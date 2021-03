Birsfelden Zauberwürfel sucht Asyl: Wenn das Lebenswerk zu Verschwinden droht Stell Dir vor, Du willst etwas, was 35'000 Franken wert ist, verschenken, doch der Empfänger ziert sich. Das ist Heilpädagogin Slavica Marin passiert. Sie ging in Pension, und mit ihr beinahe auch ihr Lebenswerk, ein selbst entwickelter, preisgekrönter Therapie-Pavillon. Benjamin Wieland 04.03.2021, 05.00 Uhr

«Hyperaktive Kinder wurden ruhig»: Slavica Marin vor ihrem preisgekrönten Lebenswerk, dem «cubus.marin». Bild: Roland Schmid

Zwanzig Jahre lang hat Heilpädagogin Slavica Marin in Birsfelden Kinder im Vorschulalter therapiert, in einem ganz speziellen Raum: An der Decke ihres Arbeitszimmers ist ein grosser Würfel aufgehängt, mit Seitenwänden, die sich aufklappen lassen. 2001 weihte Slavica Marin den Kubus ein, die Resonanz war riesig: «Zauberwürfel» nannte das Schweizer Fernsehen den Pavillon, eine Reporterin des «Matin Dimanche» aus Lausanne betitelte den Würfel – trotz seiner Kanten – als «Œuf de Colomb», als Ei des Kolumbus, und für Emil E. Kobi, 2011 verstorbene Heilpädagogik-Koryphäe der Universität Basel, war das Gesamtkonzept gar eine «Revolution»: Ein Raum, der sich den Bedürfnissen der Kinder anpasse – bislang sei es umgekehrt gewesen, leider.

Doch per Ende Januar ging Slavica Marin in Pension. Gerne hätte sie Birsfelden den Kubus, in den sie rund 35'000 Franken steckte, überlassen, kostenlos. Doch die Gemeinde zeigte sich ursprünglich mässig interessiert. Denn sie plant, das Xaver-Gschwind-Schulhaus, wo der Würfel hängt, mittelfristig abzureissen. Ob man den Kubus behalten soll, darüber war man sich im Gemeinderat und bei der Leitung Kindergarten-Primarschule offenbar nicht im Klaren.

Marke Eigenbau – aber von einem Profi

Gut möglich, dass man schlicht nicht wusste, welch Juwel sich unter dem Dach des Schulhauses verbarg. Denn in einem ist Slavica Marin – das gesteht sie freimütig ein – nicht so gut: In der Selbstvermarktung.



Gebaut hat den Kubus ein Architekt, Zeljiko Marin, der Bruder von Slavica Marin. Um die Jahrtausendwende erinnert sich Slavia Marin, habe sie mit ihrem Mann und ihrem Bruder in Kroatien Ferien gemacht. Da habe sie ihrem Bruder erzählt, sie brauche etwas, um den Heilpädagogik-Unterricht zu verbessern. Etwas Wandelbares, etwas mit Farben, ein Ort, wo sich die Kinder entspannen könnten.

«Raum ist etwas Entscheidendes, nicht nur in der Heilpädagogik», sagt Slavica Marin, die in Bosnien aufgewachsen ist. «Wenn wir einen Raum betreten, passen wir uns ihm an, meist geschieht das unbewusst.» Gerade bei der Arbeit mit Kindern müsse beachtet werden, wie ein Raum auf diese wirke.



Ein Gefühl wie in einem schützenden Zelt

Der Bruder kam nach den Ferien zu ihr, erzählte von seinen Plänen: «Er sagte: ‹Du brauchst einen Würfel, mit flexiblen Seiten. So kannst Du den Raum für jedes Kind individuell einrichten.›» Zum Konzept gehören auch ein drehbarer Spiegel, eine Beleuchtung mit austauschbaren Farben. Mittels Seilzügen können die vier Seiten hochgezogen und arretiert werden. Die Wände sind mit Leinwand bespannt – ideal für Schattenspiele und Projektionen. Auch Andreas Marin, ebenfalls Heilpädagoge und bis zu seiner Pensionierung als Sonderschullehrer tätig, war Feuer und Flamme.

Wenige Monate nach den ersten Ideen war der Würfel gebaut. Die Marins liessen die Konstruktion, die sie aus eigener Tasche finanzierten, als «cubus.marin» patentieren, gingen an Bildungsmessen, hielten Vorträge. 2003 gewannen sie einen mit 25'000 Franken dotierten Preis der Dr.-Hedwig-Stauffer-Stiftung für spezielle Leistungen im Gebiet der Heilpädagogik.

Slavica Marin sagt, das Bestechende am Kubus sei seine Einfachheit: «Heutige Kinder sind häufig überreizt. Sie haben so viel Spielzeug. Alles ist bunt, laut, blinkt. Jetzt kommen noch iPads und Smartphones hinzu. Dabei wollten die Kinder, die zu mir geschickt wurden – sie waren zwischen vier und sieben Jahre alt – meist nur eines: runterkommen.» Mit dem Kubus habe das Zimmer zu leben begonnen – mit sichtbarem Effekt: «Hyperaktive Kinder wurden ruhig, schweigsame Kinder begannen zu sprechen.»

Der «cubus.marin» in Aktion. zvg

In Birsfelden stiessen die Marins mit ihrem Vorhaben 2001 auf offene Ohren. «Slavica Marin war ihrer Zeit voraus», sagt SP-Gemeinderätin Regula Meschberger, die damals als Leiterin Kindergarten und Primarschule in Birsfelden amtete. Der Kubus habe alle überzeugt, von der Baselbieter Bildungsdirektion bis zum Schulinspektorat. Das Konzept sei auch wissenschaftlich untermauert.



Würfel entspricht nicht dem Zeitgeist – oder doch?

Trotz allem: Sicher sein, dass ihr «Kind», wie sie es selbst nennt, in neue Hände übergeht, konnte Slavica Marin lange nicht. Mit der heutigen Philosophie der integrativen Schulung – wenn immer möglich sollen alle Kinder den Regelunterricht besuchen – entsprechen stationäre Konzepte weniger dem Zeitgeist. Doch die gute Nachricht erreichte die Marins vor wenigen Tagen. Die Gemeinde ist gerne bereit, den Therapiepavillon zu übernehmen. Der für die Bildung zuständige Gemeinderat Simon Oberbeck (CVP) sagt auf Anfrage der bz: «Der Vorschulheilpädagogische Dienst hat Interesse gezeigt, die Installation situativ einzusetzen.»

Die Freude sei gross, sagt Andreas Marin: «Es gäbe auch andere Interessenten. Aber wenn der Kubus in Birsfelden bleiben kann, ist das für uns wunderbar.»