Alte Gemeindeverwaltung Birsfelden soll zwischenvermietet werden

Birsfelden Die alte Gemeindeverwaltung soll zwischenvermietet werden Eine temporäre Nutzung soll einen Leerstand bis zum Rückbau im Rahmen des Entwicklungsprojekts «Areal Hardstrasse» verhindern. Im Fokus steht eine gemeinnützige Vermietung. Tomasz Sikora 08.07.2021, 05.00 Uhr

Soll bis Ende 2023 zwischengenutzt werden: Die ehemalige Gemeindeverwaltung an der Hardstrasse 21 in Birsfelden. Kenneth Nars

Seit längerer Zeit steht das Gebäude leer: Vor einigen Monaten ist die Gemeindeverwaltung Birsfelden von der Hardstrasse 21 an den Zentrumsplatz gezogen. Nun wird auch klar, was mit der ehemaligen Gemeindeverwaltung geschehen soll. Wie die Gemeinde in einer «Information für Interessierte» schreibt, hat der Gemeinderat nach dem Eingang von Anfragen bezüglich einer Zwischennutzung eine solche bis Ende 2023 grundsätzlich bewilligt.

Von wem die Anfragen kamen, will der Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann auf Anfrage nicht verraten. Er sagt aber, dass für den Gemeinderat eine kommerzielle Nutzung nicht infrage komme.

«Am liebsten würden wir das Gebäude für eine gemeinnützige Nutzung im Bereich Kultur oder Soziales zur Verfügung stellen. Der Gemeinderat ist aber offen, wir sehen uns gerne alle Bewerbungen an», betont Hiltmann.

«Symbolische» Miete mit Haken

Der Wunsch, das Gebäude einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen, ist aber nicht der einzige Grund für die Zwischennutzung. Denn, wie die Gemeinde informiert, wird befürchtet, dass ein mehrere Jahre andauernder Leerstand des Gebäudes aufgrund seiner Grösse eine auffällige, «nicht positive» Lücke entstehen liesse. Dadurch könnte das «Risiko einer Besetzung und/oder Vandalismus» steigen.

Das zentral gelegene Gebäude umfasst rund 1500 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Stockwerken. Zusätzliche 500 Quadratmeter befinden sich laut der «Information für Interessierte» im Keller und Archiv, wobei erst noch evaluiert werden müsse, ob diese ebenfalls genutzt werden können. Ein Mietzins ist noch nicht festgelegt, solle aber «symbolisch» bleiben, sofern der Interessent eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Verwendung nachweist, so die Gemeinde.



Je nachdem, was mit der Zwischennutzung bezweckt wird, muss aber aufgrund des hohen Alters des Gebäudes dennoch Geld in die Hand genommen werden. Neben Schwachstellen im Dach, die jederzeit unerwartete Reparaturen nötig machen könnten, würde eine Nutzung im bisherigen Umfang Anpassungskosten in Höhe von 30'000 bis 40'000 Franken voraussetzen. Wer das Gebäude ausserdem elektrotechnisch aufrüsten wolle, müsse mit einer ganzen Reihe an Folgekosten rechnen, so das Inserat.

Bewerbungen bis August möglich

«Die Kosten hängen stark davon ab, wie das Gebäude genutzt wird. Ein Theater oder ein Büro würde wohl tatsächlich ein gewisses Mass an Investitionen voraussetzen. Übungs- oder Bastelräume würden hingegen nur geringe Investitionen nötig machen», relativiert Hiltmann darauf angesprochen. Er gibt sich denn auch zuversichtlich, dass das Gebäude bald passend weitergenutzt werden kann.

Und falls nicht, sei das nicht so schlimm: «Falls sich kein Zwischennutzer findet, lassen wir das Gebäude einfach so stehen. Es wird ohnehin in ein paar Jahren abgerissen.» Bewerbungen nimmt die Gemeindeverwaltung bis am 15. August entgegen, bis Mitte September soll dann der Zuschlag erfolgen.