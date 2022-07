Keine Wasserstofffabrik auf der Birsfelder Kraftwerkinsel

Birsfelden Definitiv keine Wasserstofffabrik auf der Kraftwerkinsel – IWB enttäuscht Erfolg für den Birsfelder Gemeinderat: Auch in zweiter Instanz ist der Kanton gegen die Pläne, beim Rheinkraftwerk eine Wasserstofffabrik einzurichten. Die betroffenen Firmen zeigen sich enttäuscht. Michel Ecklin 12.07.2022, 10.08 Uhr

Neben dem Wasserkraftwerk Birsfelden wird auch in Zukunft kein Wasserstoff produziert. zvg

Die IWB und der Mineralölhändler Fritz Meyer AG planten auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden eine Wasserstofffabrik. Mit dem überschüssigen Strom, den das Wasserkraftwerk liefert, wollten sie CO 2 -neutralen, grünen Wasserstoff produzieren.

Doch daraus wird jetzt nichts, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Das im Januar eingereichte Baugesuch hatte das Baselbieter Bauinspektorat im Januar 2021 abgelehnt. Die beiden Firmen haben dagegen Rekurs eingelegt, doch bei der Baurekurskommission sind sie jetzt abgeblitzt.

Unternehmen bedauern «hohe Hürden»

Und dabei bleibt es, denn die Unternehmen verzichten auf einen erneuten Weiterzug des Entscheids. «Projekte für den Bau von Anlagen für die erneuerbare Energieproduktion haben in der Schweiz generell einen schweren Stand», schreiben sie, und weiter:

«Wir bedauern, dass der Energiewende so viele Hürden gestellt werden.»

Dabei hatten die beiden Firmen «gerade in der Region Basel enormes Potenzial in der Anwendung von grünem Wasserstoff» gesehen.

Einsprache erhoben hatte unter anderem die Standortgemeinde Birsfelden. Insbesondere erachtete der Gemeinderat den Standort für nicht geeignet und für nicht zonenkonform. Zudem hatte er Zweifel an der Sicherheit der Anlage, insbesondere auch, weil die Kraftwerkinsel ein Erholungsgebiet ist.

Alternativvorschlag bleibt unberücksichtigt

Und schliesslich stelle sich die Frage, inwiefern der Abtransport des Wasserstoffs per Lastwagen durch ein Wohngebiet nicht als Gefahrguttransport gewertet werden müssen.

Kritik am Projekt war auch in der Bevölkerung laut geworden. Den Unternehmen wurde nahegelegt, die Wasserstofffabrik in der Nähe im Birsfelder Hafen einzurichten, mit einer entsprechenden Stromleitung dorthin. Auf diesen Alternativvorschlag gehen die beiden Unternehmen in ihrer jetzigen Medienmitteilung aber nicht ein.