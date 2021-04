Birsfelden und Waldenburg Nicht in allen Baselbieter Gemeinden steigen die Bevölkerungszahlen: «Wir sind um ein Facelifting besorgt» Trotz des Bevölkerungswachstums im Baselbiet weisen Birsfelden und Waldenburg rückgängige Bevölkerungszahlen vor. Im Interview sprechen die Gemeindepräsidentin und der Gemeindepräsident über diesen Rückgang. Interview: Maximilian Karl Fankhauser 21.04.2021, 05.00 Uhr

Die Hauptstrasse sowie die gesamte Gemeinde Waldenburg sollen aufgewertet werden Kenneth Nars

Das Baselbiet wächst und wächst, seit 1980 um rund 71'000 auf 292'000. Prosperierende Bezirke wie Laufen stehen exemplarisch für diese Bevölkerungszunahme. Doch wächst das Baselbiet wirklich überall? Nein. In den drei Gemeinden Birsfelden, Waldenburg und Lauwil gab es seit 1980 eine Abnahme der Bevölkerung. Die beiden erstgenannten Gemeinden verzeichneten in diesem Zeitraum den grössten Rückgang, weshalb sich ein genauerer Blick darauf lohnt. Mit der Gemeindepräsidentin von Waldenburg, Andrea Kaufmann (FDP) und dem Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) analysiert die bz diese Situation.

Frau Kaufmann, Herr Hiltmann, was macht Ihre Gemeinden denn lebenswert?



Andrea Kaufmann ist Gemeindepräsidentin von Waldenburg Kenneth Nars

Andrea Kaufmann: Wir in Waldenburg haben einen schönen Stadtkern, die Natur ist dennoch gerade vor der Haustüre. Wir haben eine Primarschule, ein Schwimmbad und ein vivides Vereinsleben, an dem alle teilnehmen können, die das auch wollen. Zudem haben wir noch gute und schöne Restaurants in Waldenburg.

Christof Hiltmann: Wir sind stadtnah und trotzdem ein Dorf. Die gute Verkehrserschliessung und der Anschluss an Rhein und Birs werden hier sehr geschätzt. Familien können ihre Kinder bis zur Sekundarstufe im Dorf in die Schule schicken, und es sind vielfältige Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. Was Birsfelden sehr reizvoll macht, ist der Mix aus Stadt und Land.

Bei Betrachtung der Zahlen sticht ins Auge, dass die grosse Abwanderungswelle in Birsfelden vor allem auf die Jahre vor der Jahrtausendwende gefallen ist. So verzeichnet die Gemeinde in diesem Zeitraum einen Bevölkerungsrückgang von 2192 Personen. In den folgenden 20 Jahren wurde dieser Rückgang auf rund einen Viertel reduziert, und in den letzten Jahren ist eine Stabilisierung der Zahlen sichtbar. Waldenburg hatte von 1980 bis 2000 sogar noch eine Bevölkerungszunahme. Sind in diesem Zeitraum noch 197 Personen dazugekommen, so reduzierte sich die Bevölkerung im zweiten Abschnitt um fast das Doppelte.

Sie rühmten die hohe Lebensqualität in Ihren Gemeinden. Wieso sind die Bevölkerungszahlen dennoch rückläufig?

Kaufmann: Früher lebte man nach dem Motto: Dort, wo ich arbeite, wohne ich auch und umgekehrt. Das war vor gut 30 Jahren auch noch möglich, als wir in Waldenburg an die 1000 Arbeitsplätze hatten. Seit dem Wegzug des Zahnimplantateherstellers Straumann und der Revue Thommen stehen nur noch um die 200 Arbeitsplätze zur Verfügung, was sich auch in der Einwohnerzahl widerspiegelt. Erschwerend hinzu kommt die Tendenz, dass die Leute in den 2000er-Jahren lieber in die Stadt zogen.

Chistof Hiltmann ist Gemeindepräsident von Bisfelden Kenneth Nars

Hiltmann: In Birsfelden haben wir diesbezüglich eine andere Situation, die Zahlen erweisen sich als stabil. Mit dem Bau des Sternenfeldquartiers Ende der 1960er-Jahre wurden die letzten Baulandreserven aufgebraucht. Nach Fertigstellung des Quartiers in den 1970er-Jahren war die Kapazität erreicht. Das Problem: Durch den zunehmenden Quadratmeterbedarf pro Person kam es zu vermehrtem Wegzug, da die Kinder der Familien mehr Platz benötigten. Damals zählte Birsfelden fast 15'000 Einwohner, jetzt sind es noch knapp 10'000.

Wurden denn damals Fehler in der Planung gemacht? Wurde zu wenig kompakt oder in die Höhe gebaut?



Hiltmann: Nein, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Birsfelden ist die am dichtesten besiedelte Gemeinde im Baselbiet und gehört raumplanerisch zur Kernstadt Basel. Trotzdem verfügen wir über einen attraktiven Mix von Siedlung und Freiräumen. Um das Gebot der Innenverdichtung, welches Bund und Kanton für gut erschlossene Gemeinden fordern, zu erfüllen, müssen wir bei Entwicklungsprojekten also besonders auf die Qualität achten.

Herr Hiltmann, wie reagiert die Bevölkerung auf das Gebot der Verdichtung?

Hiltmann: Natürlich wird diese von den Einwohnern kontrovers beurteilt, denn die Leute sind grundsätzlich zufrieden mit der Situation und nicht per se euphorisch gegenüber einem Anstieg der Bevölkerungszahl eingestellt. Doch als mittelgrosse Gemeinde laufen wir Gefahr, dass wir unser Leistungsangebot auf diesem attraktiven Niveau nicht mehr finanzieren können, wenn die Einwohnerzahl stagniert oder sogar schrumpft. Darum streben wir u.a. mit Quartierplanungen eine Vergrösserung des Wohnungsangebots an – jedoch immer unter der Vorgabe hoher Qualitätsanforderungen bezüglich Städtebau, Frei-/Naturraum und Verkehr.

Historisch gesehen weist das Waldenburgertal Parallelen mit dem Laufental auf. Es gibt viele altindustrielle Gebiete, die Arbeitsplätze und Wohnbevölkerung geschafft haben. Während das Laufental aber ein starkes Bevölkerungswachstum vorzuweisen hat, gehen die Einwohnerzahlen in Waldenburg zurück. In Birsfelden sind die Zahlen mittlerweile stabil, waren aber lange auch rückläufig. Andere stadtnahe Gemeinden wie Allschwil, Muttenz oder Binningen konnten in diesem Zeitraum zulegen.

Wieso steigern sich die Zahlen in diesen Gemeinden und bei Ihnen nicht?



Kaufmann: Schwierige Frage. Was, denke ich, der Vorteil des Laufentals ist, ist der tiefere Steuerfuss. Darauf achten die Firmen natürlich. Der Ruf, der Waldenburg vorauseilt, macht es uns sicherlich auch nicht einfacher, denn wir haben einen hohen Sozialhilfeempfänger- und Ausländeranteil. Zudem sind bei uns auch nicht mehr allzu viele einzelne Bauparzellen übrig. Was dennoch ein grosser Vorteil ist, sind die tiefen Miet- und Baulandpreise, die man hier vorfindet. Einen Quadratmeter Bauland kann man bei uns zum Beispiel für 320 Franken erstehen, was vergleichsweise günstig ist.



Hiltmann: Da sind zwei Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Die anderen Gemeinden hatten im Gegensatz zu uns übrige Baulandreserven, die sie ausgenutzt haben. Auf der Nachfrageseite wurden zudem die Standortfaktoren Birsfeldens nicht so hoch gewichtet. Das Image war nicht so gut, die Stadtnähe nicht so interessant. Nun, da unsere Standortfaktoren an Attraktivität gewonnen haben, ist unsere Gemeinde wieder in den Fokus gerückt. In den letzten 15 Jahren ist die Wohnungsnachfrage dermassen angestiegen, dass sich die Baulandpreise fast verdoppelt haben. Wir spüren an den vielen Umbauaktivitäten, dass die Eigentümerschaften dies für eine Erneuerung ihres Wohnungsangebots nutzen.



Sind Sie wegen der rückläufigen Bevölkerungszahlen besorgt?

Kaufmann: Nein, grosse Sorgen mache ich mir ob dieser Abnahme nicht. Es sind einige Bauprojekte in Planung, und wenn ich den Steuerertrag der letzten fünf Jahre anschaue, dann ist dieser mit zwei Millionen Franken jährlich immer stabil geblieben. Wir setzen hier lieber auf Quantität als auf Qualität bei den Einwohnern.

Hiltmann: Auch ich mache mir hierbei keine Sorgen. Einerseits sind die Zahlen seit längerem stabil. Andererseits spüren wir wie erwähnt eine starke Nachfrage nach Wohnungen in Birsfelden. Wenn man die Wohnungssuchanfragen vergleicht, ist Birsfelden eine der meistgesuchten Gemeinden der Region. Alleine, es fehlt momentan an verfügbarem attraktiven Wohnraum.

Was wollen sie tun, um die Attraktivität ihrer Gemeinden zu steigern?

Hiltmann: Neben den erwähnten Entwicklungsprojekten arbeiten wir an der Aufwertung des Ortskerns, der Stärkung der Naturwerte, der gesellschaftlichen und kulturellen Angebote und der besseren Organisation des Verkehrs. Wir sind also einerseits um Inhalte und andererseits um ein Facelifting besorgt.

Kaufmann: Facelifting ist ein gutes Stichwort (lacht). In Bezug auf die Bauprojekte und die Zukunftsgestaltung im Allgemeinen wollen wir die Bevölkerung einbeziehen. Es gibt Arbeitsgruppen, bei denen verschiedene Parteien Pläne gemeinsam ausarbeiten. Bei uns im Städtli gibt es auch viele Wohnungen, die seit mehreren Jahren leer stehen und dementsprechend heruntergekommen sind. Auch hier haben wir als Gemeinde in der Vergangenheit versucht, den Vermietern unsere Hilfe anzubieten, indem wir zum Beispiel eine Hebebühne zur Verfügung stellen wollten, um die Fassadenreinigung zu erleichtern. Die Rückmeldungen sind noch nicht sehr gross, aber das wird sich ändern. Ich denke nicht, dass es im Sinne der Vermieter ist, dass diese Bauten noch länger leer sind.

Was wünschen sie sich für die Zukunft Ihrer Gemeinde?

Hiltmann: Unser Ziel ist es, positive Entwicklungen in Gang zu setzen, welche die Qualitäten der Gemeinde noch weiter stärken und teilweise frischen Wind bringen – ohne dass die Birsfelder DNA verloren geht. Wichtig für uns ist es, dass wir die Einwohner auf diesem Weg nicht verlieren.

Kaufmann: Waldenburg soll eine Wohlfühlgemeinde für alle Generationen sein. Wir wollen attraktive Aussenbereiche schaffen, die allen Freude bereiten. Unser Ziel ist es, ein kleines Juwel im Baselbiet zu sein.