Biodiversität Diese tierischen «Rasenmäher» helfen der Artenvielfalt im Baselbiet Der Itinger Landwirt Thomas Zbinden setzt seine Ziegen auf Naturschutzweiden ein. Wie sind seine Erfahrungen? Simon Tschopp Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Thomas Zbindens Ziegen grasen auf einer Naturschutzweide. zvg

Vor 13 Jahren hat alles begonnen. An einem Naturschutztag mähte Thomas Zbinden eine Wiese und kam so mit Vertretern von Pro Natura Baselland in Kontakt. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit. 2010 erfolgte die erste Beweidung einer Naturschutzwiese mit vier Ziegenböcken.

24 Ziegen, aufgeteilt in vier Gruppen

Heute besitzt der 51-jährige Itinger 24 Ziegen der Rassen Capra Grigia, Pfauenziege, Nera Verzasca und Gemsfarbige Gebirgsziege. Diese sind in vier Gruppen aufgeteilt, in drei Bock- und eine Ziegengruppe. Alle Tiere stehen während des ganzen Sommers im Einsatz.

Thomas Zbinden berichtete am Freitag im Ebenrain-Zentrum in Sissach an einer Fachtagung zu Naturschutzwiesen, organisiert von Pro Natura Baselland, über seine Erfahrungen. Seine Ziegen setzt er zur Waldrandpflege, in Naturschutzgebieten, als «Rasenmäher» bei Überbauungen, bei der Rückführung von verbuschten Flächen und auf Waldweiden ein. Auftraggeber sind Pro Natura, Naturschutzvereine, Landwirte, Private und Gärtner.

Gut einzäunen und immer genügend Strom auf der Litze

Der Itinger Landwirt Thomas Zbinden setzt seine Ziegen auf Naturschutzweiden ein. Simon Tschopp

Bedeutend ist das Zäunen und dass immer genügend Strom auf der Litze ist. Man müsse die Gegebenheiten beobachten, denn die Tiere könnten entfliehen, wenn sie wollten. Auch sei darauf zu achten, dass stets ausreichend Futter auf der Weide vorhanden sei, erzählt Zbinden. Weiden müssen häufig gewechselt werden, um den Parasitendruck zu reduzieren. Bezüglich Füttern sind Passanten zu sensibilisieren. Der Landwirt betont in seinem Referat:

«Es ist wichtig, Zeit zu investieren, solange die Tiere jung sind.»

Er produziert weder Milch noch Fleisch. Auch züchtet er keine Ziegen, sondern kauft sie zu. So hat er Gewissheit über das Geschlecht. Denn dieses bestimmt die Weidestrategie mit geschlechtergetrennten Herden.

Ziegen sind trittsicher und bevorzugen steiniges Gelände mit Büschen. Sie fressen am liebsten Brombeeren und Gehölze. Grundstücke mit grossen Mengen an Brombeeren sollten mit Böcken, die mehr Nahrung benötigen, beweidet werden. Ziegen zeigten ein weniger aggressives Verhalten gegenüber dem Baumschutz, erzählt Thomas Zbinden und meint: Deshalb sollten heiklere Beweidungen mit solchen Tieren erfolgen.

Extensive Beweidung vergrössert Strukturvielfalt

Durch die Grösse seines Betriebs hat Zbinden oft Hänge erhalten, die für Grossbetriebe schwierig zu bewirtschaften sind; so konnte er seinen eigenen stetig vergrössern.

Die Bewirtschaftung von Naturschutzweiden mit Tieren klingt nicht besonders lukrativ. Dazu der 51-Jährige, der auch als Chauffeur tätig ist:

«Für mich ist es eine Mischrechnung. Und ich mache dies aus grosser Überzeugung.»

Er habe Ziegen schon immer gerne gehabt und realisiert: «So kann man die Geissen auch für einen gewissen Nutzen brauchen.» Sie sorgen für Biodiversität.

Eine extensive Beweidung vergrössert die Strukturvielfalt und bietet Unterschlupf für kleine Säugetiere und Nahrung für Vögel. Auch Trittschäden durch Tiere sind gut für die Artenvielfalt. In den Löchern gedeihen Pflanzen. Arnold Steiner – er ist bei der Dienststelle für Nationalstrassenbau des Kantons Wallis für den Fachbereich Umwelt zuständig – bringt es auf den Punkt:

«Es spielt keine Rolle welche Tiere. Hauptsache: Trittschäden!»

