischen Grellingen und Zwingen, an der Ergolz beim Naturschutzgebiet Talweiher oberhalb von Rothenfluh. Auch gab es in den letzten Jahren mehrere Bibersichtungen an den Ergolzzubringern Vordere Frenke, Diegterbach und Eibach. Stockhaus schätzt den Bestand im Baselbiet auf 40 Tiere, Tendenz zunehmend. Platz habe es an den Baselbieter Gewässern für 60 bis 80 Biber. Der Jagdverwalter spricht von einer Erfolgsgeschichte, umso mehr da im Kanton kaum Schäden aufgetreten sind.

Wildkatze

Das neuste Monitoring von 2018 bis 2020 zeigt laut Stockhaus ein erfreuliches Resultat: Der Wildkatze geht es gut im Baselbiet. Wobei Baselbiet etwas gross gefasst ist – sie lebt ähnlich wie der Luchs vor allem in den Jurahöhen und das in einer Zahl von bis zu 20 Tieren. Mehr als diese Zahl freut Stockhaus aber etwas anderes: «Wir haben auch die Hybridisierung mit der Hauskatze untersucht und die ist nicht so fortgeschritten wie befürchtet.» Das heisst, 15 Prozent der im Monitoring mittels genetischer Proben (Haare) untersuchten Wildkatzen entstammten einer Mischung aus Wild- und Hauskatze. Beim vorletzten Monitoring im Jahr 2016 seien es 20 Prozent gewesen, sagt Stockhaus. Er prognostiziert der Art eine stabile Zukunft. Limitierend sei, dass sie den Lebensraum mit verwilderten Hauskatzen teilen müsse.