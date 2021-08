Birsfelden Hochhaus schafft 30 günstige Wohnungen – gleichzeitig verschwinden 78 In Birsfelden muss bei Neuüberbauungen mindestens jede fünfte Wohnung erschwinglich sein. Doch erstmals angewendet, sorgt die Regelung dafür, dass günstiger Wohnraum verschwindet. Michel Ecklin 28.08.2021, 05.00 Uhr

Das Areal des Quartierplans Birseckstrasse befindet sich entlang der Birs in Birsfelden.





Kenneth Nars Die Bauten im Besitz der Anlagestiftung der Credit Suisse stammen aus dem Jahre 1957. Bewohnt werden sie von älteren Menschen, teilweise schon seit dem Baujahr.







Kenneth Nars Sie wurden 1992 das letzte Mal saniert und müssten jetzt wieder saniert werden. Die Mieten sind derzeit günstig.





Kenneth Nars Die Neuüberbauung des Architekturbüros Harry Gugger Studio sieht einen 73 Meter hohen Turm vor, daneben zwei tiefere Bauten. Harry Gugger Studio Der Bau wird nicht nur von der Basler Seite des Rheins ein Hingucker sein. Harry Gugger Studio Der Blick vom St. Jakob her kommend. Harry Gugger Studio Rund um die Neubauten ist ein öffentlicher Park vorgesehen. Harry Gugger Studio Die Wohnungen in den oberen Stockwerken sollen Rendite erzielen. Gleichzeitig verlangt die Gemeinde 20 Prozent günstige Wohnungen. Harry Gugger Studio

Ein öffentlicher Park mit Durchgang zur Birs, durchmischte Wohnungsgrössen, interessante Fassaden, ein möglichst geringer Fussabdruck: Das Hochhaus und die beiden anderen Wohnbauten, die im Dreieck zwischen Birseckstrasse und Birs in Birsfelden geplant sind, sollen ein Gewinn für die ganze Bevölkerung sein. Das erklärten Gemeinde, Architektin und Investoren an einer Infoveranstaltung am Donnerstag. Die Gemeindeversammlung wird am 27. September über den Quartierplan bestimmen.

Was bisher Kritik am Projekt hervorgerufen hat, ist allerdings weniger das anstehende Projekt als vielmehr der Vergleich mit dem, was dafür weichen muss, nämlich die aktuelle Wohnüberbauung aus dem Jahr 1957. Diese hält architektonisch niemand für ein Bijou, aber sie bietet 78 günstige Wohnungen, insbesondere für ältere, langjährige Mieter.

Schweizweit einzigartiges Reglement

Vorgestern betonten die Promotoren des Projekts, dass die Überbauung keine Reichensiedlung werde, sondern durchmischt sein soll. Die Investorin, die Anlagestiftung der Credit Suisse, hat sowieso kaum andere Wahl. Das hat mit dem «Reglement zur Förderung der Wohnungsvielfalt und des preisgünstigen Wohnangebots in Birsfelden» zu tun.

Diese schweizweit einzigartige Regulierung hatte die Gemeinde 2019 beschlossen. Im Quartierplan Birseckstrasse kommt es erstmals zur Anwendung. Demnach werden dort die Mieten von 20 Prozent der Wohnungen unter dem Durchschnittspreis für Neubauwohnungen in Birsfelden zu stehen kommen. «Das Reglement schafft Klarheit für Investoren in einem politisch sensiblen Thema», sagt Gemeindepräsident Christof Hiltmann.

Linke ist kritisch

Für Adil Koller, Geschäftsführer des Mieterinnen- und Mieterverbands Baselland, schafft es an der Birseckstrasse aber keine befriedigende Lösung.

«Jetzt gibt es 78 günstige Wohnungen, danach werden es nur noch 30 sein»,

rechnet er vor. «Für Mieter ohne grosses Portemonnaie ist das ein Rückschritt.» In der Vernehmlassung hatte der Mieterverband klargestellt, dass er den Quartierplan nur akzeptiert, «wenn dieser zur Schaffung von zusätzlichem preisgünstigen Wohnraum führt». Dies sei beim vorliegenden Projekt nicht der Fall.

Die Kritik der lokalen SP, der Grünen und weiterer Birsfelder zielte in die gleiche Richtung. Teilweise wird ein Anteil von 30 Prozent günstigen Mieten gefordert. Das Reglement spricht nämlich von «mindestens» 20 Prozent günstigem Wohnraum.

Ohne Quartierplan keine Vorteile für Gemeinde

Birsfelden, immer noch eine linke Hochburg, hat sozial sensible Stimmbürger. Allerdings müssen sich diese im Hinblick auf die Gemeindeversammlung fragen, welche Alternativen zum Quartierplan es gibt. Denn laut Philipp Vogt, Projektleiter bei der CS Anlagestiftung, sind die aktuellen Gebäude dringend sanierungsbedürftig.

«Nötig wäre eine Kernsanierung. Dann müssten alle Mieter raus, das geht nicht anders.»

Und ganz ohne gültigen Quartierplan wäre eine Überbauung in Regelbauweise möglich. Dann gäbe es aber gar keinen Zwang, günstigen Wohnraum anzubieten. Denn das Reglement gilt nur bei Quartierplänen. Auch die weiteren Vorteile für die Gemeinde würden wegfallen – der öffentliche Park etwa, die geringe Versiegelung oder die gesenkte Anzahl Parkplätze, wie Hiltmann an der Infoveranstaltung betonte.

Für Vogt ist das derzeit sowieso keine Option. «Wir haben keinen Plan B», sagt er.

«Wir glauben an unseren Quartierplan.»

In der Zwischenzeit hat die CS Anlagestiftung ein Mietermanagement eingerichtet. Es soll den aktuellen Mietern, die bis 2023 bleiben dürfen, helfen, eine Anschlusslösung zu finden.