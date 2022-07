Definitiv keine Wasserstoffproduktion in Birsfelden

Projekt beim Kraftwerk Augst ist in Abklärung

Auch beim Kraftwerk Augst plant ein Konsortium eine Wasserstoffproduktionsanlage. Mit den IWB und der Fritz Meyer AG sind zwei der vier Beteiligten dieselben wie beim gescheiterten Vorhaben in Birsfelden (siehe Text oben). Das Duo spannt in Augst mit der AEW Energie AG und der Kraftwerk Augst AG zusammen. Doch der Parallelen nicht genug. Auch in Augst kam es rasch zu Widerstand. Im Juni 2021 wurde die Bevölkerung informiert, am 20. Juli publizierte das Konsortium das Baugesuch, Einsprachen waren bis Anfang August möglich.

Davon machte eine Gruppe von Anwohnenden aus dem Augster Rheingartenquartier Gebrauch. Sie sorgen sich um die Sicherheit auf dem engen Zugangsweg zum Kraftwerk, wenn dort Lastwagen den Wasserstoff abholen würden. Genau diese Bedenken wurden nun bei der Bewertung des Falls Birsfelden aufgenommen (siehe oben).

In Augst hätte es noch weniger Platz für Anlagen

In Augst steht ein Entscheid der kantonalen Behörden noch aus. Die AEW Energie AG schreibt auf Anfrage der bz, die Prüfung der Zonenkonformität sei «nach wie vor pendent». Sobald eine abschliessende Beurteilung vorliege, werde das weitere Vorgehen geprüft.

Die Karten für das Augster Projekt stehen wohl kaum besser als für das Schwestervorhaben in Birsfelden. Darauf schliessen lässt eine Antwort der Baselbieter Regierung vom vergangenen Februar auf einen Vorstoss aus dem Landrat zum Thema Wasserstoffproduktion bei Wasserkraftwerken. Das Hauptproblem besteht laut Regierungsrat darin, dass die beiden Kraftwerke in Spezialzonen lägen: «Neue Anlagen sind hier nur zulässig, wenn sie standortgebunden und im öffentlichen Interesse sind.»

Auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden sei es möglich, die Anlagen so anzuordnen, dass sie ausserhalb des übergangsrechtlichen Gewässerraums zu liegen kämen. In Augst hingegen seien die Platzverhältnisse noch um einiges beengter – so sehe die IWB «auch Anlagen innerhalb des übergangsrechtlichen Gewässerraums vor». Man müsste auf andere Flächen ausweichen. (bwi)