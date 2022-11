Birsfelden Ein weiteres Hochhaus und noch mehr Tempo 30 für Birsfelden – aber das Projekt steht auf wackligen Beinen Um Bauland für das Grossvorhaben «Am Eck» zu bekommen, muss die Birseckstrasse umgeleitet werden – was wiederum nur über ein kantonales Projekt bewerkstelligt werden kann. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 02.11.2022, 17.44 Uhr

Blick auf das Areal, wo dereinst ein neues Hochhaus «Am Eck» gegenüber dem Kulturlokal Roxy stehen soll. Im Moment steht dort noch ein Tankstellenshop. Auch die Tempo 30-Zone soll ausgeweitet werden. Kenneth Nars

Der Birsfelder Gemeinderat will weiter hoch hinaus – und präsentiert mit «Am Eck» das bereits dritte Hochhausprojekt innerhalb von zwei Jahren, das nach jetzigem Planungsstand an der 70-Meter-Marke kratzen soll.

Vorerst aber hat das Hochhaus noch gar keinen Platz. Dieser soll über das kantonale Projekt der neuen Ortsdurchfahrt geschaffen werden. Birsfeldens Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) sagt: «Das Projekt Ortsdurchfahrt beinhaltet auch eine Strassenumlagerung, die in die Rheinfelderstrasse einmündet.»

Ein Projekt führt zum anderen

Die Birseckstrasse soll also so umgeleitet werden, dass eine dreieckige Parzelle entsteht. Auf ihr würde dann das neue Hochhaus gegenüber dem Kulturlokal Roxy zu stehen kommen.

Im roten Bereich soll die Parzelle für das neue Hochhaus inklusive Begegnungszone entstehen. Entwicklung Birsfelden

Ein komplexes Vorhaben, findet auch der Gemeindepräsident, denn: «Wenn diese Strassenumlegung nicht kommt, ist auch das Projekt gefährdet», sagt Hiltmann, der auch das Departement Bau und Gemeindeentwicklung leitet.

Christof Hiltmann (FDP), Gemeindepräsident von Birsfelden. Kenneth Nars

Vor dem neuen Gebäude soll zudem eine mit Bäumen bestückte, lebendige Begegnungszone entstehen. Autos wäre die Durchfahrt zwar erlaubt, jedoch mit einer Geschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometern.

Tempo 30 soll ausgeweitet werden

Dazu passt, dass der Gemeinderat beim Kanton jetzt eine Ausweitung von Tempo 30 auf der Rheinfelder- und der Birseckstrasse südlich des Projektgeländes beantragt. So, wie er es bereits im Frühjahr 2020 im Bereich Hauptstrasse getan hatte. Das damalige Gutachten des Kantons beurteilte den Antrag als verhältnismässig.

Dagegen regt sich aber auch Widerstand – namentlich durch die 2022 von Seiten des TCS lancierte Volksinitiative gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen im Baselbiet. Aus Sicht des Gemeinderates sind die Anforderungen des Kantons für die Einführung von Tempo 30 für beide neu beantragten Strassenabschnitte jedoch erfüllt.

Stau in Birsfelden in Folge des Ausweichverkehrs zu Stosszeiten. Die Reduktion der Verkehrsbelastung ist nach dem Gemeinderat ein wichtiges Argument für Tempo 30. Kenneth Nars

Besonders die Reduktion der Verkehrs- und Lärmbelastung sei ein wichtiges Argument – auch für das jüngst angedachte Bauprojekt. Denn «Am Eck» fügt sich in eine Reihe von Vorhaben zur Umwandlung Birsfeldens ein, die der Gemeinderat anstrebt. Ziele sind Wohnraum für rund 1500 neue Einwohnerinnen und Einwohner bis 2040, die Verbesserung der Verkehrssituation und zusätzliche Steuereinnahmen.

Im neuen Hochhaus zwischen Birseck- und Rheinfelderstrasse sollen sowohl Wohnungen als auch Detailhändler Platz finden. Den Hauptnutzen will die Gemeinde aber aus der Begegnungszone ziehen: «Die Freiraumzone soll Aufenthaltsqualität bringen», sagt Gemeindepräsident Hiltmann.

Vielfältige Wohnangebote und eine neue Skyline

Das Hochhaus soll städtischen Wohnraum zu marktüblichen Standards bieten. «Am Eck» sei ein «urbanes Projekt, welches eher auf Ein- und Zweipersonenhaushalte ausgerichtet ist», sagt Hiltmann. Diese Ausrichtung sei im Zusammenhang mit den anderen laufenden Quartierplanprojekten zu sehen: «Die neuen Wohnungsangebote sollen vielfältig sein. Die Vielfalt streben wir jedoch nicht pro Projekt, sondern über alle Projekte an», so Hiltmann. Entsprechend sei der Quartierplan Hardstrasse eher auf Familien und genossenschaftliches Wohnen ausgerichtet.

Die Rheinfelderstrasse (Hauptstrasse) in Birsfelden: Bald werden nicht mehr nur die von weitem sichtbaren Roche-Türme die Skyline der Agglomerationsgemeinde prägen. Nicole Nars-Zimmer

Geplant sind in der Gemeinde drei neue Hochbauten. Damit wird sich die Aussenansicht von Birsfelden markant verändern. Hiltmann sagt: «Die Gemeinde hat bereits mehrere bestehende Gebäude, die höher als 50 Meter sind. Trotzdem werden die geplanten Hochhäuser die Silhouetten von Birsfelden prägen.»

Er gibt aber auch zu bedenken: «Wir sind städtebaulich keine Insel. Hochbauten müssen immer auch im Kontext zum Umland beurteilt werden. Und hier befinden sich direkt in unserer Sichtachse schon markante Hochhäuser wie die Roche-Türme. Zudem plant die Gemeinde Muttenz in direkter Nachbarschaft Hochhäuser.» Höhen von 70 Metern und mehr seien daher «keine ungewöhnlichen Höhen mehr», so Hiltmann.

Visualisierung von einem der geplanten Hochhäuser an der Birs, das zirka 73 Meter hoch werden soll. Das andere am Birssteg geplante Gebäude soll derweil noch höher werden. Harry Gugger Studio

In Bezug auf das Projekt «Am Eck» gelte es zu beachten, dass die Projektbeschreibungen erst ein «Blick in die Werkstatt» seien. Vor der Finalisierung der Planung müsse zuerst das Kantonsprojekt für die Ortsdurchfahrt beschlossen werden. Dazu gehört auch besagte Strassenumlagerung, ohne welche das neue Hochhaus Am Eck gar keinen Platz haben wird.

