Birsfelden: Polizei findet abgetrennten Daumen

Birsfelden 16-Jährige bringt Müll raus und findet abgetrennten Daumen in Hinterhof Am Dienstagmittag wurde an der Hardstrasse in Birsfelden auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses mit Restaurant ein einzelner Daumen gefunden. Lea Meister & Benjamin Wieland Aktualisiert 18.05.2022, 11.08 Uhr

Die Polizei machte einen grausligen Fund in Birsfelden. Polizei BL

Gegen 12.30 Uhr ging eine Meldung bei der Polizei ein, wonach ein Finger aufgefunden worden sei. Wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden die Einsatzkräfte vor Ort tatsächlich einen einzelnen Daumen. Er wurde ins Institut für Rechtsmedizin Basel transportiert.

Gemäss ersten Abklärungen handle es sich zweifelsfrei um einen abgetrennten menschlichen Daumen einer rechten Hand. Derzeit gibt es weder Hinweise zur Herkunft des Daumens noch zu den Umständen, unter welchen der Finger abgetrennt wurde und an seinen Fundort gelangte.

Polizei sucht zeugen

Die Baselbieter Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei spricht auch spezifisch Personen an, die jemanden mit einer entsprechenden Handverletzung kennen.

Gefunden hat den Finger Helin S.*, eine 16-jährige Schülerin, die gerade im Restaurant vorbeischaute, das ihrer Tante gehört. Sie habe mit einer weiteren Person den Müll rausgebracht. Da habe am Boden dieser Finger gelegen, etwa einen Meter von einem Metallcontainer entfernt. «Es hatte kein Blut, der Finger war auch sauber abgeschnitten. Von daher dachte ich sofort, dass der echt sein muss.»

Sie sei näher an den Finger ran gegangen, der ziemlich frisch ausgesehen habe. «Ich wusste, dass das kein Plastikfinger oder so ist.»

Ratlosigkeit und Schock

Helin S. rief die Polizei an. Der Beamte am Telefon habe ihr zuerst nicht glauben wollen. «Er fragte, ob das kein Scherz sei, und ob ich sicher sei, dass es sich nicht um einen Tierknochen handle.»

Als die Polizisten dann vor Ort angekommen waren, ging es schnell. Sie hätten alles fotografiert und das Areal abgesperrt. Mit drei Fahrzeugen sei die Polizei vor Ort gewesen, ein halbes Dutzend Leute habe mehrere Stunden den Hinterhof abgesucht, mitunter auch alle Abfallcontainer inspiziert. «Zuerst riefen sie auch in den Spitälern in der Region an, ob es jemand im Notfall gebe, dem ein Daumen fehle», erinnert sich Helin. «Doch es gab offenbar niemanden.» Die Polizisten seien ratlos gewesen, woher das Körperteil stammen könne.

Helin S. war nach dem Vorfall etwas geschockt. «Man erwartet ja nicht, dass man einfach so einen Finger findet. Und ich frage mich auch, von wem er stammt und wer denn so was macht, einen Finger einfach auf den Boden werfen.»

*Name der Redaktion bekannt